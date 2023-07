Sí, existen personajes que son ‘nepo babies’… Desde hace unos meses y después del artículo de la New York Magazine, el término de “nepo babies” se ha vuelto bastante popular, pues con él nos referirmos a todas esas personas que han logrado obtener éxito u oportunidades gracias a los contactos que tienen sus familiares.

El término se conforma de la palabra “nepo” que es una abreviatura de “nepotismo”, el cual es definido como el “trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos”.

Esta es la famosa portada de los Nepo babies/Foto: New York Magazine

Los ‘nepo babies’ se han hecho tendencia en los últimos meses

Dicho en palabras más coloquiales, son personas que consiguen oportunidades grandes no por su propio mérito o su talento, sino por ser familiares de personas influyentes y exitosas que los ayudan a tener más conexiones que el resto de las personas.

Este fenómeno de los “nepo babies” ha creado un debate sobre el favoritismo y la desigualdad al momento de buscar oportunidades en varios ámbitos, tales como un cargo político, un puesto en cualquier negocio, un papel en una película, entre muchas otras cosas.

Existen ‘nepo babies’ en casi todos los ámbitos del mundo

Es importante destacar que no todos los individuos que se consideran “nepo babies” son necesariamente incompetentes o no tienen talento. Sin embargo, se les acusa de haber tenido ventajas iniciales desproporcionadas que les han permitido llegar a posiciones de poder o éxito más fácilmente que otros.

En el caso del mundo de Hollywood, cuando salió el artículo de los ‘nepo babies’ se habló de varios actores y actrices con conexiones de grandes artistas de renombre, tal como es el caso de Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp, o Zoë Kravitz, hija del músico Lenny Kravitz.

Zoë Kravitz. Foto: Getty Images

6 personajes ficticios que son nepo babies en sus respectivas historias

Si bien muchos están en contra o aceptan ser ‘nepo babies’ a mucha honra (como Hailey Bieber, sobrina de Alec Balwin), estas personas existen y basta con prestar atención para identificarlas.

De hecho la ficción no se salva de ellos, pues en los cuentos y películas también existen estas personas privilegiadas por sus conexiones familiares. Y para demostrar nuestro punto, acá les enlistamos personajes ficticios que son nepo babies en sus respectivas historias:

6.- Gretchen Wieners

Quizá muchos no nos dimos cuenta en ese entonces, pero Gretchen Wieners (interpretada por la actriz Lacey Chabert) probablemente logró ser parte de las ‘Las Plásticas’ gracias a su familia, pues es hija del inventor del Toaster Strudel.

Claro que eso es dentro del universo de la película ‘Mean Girls’, donde Gretchen es millonaria gracias a su padre. Y es que aunque no es mala persona (o no intenta), la inventora del “Es tan fetch” no es precisamente talentosa o sobresale por su inteligencia.

Gretchen Wieners. Foto: Paramount Pictures

5.- Carmen y Juni Cortez

Carmen y Juni Cortez son los protagonistas de las películas de ‘Mini Espías’ y si bien nos demuestran que se les da bien eso de pensar estratégicamente y repartir fregadazos en su lucha contra los malos, no podemos evitar pensar que muchas de sus habilidades y oportunidades son gracias a sus conexiones familiares.

Y es que como seguro recordarán de las cintas de Robert Rodríguez, Carmen y Juni son hijos de Gregorio e Ingrid Cortez (Antonio Banderas y Carla Gugino), dos de los mejores agentes secretos que tuvo la OSS y que a su vez son hijos de otros espías.

Juni y Carmen Cortez. Foto: Miramax Films.

4.- Renesmee Cullen

En la saga de ‘Crepúsculo’ existen muchos personajes que destacan por distintas habilidades, historias y su participación en la famosa historia de vampiros escrita por Stephenie Meyer. Pero el de Renesmee Cullen es por ser la ‘nepo babie’ de la saga.

Sí, al tener un papá vampiro y una mamá humana, Renesmee es una niña con lo mejor de dos mundos y con habilidades que no la hacen tan normal como parece. Pero tampoco se nos olvida que su relevancia es gracias a que sus papás son los protagonistas de la historia: Edward Cullen y Bella Swan.

Renesmee Cullen con sus papás. Foto: Summit Entertainment.

3.- Frodo Bolsón

Valiente, leal y determinado como pocos hobbits, Frodo Bolsón es el protagonista de ‘El Señor de los Anillos’, donde se embarca en una peligrosa travesía para destruir el Anillo Único y salvar a la Tierra Media. Algo que de entrada tampoco consiguió por su buen corazón.

Frodo recibió dicho anillo como una herencia de su tío Bilbo Bolsón, uno de los hobbits más conocidos en ‘La Comarca’ y quien al retirarse le deja a su sobrino la chamba de salvar a su mundo, lo cual convierte a Frodo en un conocido héroe y un ‘nepo babie’.

Frodo Bolsón. Foto: Warner Bros.

2.- Percy Jackson

Sí, Percy Jackson es un gran héroe, tiene un gran corazón y la valentía ni se le cuestiona. Pero por mucho que amemos a este personaje debemos recordar que Percy es un semidiós griego que de entrada es conocido por ser el hijo de Poseidón, el rey de los mares.

De hecho es gracias a ese lazo familiar que Percy no sólo es famoso y popular, sino por él que consigue poderes que no muchos otros semidioses y dioses podrían conseguir tan fácilmente.

Percy Jackson. Foto: 20th Century Fox.

1.- Harry Potter

Queremos mucho al llamado ‘mago más famoso de todos los tiempos’, pero es verdad que Harry Potter es probablemente el ‘nepo baby’ mayor en toda la historia del cine y la literatura, pues desde que nació era ya una leyenda gracias a sus papás, Lily y James Potter.

Aunque Harry sí era un mago bueno y talentoso, en las cintas vemos cómo Dumbledore y básicamente todas las personas a su alrededor lo adulan, justifican, protegen y demás cosas que quizá no harían con otro estudiante de Hogwarts. ¡Ese sí es privilegio en toda la extensión de la palabra!

Harry Potter es el rey de los nepo babies. Foto: Warner Bros.

Como ven, los ‘nepo babies’ están en todos lados y nadie se escapa de ellos, ni siquiera los personajes en las historias ficticias. ¿Cuál personaje privilegiado por sus conexiones familiares agregarían a esta lista?

