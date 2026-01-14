Lo que necesitas: Una de las pioneras del doblaje en México y Latinoamérica. Responsable de seleccionar a las primeras voces de los primeros capítulos de Dragon Ball. Así de fino fue su trabajo.

Día triste para el doblaje mexicano, una de sus principales directoras y quien fue importante para las carreras de los actuales profesionales del arte ha fallecido: Gloria Rocha, también conocida como La Madrina.

Muere Gloria ROcha / Captura de pantalla

Fue voz de Miss Piggy y Piolín

La noticia fue confirmada por el reconocido actor de doblaje, Lalo Garza. En redes sociales, Garza lamentó la perdida de “una gran mujer”, quien profesionalmente dejó un trabajo que impactó en la vida de muchas personas… millones, quizás.

“Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina”, señaló Lalo Garza en el mensaje que publicó en redes sociales.

Muere Gloria Rocha / Captura de pantalla

¿Y qué hace una directora de doblaje, como lo era Gloria Rocha?

En la cuenta oficial de Budokan también informaron sobre la muerte de Gloria Rocha, destacando que, como actriz de doblaje, fue quien prestó voz a Miss Piggy en el Show de Los Muppets.

“Su talento y visión dejaron una huella imborrable en el doblaje latinoamericano”, indica Budokan.

¿Y qué hace una directora de doblaje, como lo era Gloria Rocha? Bueno, pues, para empezar y muy importante, es la persona que escoge a cada una de las voces de los personajes de una serie… es decir, se encarga del cast de actores de doblaje.

Arale, protagonista de ‘Dr.Slump’, en un especial de anime donde tuvo crossover con ‘Dragon Ball’. Foto: Teoi Animation.

“Como directora Gloria no solo adaptó líneas; moldeó voces, construyó personajes (…) Su trabajo fue la inspiración principal para legiones de actores de doblaje y creadores de contenido”, señala la cuenta Funianime Latam.

Así que a La Madrina se le debe que inmediatamente identifiquemos la voz de Goku o El Maestro Roshi… o que sean tan inconfundibles y emblemáticas las voces de los personajes de Slam Dunk. Gran trabajo que se aventó. Descanse en paz.