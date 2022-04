Reportan que Netflix canceló la nueva película de Will Smith tras el golpe a Chris Rock

Pues aunque muchos nos fuimos con la finta inicialmente de que lo ocurrido entre Will Smith y Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar podría haberse tratado de una broma, la cosa fue en serio y las consecuencias por ello así lo demuestran. Ahora se reporta que Netflix canceló la nueva producción donde participaría el actor debido, precisamente, a ese tema (¡traz!).

La película que Netflix estaba produciendo con Will Smith

Se trata de la película Fast and Loose, la cual estaba producida por la plataforma de streaming y era dirigida por David Leitch. El director, no obstante, se retiró del proyecto unos días antes de la entrega de los Oscar, lo que ya de por sí había puesto en problemas el desarrollo de la cinta.

Y aunque Netflix buscó de inmediato a un sustituto porque no iban a tirar un proyecto con Will Smith ya que lo veían como gran favorito para ganar la estatuilla a “Mejor Actor” —tal como pasó—, se reporta que tras la bofetada a Chris Rock, decidieron casi casi “archivar” el proyecto.

Lo anterior fue revelado por Hollywood Reporter según información de sus fuentes cercanas a Netflix. Indican que la cinta trataría sobre un criminal que pierde la memoria, pero al reunir pistas para recordar su identidad, descubría que había llevado una doble vida como un importante delincuente y un agente de la CIA (suena buena, ¿no?).

Podría ser la primera de varias cancelaciones para el actor

Ahora bien, lo anterior no se ha hecho oficial por parte de Netflix, pues el mismo medio reveló que intentaron comunicarse con la compañía para que confirmara o desmintiera la información, pero no tuvieron éxito. No está claro, de hecho, si planean continuar la producción con un actor que no sea Will Smith o si de plano el proyecto fue cancelado definitivamente.

Pero ojo, porque además de esto, ya hay reportes de que no sería la única producción que se le cae al actor tras el golpe que le dio a Chris Rock. Ya se habla de que Bad Boys 4, de Sony, también se detuvo a consecuencia de lo ocurrido en los Oscar.

Will Smith renunció a la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas por medio de un comunicado donde también dijo que aceptaría cualquier otra consecuencia que se considerara apropiada por lo que sucedió con el comediante. Si no te enteraste de qué implicaciones tiene dicha renuncia, en el siguiente enlace te lo explicamos todito.