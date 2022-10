Si existe una persona en el mundo perfecta para recomendarnos películas, ese es sin duda el gran Martin Scorsese, ese genio del séptimo arte que desde hace décadas ha dirigido algunas de las mejores obras de nuestro tiempo.

Desde Taxi Driver hasta las Isla Siniestra su narrativa cinematográfica ha marcado no sólo lo que vemos cuando se apagan las luces, sino la forma en la que concebimos nuestra errática humanidad.

Pero además de ser un creador, Martin es un cinéfilo de lo más experimentado. Desde niño se ha dedicado a mirar, a conocer y a aprender de los grandes directores, guionistas y editores del planeta.

Para Scorsese, cada largometraje es una oportunidad de aprender a ser mejor artista. Al respecto, hace tiempo en una entrevista comentó:

“ A menudo me preguntan jóvenes cineastas, por qué miro películas viejas, la respuesta es, porque todavía me considero un estudiante, entre más películas hago más me doy cuenta que no sé nada…”