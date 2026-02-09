Lo que necesitas saber: Seahawks eran favoritos en las apuestas, en el videojuego Madden y hasta para una supercomputadora

¡El Super Bowl LX finalmente nos alcanzó! Seattle Seahawks ganó su segundo trofeo Vince Lombardi con una gran actuación de su defensiva, de Kenneth Walker III (primer corredor MVP desde 1998) y de Sam Darnold, que consigue su redención en la NFL

Seahawks hace buenos los pronósticos y gana el Super Bowl LX

Los Seahawks eran favoritos en las apuestas, en el videojuego Madden y hasta para una supercomputadora. Patriots lo intentó, pero la defensiva de Seattle los hizo pedazos.

Tres entregas de balón, dos intercepciones y siete capturas. Drake Maye no pudo con la presión y se quedó lejos de ser el QB más joven en ganar el Super Bowl en la historia.

Seahawks consigue su revancha 11 años después ante los Patriotas y son el primer equipo campeón sin entregas de balón en toda la postemporada y con récord de goles de campo en un Super Bowl para Jason Myers con 5. ¡Historia pura!

Así vivimos minuto a minuto los mejores momentos del Super Bowl LX.

Super Bowl LX: Un primer cuarto con dominio de la defensiva de Seahawks

El primer cuarto fue como se esperaba, con la defensiva de Seattle dominando a Patriots. Drake Maye sufrió dos capturas y entregaron el balón tres veces.

Sin embargo, Seahawks no logró reflejar en el marcador el dominio, pues apenas anotó un gol de campo y se llevó el marcador 3-0.

Foto: @NFL

El segundo cuarto fue una copia del primero en el Super Bowl LX

Haz de cuenta que le sacaron una copia al primer cuarto y eso fue el segundo. Otras dos series ofensivas que terminaron en patada de despeje para Patriots y otros dos goles de campo para Seahawks.

Drake Maye sumó apenas 48 yardas con 6 de 11 pases completados y Seahawks tocó la puerta faltando 15 segundos para el Medio Tiempo, pero no logró encontrar la zona de anotación.

Foto: @NFL

Tercer cuarto con solo tres puntos en el Super Bowl LX

La historia no cambió para el tercer cuarto. Fueron otros 15 minutos viendo a Seattle detener a los Patriots y Drake Maye sufriendo con la presión de la defensiva.

Vimos la primera infracción de Seahawks, regalando un primero y diez con un sujetando que parecía que podía levantar a Nueva Inglaterra, pero enseguida vino un golpe a Maye que lo hizo soltar un balón recuperado por el campeón de la Conferencia Nacional.

Foto: @Seahawks

En el último cuarto Seahawks demostró su poder para ganar el Super Bowl LX

12 puntos en tres cuartos y ¡30 en el último cuarto! Seattle firmó el triunfo con dos touchdowns y un quinto gol de campo histórico en el último periodo, mientras que Patriots evitó ser el primer equipo con 0 puntos en la historia del Super Bowl.

Drake Maye sufrió dos intercepciones para tres entregas de balón en total. Termina el juego con apenas 295 yardas.

Increíble recordar que los Seahawks están a la venta y van a venderse justo después de ser campeones de la NFL, en lo que podría ser la venta más lucrativa de un equipo profesional en la historia de los deportes estadounidenses.

Foto: @Seahawks

Un Super Bowl memorable, un juego que nos dejó las emociones para el final, pero cumplió. ¡Y lo que nos espera en el Super Bowl 2027!