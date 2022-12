¡Cartelera! Aquí las películas que más esperamos para el 2023

Si de algo podemos estar seguros, es que el 2022 fue un gran año para el cine. Pueden checar POR ACÁ nuestra lista con algunas de las películas del año que más nos gustaron para comprobarlo… Y bueno, esperamos con ansias que el 2023 lo sea también.

Dicho esto, ¿cuáles son las cintas que prometen hacernos disfrutar en grande para el año venidero? Aquí les traemos la cartelera para los próximos 12 meses, que seguro estarán llenos de largometrajes espectaculares, de esos que nos hacen esperar con ansia a tope para comprar un boleto.

Infinity Pool

Fecha de estreno: 27 de enero

De la mano de la casa productora NEON, Brandon Cronenberg nos traerá una película donde el terror psicológico y al ciencia ficción estarán con todo. En Infinity Pool, conocemos la historia de James y su esposa Em (Alexander Skarsgard y Cleopatra Coleman), quienes pasan unas vacaciones lujosas en una isla conocida como La Tolqa.

Sin embargo, todo se torna siniestro cuando se atraviesa Gabi (Mia Goth) en su camino. Luego de un accidente fatal, descubriremos los horrores, el hedonismo y la violencia que se esconden en ese lugar. AQUÍ pueden ver el tráiler.

Aleksander Skarsgard en ‘Infinity Pool’. Foto: NEON

Knock at the Cabin

2 de febrero

M. Night Shyamalan regresa a la silla del director con Knock at the Cabin, basada en el libro del 2018 The Cabin at the End of the World de Paul Tremblay. En esta historia, una pareja y su hija llegan a una remota cabaña para pasar unos días… hasta que de repente, un grupo de extraños armados los toman como rehenes. La familia cautiva será obligada para tomar una decisión fatal para evitar un destino peor de lo que uno podría imaginarse.

Magic Mike’s Last Dance

10 de febrero

Steven Soderbergh regresa para dirigir la tercera y última película de la franquicia Magic Mike. Y ahora, en Last Dance veremos al personaje de Channing Tatum trabajando como barman en Florida luego de una mala racha. Ahí, conocerá a una socialité de alto perfil (interpretada por Salma Hayek), de quien se hará muy cercana.

Ahora, ellos viajarán a Londres para montar un espectáculo de baile nunca antes visto. Pero lo que comenzó como una relación de negocios y solo como un encuentro casual, pronto despertará la pregunta sobre si en esta complicidad hay verdadero amor o solo es una cuestión de dinero. POR ACÁ el tráiler.

Channing Tatum en el tráiler de ‘Magic Mike 3’. Foto: WB.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

16 de febrero

Sí, el multiverso está de moda. Pero con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que abre la fase 5 del MCU, es justo decir que entraremos al ‘microverso’ para conocer más a detalle el Reino Cuántico, las criaturas y los peligros que lo componen… Sin embargo, nada será tan amenazante como la presencia de Kang (Jonathan Majors), que pinta para ser el próximo gran villano del universo cinematográfico de Marvel.

Foto: Marvel Studios

Creed III

2 de marzo

La saga de boxeo protagonizada por Michael B. Jordan como Donnie Creed continuará y veremos al personaje principal en el que parece el momento más estable de su vida. Pero un nuevo rival se prepara para enfrentarlo: se trata de su viejo amigo Damian Anderson, un peleador prodigio quien salió de prisión tras cinco años y ahora, busca su oportunidad en el boxeo a como dé lugar.

Creed III tendrá una aparición especial de Saúl “Canelo” Álvarez. ACÁ el tráiler.

Foto: MGM

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

2 de marzo

La expectativa está a tope pues ver una adaptación del juego de mesa más popular del mundo es cosa seria. Honor Among Thieves nos pondrá ante un universo fantástico donde un ladrón que escapó de prisión, junto a su excéntrico grupo de aliados, buscarán recuperar el botín del estafador que los puso tras las rejas y que se convirtió en el señor de la región de Neverwinter.

Póster oficial de la película. Foto: Paramount Pictures.

Cocaine Bear

9 de marzo

Inspirada en una historia real de un traficante de drogas que perdió un cargamento aéreo en 1985, Cocaine Bear nos mostrará a un excéntrico grupo de personas (criminales, policías, adolescentes y más) mientras intentan sobrevivir a un salvaje oso que ha consumido una cantidad inmensa de cocaína. El animal está enloquecido y además de que comenzará una brutal carnicería, está película tendrá una buena dosis de comedia.

