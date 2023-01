Las frases “en efecto, es cine” o “joder, eso sí es cine” es muy común verlas en memes. Son un poco una forma chistosa para referirnos a esas películas artísticamente sobresalientes en la industria, y es justo decir que estas bromas tienen un poco su inspiración en las declaraciones de cineastas legendarios como Martin Scorsese.

Ya saben, el reconocido director de The Wolf Of Wall Street o Taxi Driver ha sido objeto de polémica en los años recientes por desestimar el valor cinematográfico de producciones taquilleras del estilo de Marvel o DC, señalándolas por algo así como ‘las atracciones en parques de diversiones’.

Y podemos estar de acuerdo o no con esa opinión de Scorsese. Incluso le puede parecer a algunos un punto de vista de extremista. Pero eso sí, cuando se trata de identificar una película de calidad, no podemos negar que la visión del reconocido cineasta debe ser una referencia más que ideal. Esto lo mencionamos por la película Tár pues Martin la elogió y se refirió a ella de una manera que casi la pintaba como ‘la salvación del cine’.

Sin duda, Tár es una de las mejores películas que nos dejó el 2022 y luce para ser una de las favoritas en la temporada de premios que se aproxima. Bueno, de hecho ya está cosechando algunos reconocimientos importantes, pues se llevó el Premio a la Mejor Película de parte del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York 2023 (ya anunciados los ganadores en diciembre pasado).

Pero para la entrega del reconocimiento al director Todd Field, la organización tuvo a Martin Scorsese como uno de sus invitados. Y en una aparición virtual, el icónico cineasta no paró de elogiar a la cinta con la que Field regresó a la silla de la dirección luego de varios años. Esto dijo Scorsese (vía Variety):

“Desde hace mucho tiempo, muchos de nosotros vemos películas que prácticamente nos permiten saber hacia dónde se dirigen… Quiero decir, nos toman de la mano y, aunque a veces es perturbador, nos consuelan en el camino de que todo estará bien al final. Esto es engañoso, ya que uno puede adormecerse en esto y finalmente acostumbrarse, lo que lleva a aquellos de nosotros que hemos experimentado el cine en el pasado, que nos desesperemos por el futuro de la forma de arte, especialmente para las generaciones más jóvenes. Pero eso quedó en los días oscuros…

“Las nubes se levantaron cuando vi la película de Todd, ‘Tár’. Lo que has hecho, Todd, es que la estructura misma de la película que creaste no permite esto [repetir fórmulas]. Todos los aspectos del cine y de la película que has utilizado dan fe de ello. El cambio de localizaciones, por ejemplo, el cambio de localizaciones por sí solo, hace lo que mejor hace el cine, que es reducir el espacio y el tiempo a lo que son… Lo que has hecho, Todd, es un verdadero acto de alto nivel…”