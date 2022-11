Estamos a pocas semanas del estreno de Avatar: The Way of Water, la tan esperada secuela de Avatar que llegará a nosotros después de 13 años de espera. James Cameron ha estado trabajando en este proyecto todo este tiempo, y la mayoría estamos emocionados por ver lo que logrará ahora… incluido el gran Guillermo del Toro.

La segunda parte de Avatar, se estrenará el próximo 15 de diciembre de 2022, una fecha especial cercana a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, y que representa una enorme oportunidad de taquilla (se sabe que The Way of Water debe recaudar una buena, muy buena, cantidad de lana para ser redituable. AQUÍ les contamos más).

Y si en algo sirve, mencionamos a Guillermo del Toro antes porque el cineasta mexicano ya tuvo la oportunidad de ver el trabajo de Cameron, y se fue a sus redes sociales para emitir una opinión respecto a esta nueva épica que aún sin estrenarse, ya suena mucho para la próxima temporada de premios.

Ilustrativa de ‘Avatar: The Way Of Water’ / Foto: Disney

Guillermo del Toro sobre ‘Avatar’

Para Guillermo del Toro, Avatar: The Way of Water es un “asombroso logro“ por parte de Jame Cameron. “La película está repleta de paisajes majestuosos y de emociones en una escala enorme. Un maestro en la cumbre de su oficio”, menciono el director mexicano.

Si les somos honestos, no nos sorprende esta primera reacción de Del Toro hacia la película. La primera entrega de 2009, revolucionó, de alguna forma, el cine a través de la creación de escenarios y mundos que no hubieran sido posibles de con efectos especiales tradicionales, sino con el uso del CGI.

Esta segunda parte de Avatar, con un mayor presupuesto y el uso de nuevas tecnologías (o mejor dicho, el mejor entendimiento de las tecnologías que permiten crear espacios cada vez más majestuosos, pero de alguna forma realistas).

Guillermo del Toro / Foto: Getty Images

Pinocchio

Guillermo del Toro chuleó Avatar de Cameron, pero su más reciente filme, también ha sido aclamado por otros directores, la crítica y las audiencias. Por supuesto hablamos de Pinocchio, la adaptación en stop motion del clásico cuento italiano.

Del Toro junto a Mark Gustafson, crearon la mejor película animada de este 2022, pero no sólo eso. También le entra al quite al ser una de las cintas en general más destacadas del año y una de las mejores dentro de la filmografía del director mexicano. AQUÍ les dejamos nuestra reseña.

Imagen ilustrativa de ‘Pinocchio’ / Foto: Netflix

Edgar Wright, amigo cercano de Del Toro, dijo algo que es muy importante en la cinta: “le enseña a las infancias acerca de la mortalidad y las pérdidas de una manera que permanece toda la vida. Es extraordinaria“. También alabó el trabajo en stop motion y los toques oscuros de fantasía.

Sin duda, Pinocchio también suena fuerte para la temporada de premios de 2023, especialmente en la categoría de Mejor Película Animada. A nosotros, como fans de la cinta, nos encantaría ver una posibilidad de que compita también en Mejor Película. Pocas animaciones lo han logrado, pero lo que sucede con Pinocchio amerita una consideración para la máxima categoría.