Scream 6

9 de marzo

La quinta entrega de Scream lanzada en el 2022 dejó buenas sensaciones y solo un año después, la sexta parte nos volverá a poner frente una encarnación nueva de Ghostface. Los sobrevivientes de la película pasada dejan la ciudad de Woodsboro para empezar una nueva vida en Nueva York… junto a nuevas incursiones al elenco, una nueva identidad del asesino serial los perseguirá en las calles de neoyorquinas.

65

10 de marzo

Adam Driver protagonizará 65, una historia de ciencia ficción que nos mostrará la historia de un piloto llamado Mills quien luego de un accidente en su nave, queda varado en planeta desconocido. Sin embargo, pronto se da cuenta de que está atrapado en la Tierra pero 65 millones años antes. Deberá sobrevivir en ese ambiente inhóspito mientras se coordina una misión para regresar a su tiempo.

Shazam! Fury Of The Gods

17 de marzo

En esta nueva aventura de Shazam!, Billy Baxton se enfrentará a las diosas Hespera y Kalypso (hijas de Atlas), quienes llegan a la Tierra con la encomienda de recuperar a una de sus hermanas y de derrotar a aquel que posea los poderes de Shazam. Pero el enfrentamiento será épica, aún más porque los amigos de Billy obtendrán poderes similares que los convertirán en la llamada ‘Shazamily’.

Zachary Levy como Shazam. Foto: Warner Bros

John Wick 4

24 de marzo

La Mesa y los asesinos más letales del mundo siguen asediando a John Wick, pero ahora él tiene una salida: enfrentarse al Marqués de Gramont, quien le promete que si gana, “cumplirá su palabra”. Pero detrás de todo ello, el protagonista interpretado por Keanu Reeves seguirá enfrentando a un montón de peligrosos enemigos que buscan su cabeza para entregarla al mejor postor. AQUí el tráiler de John Wick 4.

Foto: Lionsgate.

Mickey 17

29 de marzo

Mickey, quien es conocido como un ‘prescindible’. En esta historia, los ‘prescindibles’ son formas de vida que las expediciones humanas espaciales mandan como carne de cañón cuando una misión se torna peligrosa o incluso suicida. El protagonista forma parte de estas expediciones con las que la raza humana busca colonizar el planeta helado Niflheim.

Pero hay un detalle: cada vez que muere Mickey, su cuerpo se regenera nuevamente con algunos de sus recuerdos intactos. En la novela, tras una de las misiones, todos creen que la séptima reencarnación de Mickey ha muerto, pero la verdad es que el sujeto comienza a cuestionarse lo que pasa con él y así, regresa a la base de su equipo para evitar que uno de sus nuevos clones tome su lugar.

Ilustrativa de ‘Mickey 17’. Foto: Warner Bros.

Super Mario Bros

7 de abril

Super Mario Bros es desde ya una de las películas animadas más esperadas del 2023. Mario llegará al Mushroom Kingdom para ayudar a la Princesa Peach en misión por detener la invasión de Bowser, quien además tiene secuestrado a su hermano Luigi. La cinta promete tener muchas referencias a diferentes juegos de Nintendo, no solo de la franquicia del querido fontanero italiano. ACÁ el tráiler oficial.

Foto: Nintendo/Illumination.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

4 de mayo

La última aventura de los Guardianes de la Galaxia llegará en lo que pinta para ser una despedida emotiva y arriesgada. Si bien Adam Warlock se mostrará como una amenaza importante en primera instancia, todo indica que tendremos a otro villano en esta historia: High Evolutionary, quien fue el encargado de crear a Rocket. ACÁ el tráiler.

Fotos: Marvel Studios.

Rápidos y furiosos 10 (Fast X)

19 de mayo

La primera de dos partes del final de Rápidos y furiosos volverá y lo hará con un elenco completísimo además de Vin Diesel. Daniela Melchior, Jason Momoa, Brie Larson, Jason Statham, Michelle Rodríguez, Cardi B, Ludacris… Veremos qué nos depara esta explosiva entrega.

