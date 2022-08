Lars von Trier es uno de los directores más controversiales en toda la historia del cine. Pero también uno de los más determinantes con un catálogo de películas que si bien generan debates bastante intensos (para bien o para mal), también han servido como base de un cine tan extraordinario como incómodo.

Por eso es triste la noticia de que el cineasta danés fue diagnosticado con la Enfermedad de Parkinson. Zentropa, la compañía de producción que cofundó en los 90, dio a conocer el diagnóstico asegurando que Lars von Trier “se siente bien y está siendo tratado por sus síntomas“.

Esto no frenará a von Trier de promover la tercera temporada de su serie The Kingdom, la cual cerrará su historia con el título de Exodus. Esta producción se estrenará en el Festival de Venecia, y Zentropa también ha asegurado que el director formará parte, de manera limitada, de la promoción.

Póster de ‘The House That Jack Built’ con Lars von Trier

También puedes leer: Lars von Trier quiere curar su ansiedad con 10 nuevos cortometrajes

Lars von Trier

En una entrevista de 2018 con The Guardian, Lars von Trier dijo que el temblor de sus manos se debía a los antidepresivos y a la abstinencia alcohólica. “Estoy tratando mi alcoholismo, lo cual es bueno. Tuve un periodo de ocho meses donde no tomé, pero volveré pronto“. El director dijo que utilizaba al alcohol como una herramienta para cuando fuera necesario. “Si tengo una atque fuerte de ansiedad, es lo único que me ayuda“.

Esto lo dijo durante la promoción de The House That Jack Built, la cual marcó si regreso al Festival de Cannes tras 7 años de ausencia. Lars von Trier ha sido uno de los cineastas más queridos de esta fiesta de cine europeo con nueve de sus películas compitiendo por la Palma de Oro desde los 80.

Lars Von Trier en Cannes durante la promoción de ‘Melancholia’ en 2011 / Foto: Getty Images

Arrancó con The Element Of Crime en 1984; Europa de 1991 y Breaking The Waves del 96, ambas ganadoras del Premio del Jurado; The Idiots en el 98; la ganadora de la Palma de Oro en el 2000 con Dancer in the Dark; Dogville en 2003; Manderlay en 2005; Antichrist en 2009; y Melancholia en 2011.

Esta última cinta, protagonizada por Kirsten Dunst, fue la que cerró sus relaciones con Cannes. Durante la conferencia de prensa, Lars von Trier dijo que “simpatizaba” con Adolfo Hitler. La frase generó controversia, y Cannes dejó de considerar al director durante siete años.

Su regreso con The Kingdom Exodus

En 1994, Lars von Trier estrenó en Dinamarca la mini serie The Kingdom sobre un hospital en Copenhague especializado en neurología, donde comienzan a suceder eventos relacionados con lo sobrenatural. Unos años después, en 1997, salió una segunda parte.

Y ahora, más de 20 años después, sale la tercera y última temporada titulada The Kingdom Exodus protagonizada por Mikael Persbrandt, Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas y Tuva Novotny, con David Dencik y Alexander Skarsgård entre los protagonistas. Este último ya había trabajado con von Trier en Melancolía.

La serie, como mencionamos, se estrenará en Venecia a finales de agosto. Pero tendrá su estreno oficial a finales de este 2022 gracias a MUBI, la cual tiene los derechos de distribución en América del Norte, Reino Unido, Irlanda, Turquía, India y Latinoamérica (así que sí, llegará a México).