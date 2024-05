Lo que necesitas saber: Luis Malagón se perfila para ser el titular de México en la Copa América 2024 ante la ausencia de Memo Ochoa

Comienza una nueva era para la Selección Mexicana. Jaime Lozano reveló su convocatoria para la Copa América 2024, y sin duda la gran sorpresa es la ausencia de Guillermo Ochoa.

Se dijo de todo: Que si no quiso ser suplente de Malagón, que fue decisión suya para buscar nuevo equipo, que tiene seguro un lugar en el Mundial 2026 y no quieren exponerlo a tener una mala Copa América… El chiste es que no va, aunque eso no signifca que ya jamás defenderá la portería del Tricolor.

Ochoa no juagrá la Copa América 2024 / Foto: MexSport

La convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa América 2024

Y es que junto a Guillermo Ochoa, tenemos otras grandes ausencias y nuevos rostros. Durante el anuncio de la convocatoria para la Copa América 2024, se presentó el proyecto “Proyección Tricolor”, un cambio generacional pensando en los mundiales de 2026, 2030 e incluso 2034.

Es decir, los rostros nuevos forman parte de un proyecto pensado para darle fogueo a futbolistas que serán titulares tarde o temprano en el futuro. Pero el hecho de que otros jugadores como Ochoa, Chucky Lozano o Raúl Jiménez no estén en la convocatoria, no es porque ya no vayan a jugar con la Selección Mexicana, las puertas quedaron abiertas para que estén de vuelta en el Mundial 2026.

Esta lista con cambio generacional es una ventana para que esos jóvenes se muestren y comiencen a ganarse un lugar, pero no significa que tienen camino libre en el futuro. Es un plan pensado para tener una combinación interesante de juventud y experiencia en el corto, mediano y largo plazo.

La lista de convocados para la Copa América 2024

Sin más preámbulo, vamos directo con lo más importante. Aquí te dejamos la convocatoria del Jimmy Lozano para la Copa América 2024:

Porteros: Luis Ángel Malagón Tala Rangel Julio González

Defensas: Jorge Sánchez Israel Reyes Brian García César Montes Víctor Guzmán Alexis Peña Johan Vásquez Jesús Orozco Gerardo Arteaga Bryan González

Medios: Edson Álvarez Luis Romo Jordan Carrillo Erick Sánchez Orbelin Pineda Piojo Alvarado Luis Chávez Andrés Montaño Fernando Beltrán Charly Rodríguez

Delanteros: Marcelo Flores César Huerta Julián Quiñones Guillermo Martínez Santi Giménez Alexis Vega Uriel Antuna Diego Lainez



Importante recordar que esta es una prelista, pues la lista final con 23 jugadores puede entregarse hasta el 12 de junio. La Copa América 2024 arranca el 20 de junio con el partido entre Argentina y Canadá.

Jaime Lozano será DT de México en el Mundial 2026 pase lo que pase en la Copa América 2024

Más allá de al convocatoria, la noticia más importante que se dio es que Jaime Lozano tiene toda la confianza para ser el Director Técnico de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Duilio Davino explicó en conferencia de prensa que la “Proyección Tricolor” consiste en dejar de correr entrenadores por una derrota o un mal resultado.

Ni la Copa América 2024 ni la Copa Oro 2025 serán “corte de caja” para ver si Jaime Lozano da resultados o no. Ambos torneos forman parte de un proyecto que tiene como destino el Mundial 2026, por lo que el cambio generacional en la convocatoria antes presentada, es una muestra de que la idea es construir y desarrollar un plantel sólido para que el Jimmy lleve a la Selección Mexicana a tener una participación histporica en el nuestro Mundial.

“Resulta muy complicado trabajar a largo a plazo si después de cada partido que se pierde, vamos a pedir un cambio de entrenador. Este proyecto no termina en Copa América ni en Copa Oro; este proyecto tiene su corte de caja después del último partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026”, mencionó Davino.

¿Por qué Guillermo Ochoa no va a la Copa América 2024?

Retomando lo dicho antes, se especuló mucho sobre por qué Memo Ochoa no fue convocado para jugar la Copa América 2024. Jaime Lozano explicó que se busca generar competencia interna, dar oportunidad a los jugadores que están levantando la mano de probarse.

Y él mismo reveló que habló con cada uno de los jugadores ausentes en la convocatoria para explicarles este nuevo proyecto, contando con su comprensión y apoyo.

