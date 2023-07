Estas son las 25 mejores series de televisión (según Rotten Tomatoes)

Lo que necesitas saber: Rotten Tomatoes dio a conocer su ranking con las 25 mejores series de televisión en los últimos 25 años. Acá les mostramos la lista completa.

Desde el año de 1998, Rotten Tomatoes se ha convertido en el sitio web predilecto donde los amantes del cine y la televisión pueden consultar u orientarse sobre si las películas o series de televisión que se lanzan valen la pena de ver.

Como seguramente saben (si es que han entrado a este sitio web alguna vez) las reseñas en Rotten Tomatoes cuentan con un ‘Tomatometer’, el cual muestra el porcentaje de la crítica especializada que le ha dado un tomate fresco (reseña positiva) o un tomate podrido (reseña negativa) a un contenido.

Rotten Tomatoes muestra el promedio de reseñas buenas o malas que la crítica especializada da a series y películas. Foto: Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes es el sitio que muestra la opinión de la crítica especializada

Aunque la gente suele creer que Rotten Tomatoes es un sitio que califica si una película o serie de televisión es buena o mala, en realidad es una página que sólo recibe las reseñas que medios especializados en todo el mundo hacen sobre dichos contenidos.

Con base a esa información, Rotten Tomatoes saca los promedios e indica si una serie de televisión o película ha recibido buenas o malas críticas. En el primer caso, si un producto televisivo pase la media del 60% de aprobación por la crítica, el sitio lo califica con un tomate rojo fresco.

Porcentaje de críticas a la película de ‘Barbie’ en Rotten Tomatoes. Foto: Rotten Tomatoes.

Rotten Tomatoes da tomates rojos o verdes a series de televisión y películas

En el caso contrario, cuando una serie de televisión o película tiene menos del 60% de reseñas positivas por parte de la prensa especializada, Rotten Tomatoes le da un tomate verde y eso indica a los cinéfilos que la película o serie de televisión no está teniendo buen recibimiento.

Además la gente también puede participar en las encuestas de Rotten Tomatoes, pues junto al porcentaje que le da la crítica, las personas se pueden registrar y votar para dar su opinión. Una que contribuye al porcentaje de la audiencia que se representa con un bote de palomitas.

Dependiendo del promedio, Rotten Tomatoes da tomates verdes o rojos a series de televisión y películas. Foto: Rotten Tomatoes.

Este 2023, Rotten Tomatoes cumple 25 años

En fin, Rotten Tomatoes es el sitio predilecto para saber cómo le ha ido a una película y serie y para celebrar su aniversario número 25 (que será el próximo 12 de agosto), el portal dio a conocer las 25 mejores series de televisión que han existido desde 1998.

Para sorpresa de casi nadie, Breaking Bad (2013) fue la serie que se posicionó en el primer lugar del conteo, seguido por ‘The Sopranos’ (1999), ‘The Wire’ (2002), ‘Mad Men’ (2007) y ‘Succession’, la serie de HBO que terminó este 2023 después de cuatro temporadas.

Imagen de Succession / Foto: HBO Max

Rotten Tomatoes enlistó las mejores 25 series de televisión en los últimos 25 años

En el conteo obviamente también encontramos series como ‘Game of Thrones’, ‘Ted Lasso‘ (acá les contamos cómo Donald Trump inspiró al nacimiento de este personaje) y The Office en su versión de Estados Unidos (sí, la de Steve Carell, Rainn Wilson y más). Chequen el conteo de Rotten Tomatoes a continuación:

1. Breaking Bad

2. The Sopranos

3. The Wire

4. Mad Men

5. Succession

Imagen de la segunda temporada de ‘Succession’ / Foto: HBO

6. The Leftovers

7. Game Of Thrones

8. Twin Peaks: The Return

9. Lost

10. Six Feet Under

11. Fleabag

12. Ted Lasso

Jason Sudeikis en ‘Ted Lasso’/Foto: Apple TV+

13. Better Call Saul

14. BoJack Horseman

15. Curb Your Enthusiasm

16. Atlanta

17. Stranger Things

18. The Marvelous Mrs. Maisel

19. The Office US

Steve Carell como Michael Scott, en ‘The Office’. Foto: Netflix.

20. The West Wing

21. The Americans

22. Parks and Recreation

23. Arrested Development

24. Watchmen

25. Chernobyl

Imagen de la serie ‘Chernobyl’. Foto: HBO

Un conteo bastante diverso y con series de televisión que nos han dado los mejores episodios en los últimos 25 años. Aquí la pregunta es… ¿qué serie creen que faltó en el conteo de Rotten Tomatoes y por qué The Office está hasta el lugar 19? Por cierto, pásenle a responder nuestro quiz de The Office nivel EXPERTO.