Foto: Universal Pictures

La sirenita

25 de mayo

La adaptación live-action del clásico de Disney llegará con Halle Bailey como la protagonista, y con otros actorazos como Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy y más.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

1 de junio

Miles Morales y Gwen Stacy se reúnen nuevamente en Spider-Man: Across The Spider-Verse. Pero ahora, se columpiarán a través de multiverso arácnido y se encontrarán a un sinfín de Spider-People que en un principio, no los verán con buenos ojos… Y sobre todo, la aventura se tornará más complicada cuando se enfrenten a un enemigo sin precedentes. POR AQUÍ el tráiler.

Foto: Sony Pictures

Transformers: Rise of the Beasts

9 de junio

A mediados de los 90, un par de arqueólogos se ven envueltos en un conflicto que engloba a los Autobots con otro grupo de avanzados robots: los Maximals, los Predacons y los Terrorcons.

Ilustrativa. Foto: Paramount Pictures

Elemental

16 de junio

Los elementos básicos de la naturaleza (aire, agua, fuego y tierra) habitan Element City. Amber (una chica de fuego) se conoce con Wade (un joven de agua) y a pesar de sus diferencias, crean un fuerte vínculo mutuo que ni la propia naturaleza sería capaz de romper. ¿O sí?

Foto: Pixar.

Asteroid City

23 de junio

La nueva película de Wes Anderson se describe como una “meditación poética sobre el significado de la vida”. Pero para ser más exactos, esta historia se ambientará en la década de 1950 en una ciudad ficticia en un desierto estadounidense. La trama se desarrollará en una convención conocida como Junior Stargazer/Space Cadet, a la que acuden familias con sus hijos de todo el país para una competencia académica. Pero en medio de todo eso, el caos aparecerá cuando se hagan presentes algunos acontecimientos que cambiarán el mundo.

Wes Anderson y parte del elenco de Asteroid City. Fotos: Getty.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

30 de junio

En esta nueva historia, nos ubicamos en 1969 en el contexto de la carrera aeroespacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Indiana Jones, dudoso sobre la decisión del gobierno estadounidense de reclutar antiguos enemigos de la Segunda Guerra Mundial para competirle a la URSS, se embarca nuevamente en una lucha donde deberá detener a un expartidario nazi conocido como Voller (Mads Mikkelsen) involucrado en un programa de vuelo de la NASA que podría tener repercusiones globales.

Pero Indy no estará solo en esta aventura, pues la acompañará su intrépida e irreverente ahijada Helena (interpretada por Phoebe Waller-Bridge).

Phoebe Waller-Bridge y Harrison Ford en el tráiler de ‘IJ5’. Foto: Disney/Lucasfilms

Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Part 1

14 de julio

Ethan Hunt regresa y ahora, se enfrenta a lo que parece un dilema moral donde se le pone una cuestión sobre la mesa. ¿Los días de luchar por el supuesto ‘bien común’ se acabaron? “Esta es nuestra oportunidad de controlar la verdad, los conceptos del bien y el mal para todos en los próximos siglos… debes escoger un camino“, le dice uno sus enemigos principales en esta nueva entrega.

Oppenheimer

20 de julio

Cillian Murphy interpreta a J. Robert Oppenheimer, el llamado “padre de la bomba atómica” y en esta historia, lo conoceremos mientras funge como director de un conocido laboratorio en Los Álamos donde se desarrollan todo tipo de armas, esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Cillian Murphy en la primera imagen de ‘Oppenheimer’ / Foto: Universal Pictures

Barbie

21 de julio

Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizan la adaptación cinematográfica de Barbie, dirigida por Greta Gerwig. La sinopsis se mantiene en secreto, pero según algunas fuentes, la protagonista se enfrentará a los desafíos de ser una mujer en el mundo real.

Foto: Warner Bros.

The Flash

16 de junio

Barry Allen/The Flash viaja en el tiempo para evitar el asesinato de un ser querido. Pero su acción desencadenará consecuencias extrañas en su línea del tiempo, que sin duda complicarán la vida como la conocía.

Foto: DC Comics/Warner Bros.

The Marvels

28 de julio

Como parte de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, The Marvels nos mostrará a un nuevo equipo de humanas super poderosas compuesta por Capitana Marvel (Brie Larson) Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Kamala Harris/Ms Marvel (Iman Vellani).

Blue Beetle

18 de agosto

Salvo lo que James Gunn y Peter Safran digan en el futuro, Blue Beetle parece una de las apuestas para refrescar el universo extendido de DC. Con Xolo Maridueña (Cobra Kai) en el estelar, la cinta nos introducirá en la historia del joven Jaime Reyes, un recién graduado de la universidad lleno de aspiraciones que una vez que llega a casa, encuentra que algo extraño ha pasado.

