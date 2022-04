¿Qué significa que Will Smith renunciara a la Academia después del trancazo a Chris Rock?

No podía saberse… ¿o sí? Los días pasan y parece que el incidente entre Will Smith y Chris Rock en los premios Oscar 2022 aún dará de qué hablar durante los próximos días. Y es que a casi una semana del trancazo que el actor le acomodó al comediante, el tema sigue en tendencia y con consecuencias para Will.

Luego de rumores sobre reuniones en secreto y hasta el peligro de perder el premio Oscar que ganó en la categoría de “Mejor Actor”, por su participación en la cinta ‘King Richard’, este 1 de abril Will Smith ha dejado caer otra bomba al renunciar formalmente a su lugar como miembro de la la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Will Smith renunció a ser miembro de la Academia

Fue a través de un comunicado donde el también rapero dio a conocer la noticia: “Renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, se lee en el escrito que fue compartido en redes sociales.

“Mis acciones en la presentación de los 94 Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa”, indicó el actor de 53 años.

¿Entonces le quitarán el Oscar? No exactamente

“Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido. Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine”, finalizó el actor asegurando que se tomará el tiempo para reflexionar y mejorar como persona

Cabe mencionar que con esta decisión, Will Smith sólo renuncia a ser un miembro activo de la Academia, por lo cual ya no puede votar como parte de dicha institución de la industria del cine. Sin embargo, el actor aún podrá ser nominado, asistir a futuras ceremonias de los premios Oscar y no le retirarán la estatuilla que ganó este 2022.