¿Por qué Timothée Chalamet se ha visto involucrado en la conversación de los 'nepo babies'?

El tema de los ‘Nepo babies’ sigue dando de qué hablar en Hollywood luego del artículo publicado por el New York Magazine, sobre todo cuando directa o indirectamente los famosos confirman que sí existe el nepotismo y el privilegio dentro de la industria de entretenimiento. Así como ocurrió con Timothée Chalamet.

El actor de 27 años se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos dentro de Hollywood, pues en los últimos años ha participado en grandes cintas como ‘Dune’ (2021), ‘Lady Bird’ (2017) y ‘Bones and All’ (2022), sólo por mencionar algunas de ellas.

Timothée Chalamet en ‘Bones and All’ / Foto: MGM/Captura de Twitter.

Hace unos días Deadline informó que Paul Mescal protagonizaría la secuela de ‘Gladiator’

La cuestión es que Chalamet se ha envuelto en la discusión de los ‘nepo babies’ gracias a su agente, Brian Swardstrom, quien por querer defenderlo de rumores terminó por comprobar que Timothée pertenece a ese grupo de gente privilegiada que se ha abierto camino un poco más fácil.

Todo comenzó cuando el pasado 6 de enero el portal Deadline informó que el actor Paul Mescal está en negociaciones con Paramount para protagonizar la secuela de ‘Gladiator’, del director Ridley Scott, quien desde el principio se inclinó por Mescal para dicho papel.

Foto: Getty Images

En internet comenzó el rumor de que Timothée Chalamet había audicionado para ese papel

Con la noticia comenzaron a salir rumores en internet donde muchos aplaudieron (o se sorprendieron) que Paul Mescal le ganara a actores como Austin Butler, Miles Teller y Timothée Chalamet, quienes supuestamente también audicionaron para la cinta de Scott.

Sin dudarlo, el representante de Timothée salió a desmentir los rumores y afirmó que uno de los actores mencionados estuvo filmando una película en el Medio Oriente (por ‘Dune’) durante los últimos meses, y no había audicionado para nada en más de 7 años.

Captura de pantalla: Twitter

Su agente dijo que era falso porque el actor no ha hecho audiciones en 7 años

En lugar de ayudarlo, el tuit de su agente provocó que muchos se preguntaran cómo el actor ha conseguido grandes papeles sin audicionar. Y sí, la mayoría no pudo evitar pensar que ha sido gracias a las conexiones que ha hecho gracias a sus familiares.

Para quienes no lo saben, Timothée Chalamen es sobrino del director Rodman Flender y también nieto del escritor y guionista, Harold Flender. Además, la mamá del próximo Willy Wonka es la actriz Nicole Flender, conocida por cintas como ‘In the Heat of Passion (1992)’ y cortometrajes como ‘The Bird Watcher’ (2020).

Foto: Getty Images

Y ahora la gente se preocupa cuánto ha influido el nepotismo en la carrera de Timothée Chalamet

Claramente el actor neoyorquino se ha visto envuelto en la polémica, pues mientras varios actores van de audición en audición para poder conseguir un papel, a Timothée le llegan sin necesidad de hacer eso. Y bueno, ya hasta en el tema se ha visto involucrada su hermana, la actriz Pauline Chalamet.

Hasta el momento Timothée Chalamet no ha pronunciado nada al respecto…