Con este contexto de por medio, el destino pone en el camino de Jaime una reliquia de biotecnología a manera de escarabajo que lo toma como su anfitrión. Y así, nacerá el que es considerado el primer héroe de origen latino de DC.

Fotos: Getty Images/DC Comics

The Nun 2

8 de septiembre

Nos ubicamos ahora en Francia, en el año 1956. Un conocido sacerdote ha sido asesinado. Y nuevamente, la Hermana Irene atiende el suceso paranormal que la pondrá nuevamente frente a frente con la entidad conocida como Valak.

Foto: New Line Cinema/Warner Bros.

Kraven The Hunter

6 de octubre

El universo Marvel de Sony nos deja algunas incógnitas de por medio, sobre todo por el hecho de que los personajes que más utilizan son enemigos de Spider-Man. Pero bueno, después de ver a Venom y a Morbius, es hora de ver en acción a Kraven en la interpretación de Aaron Taylor-Johnson.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero se habla de una posible adaptación del cómic The Last Hunt. Reiteramos: habrá que esperar más detalles en los meses venideros.

Aaron Taylor-Johnson será Kraven en la próxima cinta de Sony. Foto: Getty/Marvel Cómics

El exorcista

13 de octubre

La franquicia de El exorcista regresa con una nueva trilogía en el 2023, tendremos la primera entrega, que resuena para ser una secuela directa de la clásica película de 1973 (aunque se dice que las demás películas posteriores a esta última también serán canon). Ellen Burstyn regresará en el papel de Chris MacNeil que hizo hace 50 años.

Foto: Warner Bros

Dune: Part II

3 de noviembre

Siguiendo los eventos de la película pasada, Paul Atreides se une a Chani y a los Fremen mientras se prepara para cobrar venganza de aquellos que destruyeron a su familia. “Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever”, dice la sinopsis oficial de Warner Bros y Legendary Pictures.

Se unen al elenco Florence Pugh, Léa Seydoux, Christopher Walken y Austin Butler, entre otros.

Foto: Warner Bros. Pictures

The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds and Snakes

17 de noviembre

El universo de The Hunger Games regresa y lo hará con una precuela. The Ballad Of Songbirds and Snakes retratará la juventud de Coriolanus Snow mucho tiempo antes de convertirse en el tiránico dictador de Panem. En esta historia, él se encargará de entrenar a una joven llamada Lucy Gray Baird, representante del Distrito 12 para los décimos Juegos del Hambre.

Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer y Peter Dinklage son algunos de los nombres confirmados para esta cinta.

Fotos: Getty Images/Lionsgate

Wish

22 de noviembre

Disney prepara su película animada número 62 con Wish, que sigue las aventuras de una joven llamada Asha mientras recorre el reino de los deseos conocido como Roses. Luego de pedir un deseo, una poderosa entidad llamada Star responde a su llamado y juntas, se enfrentarán al que dicen es uno de los enemigos más formidables que se hayan visto en la historia de las películas de Disney como tal. Ariana DeBose es la encargada de hacer la voz de Asha.

Ariana DeBose promocionando Wish en la D23. Foto: Getty.

Wonka

15 de diciembre

A lo largo de la historia del cine, hemos tenido dos adaptaciones de la historia de Willy Wonka. Es tiempo de ver una tercera, pero esta vez, desde la perspectiva del famoso personaje en su juventud antes de convertirse en el colorido chocolatero de la fábrica de chocolate más famosa del mundo. Timothée Chalamet protagoniza, con Keegan Michael-Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson y Olivia Colman como parte del elenco.

Timothée Chalamet como Wonka. Foto: Especial.

Aquaman and the Lost Kingdom

25 de diciembre

Con todos los cambios intempestivos que James Gunn está haciendo como presidente de DC Studios, se siente en entredicho que la saga de Aquaman esté a salvo. Por el momento, no hay menciones de cancelación ni nada por el estilo (hacerlo sería una pérdida de dinero invertido en la producción), pero con los antecedentes recientes, podemos esperar cualquier cosa.

En Aquaman and the Lost Kingdom, el héroe se enfrentará a una vieja amenaza conocida que ha potenciado su fuerza y se ha convertido en una verdadera amenaza global. Ahora, Arthur Curry deberá aliarse con su poco confiable hermano Orm para tener una posibilidad de hacerle frente al villano en turno.

Foto: Warner