Lo que necesitas saber: Alexis Ortega fue la voz de Spider-Man desde Capitan America: Civil War, hasta Avengers: Infinity War.

El doblaje en Latinoamérica continúa de luto. Apenas hace unos días se dio a conocer la muerte de la directora Gloria Rocha; el fin de semana, se despidió a Gabriel Garzón, quien dio voz a Topo Gigio. Ahora, se confirma el fallecimiento de Alexis Ortega, el Spider-Man del MCU.

Se desconocen las causas de la muerte del actor de doblaje

Alexis Ortega, quien fue la primera voz de Spider-Man en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) falleció el pasado 24 de enero. Sin embargo, apenas se dio a conocer su muerte. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de su fallecimiento.

De acuerdo con los reportes, Alexis Ortega murió en la ciudad de México. Tenía sólo 38 años.

Alexis Ortega, actor de doblaje / Foto: Instagram/ortegalexis

Dobló buena parte del Spider-Man de Tom Holland

Alexis Ortega trabajó en diversos proyectos de doblaje. Sin embargo, su trabajo más emblemático fue el que hizo para el Universo Cinematográfico Marvel (UCM), al dar voz al Spider-Man de Tom Holland.

Ortega dobló a Peter Parker en la versión para América Latina de varias películas en las que apareció el héroe arácnido: desde Capitan America: Civil War hasta Avengers: Infinity War.

Tom Holland apareció como Spider-Man por primera vez, en 2016. Foto: Marvel

Además, el actor de doblaje también dio su voz para emblemáticos personajes como Tadashi Hamada, en Big Hero 6 y Big Hero: La Serie; así como en películas y series como Cars 3, Rogue One y Buscando a Dory. También colaboró en el doblaje del canal en español de MrBeast.