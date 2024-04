Lo que necesitas saber: Paramount llevó a cabo su panel en la CinemaCon 2024 y estos fueron algunos de sus anuncios más destacados.

La CinemaCon 2024 ha dejado varias cosillas geniales en estos días. La que más ruido ha hecho, sin duda, es el tráiler de Joker: Folie à Deux con Warner Bros a la cabeza… pero Paramount no se queda atrás y se están dejando ir con varios anuncios llamativos; uno de ellos es el de una nueva película de Scary Movie.

Y no solo eso, eh. El estudio cinematográfico aprovechó su panel del jueves 11 de abril en la convención para dar a conocer otros de sus proyectos futuros. Aquí les recapitulamos lo que se viene con Paramount.

imagen ilustrativa. Foto: Paramount.

Habrá nueva película de ‘Scary Movie’

Como recordarán, la franquicia lanzó su última entrega en el 2013 sin mucho éxito que digamos. Y eso fue un golpe realmente duro si tomamos en cuenta que las primeras cuatro cintas lanzadas entre el 2000 y el 2006 tuvieron un éxito en taquilla bastante redituable.

La quinta entrega ya no impactó de la misma manera. ¿Se gastó la fórmula? Posiblemente. Y a eso, habría que agregarle que ni Anna Faris ni Regina Hall –los rostros más reconocibles de la marca– regresaron para esa cinta el 2013.

Pero bueno, han pasado más de 10 años desde que la franquicia se congeló y todo indica que habrá una nueva película de Scary Movie.

‘Scream’ fue una de las películas que ‘Scary Movie’ parodió en su primera entrega. Foto: Paramount.

Así lo anunció Paramount en la CinemaCon, revelando que para esta ocasión se asociarán con Neal H. Moritz, conocido productor de la primera de Fast and Furious y de Cruel Intentions, entre otras.

La nueva película de Scary Movie comenzará a producirse a partir del otoño de este 2024 y se espera que tenga su estreno en el 2025. Desde luego, al ser un proyecto recién anunciado, no hay detalles sobre el elenco.

Y bueno, tomando en cuenta que franquicias de terror como Scream también regresaron con entregas en años recientes… ¿Será que Scary Movie haga lo propio y vuelva a satirizar la historia de Ghostface como lo hizo en su primera cinta? Estaría curioso, eh. Mientras, aquí les dejamos el antes y después del cast de la primera película.

Es oficial: Paramount prepara un crossover de ‘Transformers’ y ‘G.I. Joe’

Pues no todo se trató de la nueva película de Scary Movie… No es como tal una mega sorpresa pues la idea de un crossover ya se había adelantado en una escena final de The Rise Of the Beasts del año pasado. Pero por si quedaba duda, Paramount juntará a la franquicia Transformers con la de G.I. Joe.

El estudio lo hizo oficial en la CinemaCon, con la revelación de que Steven Spielberg será el productor ejecutivo. Si bien no hay una trama revelada, recordemos que las marcas de Hasbro ya tuvieron una aparición conjunta en una serie de historietas de finales de los 80 publicada en ese momento por Marvel Comics.

Aquella trama juntaba a las fuerzas de G.I. Joe junto a los Transformers para hacerle frente a los Decepticons que se había aliado con Cobra, la organización terrorista que antagoniza con el equipo militar. Eso sí, no se ha revelado la película seguirá esta línea y tampoco hay elenco confirmado. Veremos si a Paramount y Hasbro les sale lo de levantar a G.I. Joe en el cine.

Este es uno de los cómics en los que se hizo el crossover de G.I.Joe y Transformers hace varios años. Foto: Especial.

Se viene una película de ‘Las Tortugas Ninja’… ¿con clasificación para adultos?

Sí, se viene oooootra película de Las Tortugas Ninja. Y bueno, también hay que decir que la franquicia ha evolucionado para bien. Luego de las peculiares entregas de los 90, la olvidada cinta del 2007 y las nada memorables películas del 2014 al 2016, llegó en el 2023 la de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem en una entrega animada que se ganó a la crítica y al público.

Esta última por supuesto fue destinada para toda la familia, logrando un éxito importante para una franquicia pateada por sus antecesoras. Pero bueno, ya le tocó al público infantil… ahora, Paramount prepara una cinta que promete tener clasificación R, es decir, no apta para todo público.

Según Deadline, la película se basará en el cómic conocido como The Last Ronin. En esta trama, tres de las Tortugas Ninja y el Maestro Splinter han sido asesinados por el nieto de Shredder, el máximo enemigo del equipo. Así que el hermano tortuga restante –del que se desconoce la identidad– buscará venganza por ello. Ufff, no suena nada mal.

The Last Ronin, el cómic que inspirará la nueva película de Las Tortugas Ninja. Foto: Especial.

Una comedia de Kendrick Lamar en colaboración con los creadores de ‘South Park’

De la mano de Paramount y sus subsidiarias, Trey Parker y Matt Stone se han hecho de un nombre en la industria del entretenimiento, principalmente por su trabajo como creadores de South Park. Ahora, saldrán un poquito de ese encasillamiento y están listos para trabajar en una película musical de comedia.

Lo más interesante de esto es que ellos producirán la cinta junto a Kendrick Lamar a través de su compañía PGLang. Por otro lado, el guionista de esta comedia será Vernon Chatman, un guionista que ha trabajado precisamente como actor de voz y escritor de South Park, y en otras series de comedia de MTV como Wonder Showzen.

Con esos créditos, ya nos podemos imaginar qué podemos esperar de esta película de comedia musical de acción en vivo que está pactada para estrenarse el 4 de julio del 2025. Aún no hay trama, título ni elenco anunciados, pero estaremos atentos.

Kendrick Lamar producirá una película con los creadores de ‘South Park’. Foto: Getty Images

