Lo que necesitas saber: Previo al estreno de 'Killers of the Flower Moon', Martin Scorsese habló sobre el fenómeno del 'Barbenheimer' y parece que está muy contento con lo que pasó.

Definitivamente, todo lo que diga Martin Scorsese sobre la industria cinematográfica es algo que debemos tomar en cuenta, pues estamos hablando de uno de los directores y figuras más importantes en la historia del séptimo arte. Y aunque ustedes no lo crean, ya dejó de lado el tema de Marvel y el cine de superhéroes, pues por fin nos dio su opinión sobre Barbie y Oppenheimer.

Para nadie es un secreto que estas dos películas eran de las más esperadas del 2023. Y aún más porque ambas compartieron fecha de estreno, dando como resultado el curioso fenómeno del Barbenheimer (o sea, que muchas personas aprovecharon esto para ver las cintas de Greta Gerwig y Christopher Nolan el mismo día). Por supuesto que Scorsese estuvo al tanto de esto y aunque no lo crean, anda contento por lo que pasó con estas producciones.

Martin Scorsese estrenará su nueva película: ‘Killers of the Flower Moon’/ Foto: Getty Images

Martin Scorsese por fin habló sobre ‘Oppenheimer’ y ‘Barbie’

Resulta que aprovechando que está a punto de presentar su nueva película, Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese anda dando una que otra entrevista. Uno de los medios elegido fue The Hindustan Times, donde además de hablar sobre su siguiente proyecto con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, también soltó por primera vez su opinión sobre Barbie y Oppenheimer.

Para empezar, Scorsese declaró lo siguiente: “Creo que la combinación de ‘Oppenheimer’ y ‘Barbie’ fue algo especial. Parecía ser, odio esa palabra, pero la tormenta perfecta”. Más adelante, el legendario cineasta mencionó que aunque no ha visto las dos películas, es fan del trabajo de Nolan y de Margot Robbie, con quien colaboró en The Wolf of Wall Street.

Martin Scorsese también señaló que cuando el director de fotografía de Killers of the Flower Moon, el mexicano Rodrigo Prieto, terminó su chamba en la película, pasó a trabajar con Greta Gerwig en Barbie. Aunque eso sí, el cineasta dejó claro que tanto esta cinta como Oppenheimer, dieron un gran respiro a la industria y dan un poco de esperanza para el futuro del cine.

“La forma en que encajan perfectamente –una película con tal valor de entretenimiento, puramente con colores brillantes y una película con tanta severidad y fuerza, y más o menos sobre el peligro del fin de nuestra civilización– no podría haber películas más opuestas que funcionen juntas”. “Sí ofrece cierta esperanza de que surja un cine diferente, distinto de lo que ha estado sucediendo en los últimos 20 años, además del gran trabajo que se está haciendo en el cine independiente”.

Los comentarios de Scorsese sobre Barbie y Oppenheimer son muy similares a lo que han dicho otras figuras importantes del cine, como Francis Ford Coppola, quien calificó el fenómeno Barbenheimer como “una victoria para el cine”. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? No cabe duda que, en efecto, estas dos películas son cine.

