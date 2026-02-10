Lo que necesitas saber: One Piece: Rumbo a la Grand Line se estrena el 10 de marzo del 2026 en Netflix.

¡Se viene la segunda temporada de One Piece! Netflix confirmó que en los primeros días de marzo llega One Piece: Rumbo a la Grand Line, en la que veremos las nuevas aventuras de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), y compañía.

Esta temporada conoceremos a Miss Wednesday (Charithra Chandran), a quien ya vimos en el tráiler oficial. Si son muy fans de la historia, ya saben todo lo que implica su aparición en la serie, y para los que no, pronto lo sabrán.

Fotografía @netflix vía X

Tráiler oficial One Piece: Rumbo a la Grand Line

One Piece: Rumbo a la Grand Line es el nombre de la segunda temporada de la serie. En la continuación veremos el viaje que hace Luffy junto a toda la tripulación a la Isla Drum, con todos los peligros y aventuras que eso con lleva.

Además de todo, tenemos la primera aparición de Tony Tony Chopper. No queremos adelantarnos, pero al parecer el casting otra vez se lució.

“En la próxima temporada, los Sombrero de Paja también visitarán la Isla Drum, una isla en Grand Line conocida por sus hábiles médicos y su interminable invierno. Altas montañas cilíndricas rodean el Reino Drum, y el inquietante Castillo Drum se alza en la cima más alta”.

Estreno One Piece: Rumbo a la Grand Line

One Piece: Rumbo a la Grand Line se estrena el 10 de marzo del 2026 en Netflix. Será la segunda temporada del live action que parece haber conquistado a los exigentes fans del anime, en su primera temporada y con lo que han visto del tráiler.

Por acá les dejamos al elenco, por si todavía no andan muy familiarizados con los nombres.

Monkey D. Luffy: Iñaki Godoy

Roronoa Zoro: Mackenyu

Nami: Emily Rudd

Usopp: Jacob Romero

Chef Sanji: Taz Skylar

Miss Wednesday: Charithra Chandran

Dr. Kureha: Katey Sagal

Póster oficial @onepiecenetflix vía X

¿Están emocionados con este estreno?