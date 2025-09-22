Lo que necesitas saber:

Din Grogu, más conocido como “Baby Yoda”, pertenece a la misma especie del gran maestro Jedi, Yoda.

Ahora sí, como dicen por ahí: “Como lo vio en TV”… luego del éxito de la serie, el Mandaloriano y baby Yoda tendrán su propia película: The Mandalorian and Grogu, la cual ya tiene fecha de estreno y primer trailer oficial.

the mandalorian and grogu 2
Grogu en próxima película / Captura de pantalla

The Mandalorian and Grogu se estrenará en mayo del 2026

Luego de anunciarse sin mucho revuelo, ya tenemos hay un primer gran adelanto de la película del Mandaloriano y Grogu, la cual los fans del universo Star Wars podrán disfrutar el próximo verano.

Y bueno, aunque se ve que habrá una buena dosis de acción, la película del Mandaloriano y el mal llamado “baby Yoda” recurrirá mucho a la ternura de este último… bueno, quizás también a la de Pedro Pascal… pero más a la de Grogu.  

the mandalorian and grogu 1
Grogu y el Mandaloriano / Captura de pantalla

Tratando de robar comida usando “la fuerza”, nadando, volando en navecitas, comiendo palomitas espaciales y hasta peleando… Grogu no dejará de provocar muchos “ahwwwwwwwwwwwww” en la película cuya fecha de estreno está decretada para el próximo 22 de mayo (sólo en cines).

the mandalorian and grogu 1
Grogu en escena de su película / Captura de pantalla

Sigourney Weaver entra al universo Star Wars

The Mandalorian and Grogu estará protagonizada por Pedro Pascal (aunque su carita no se ve en el trailer)… y, claro, Grogu (como él mismo).

¿Grogu a la pantalla grande? Lo que sabemos de la película de ‘The Mandalorian’

La cinta del universo Star Wars contará también con la actuación de la genial Sigourney Weaver, Jeremy Allen-White y Johny Coyne. La dirección correrá a cargo de Jon Favreau, quien también tiene el crédito de creador de la serie de The Mandalorian. 

