¡Por fin! Después de mucha espera y un montón de anticipación, la temporada de premios se puso sería porque finalmente tenemos la lista de películas nominadas al Oscar 2023. (POR ACÁ pueden checar todas las nominaciones).

Por supuesto que como cada año, las cosas no serán nada sencillas, porque en cada terna hay contendientes sumamente fuertes y tenemos títulos para todos los gustos, desde historias personales e intensas, hasta otras que nos llevaban directamente a la acción.



Pero mientras nos preparamos a que arranque la ceremonia el próximo 12 de marzo e ir armando la quiniela, a continuación les decimos dónde ver las películas nominadas al Oscar 2023.

Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2023 a Mejor Película

All Quiet on the Western Front

Sin duda, una de las películas más impresionantes en cuanto a los conflictos bélicos de los últimos tiempos es All Quiet on the Western Front, pues es una visión bastante cruda e intensa de la Primera Guerra Mundial contada desde los zapatos de un joven soldad. Además de entrar en la categoría de Mejor Película, también está encaminado a llevarse el Oscar 2023 a Mejor Película Internacional compitiendo por Alemania y aguas, porque podría dar la sorpresa en ambas ternas.

All Quiet on the Western Front se puede ver en Netflix

Avatar: The Way of Water

James Cameron regresó a los planos estelares con Avatar: The Way of Water, una película que como todo lo que hace este cineasta, la rompió en taquillas y ya está en la lista de las producciones más exitosas de la historia. Y porque era de esperarse, esta nueva aventura dentro del mundo de Pandora logró entrar dentro de la categoría a Mejor Película de los Oscar 2023 y aunque no podemos asegurar que pueda quedarse con la estatuilla dorada, no nos queda la menor duda de que le dará batalla a las demás cintas.

Puedes ver Avatar: The Way of Water en cines

The Banshees of Inisherin

Otra de las películas que ha estado presente en esta temporada de premios es The Banshess of Inisherin. No por nada, esta historia sobre la amistad y la soledad se llevó el Golden Globe a Mejor Película de Comedia o Musical. Y sin duda, es una de las candidatas fuertes tanto para la crítica como para los fans del cine para quedarse con el Oscar en 2023.

The Banshess of Inisherin estará disponible próximamente en cines

Top Gun: Maverick

Dicen por ahí que las segunda partes no siempre son tan buenas, pero Top Gun: Maverick llegó para dejarnos claro que hay secuelas impresionantes y por supuesto que la Academia de Hollywood esta consciente de eso, no por nada está en las nominadas a Mejor Película en estos Oscar. Después de 35 años del estreno de la cinta original, Tom Cruise volvió para interpretar a Pete ‘Maverick’ Mitchell en una película que mezcla una historia profunda e interesante con un montón de secuelas de acción alucinantes que te hacen sentir como si estuvieras en el avión junto a los actores.

Puedes ver Top Gun: Maverick en Paramount+

Elvis

Ya se nos está haciendo costumbre ver biopics de famosos dentro de las principales ceremonias de premiación de Hollywood. Y por supuesto que en los Oscar 2023 no podía faltar la cinta basada en la vida y obra de Elvis Presley, que nos dejó con el ojo cuadrado en particular por la espectacular actuación de Austin Butler pero, ¿será que se llevará la estatuilla más importante de la industria cinematográfica?

Puedes ver Elvis en HBO Max

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once es una de las películas más impresionantes que hemos visto en un buen rato. The Daniels nos volaron la cabeza con una historia que explora el tema de los multiversos y conceptos de ciencia ficción, con cosas que son muy importantes para muchos, como la familia, todo esto combinado con un montón de acción y drama. Y claro, que a nadie le sorprenda que el próximo 12 de marzo se quede con el Oscar a Mejor película.

Puedes ver Everything Everywhere All at Once en plataformas de compra y renta de películas

The Fabelmans

Después de un buen rato dedicándose a proyectos como su versión de West Side Story, Steven Spielberg volvió a lo grande con The Fabelmans, una historia bastante personal porque con ella (y un poco de ficción), nos cuenta el camino personal y familiar que recorrió hasta convertirse en uno de los cineastas más grandes de todos los tiempos. Ya se quedó con el Golden Globe a Mejor Película de Drama, así que tiene grandes probabilidades de salir con la victoria en los Oscar.

The Fabelmans estará disponible en cines el 26 de enero

Tár

Por supuesto que dentro de Mejor Película no podía quedarse fuera Tár, la cinta protagonizada por Cate Blanchett donde una vez más, nos regala una de las mejores actuaciones que se hayan visto recientemente. En esta historia, Cate interpreta a la directora de una orquesta que se enfrenta a las presiones del éxito, el abuso de poder y controversias que van tumbando no solo su carrera, también su propia vida. Y ustedes, ¿creen que esta cinta se vaya de los Oscar 2023 con el máximo premio?

Tár estará disponible próximamente en cines

Triangle of Sadness

Claro que las sorpresas no faltaron en las nominaciones a los Oscar este 2023. Entre ellas tenemos a Triangle of Sadness, una cinta de comedia negra que sigue a una pareja de influencers, a la cual invitan a un crucero de lujo que acaba en una isla desierta que los lleva a enfretarse a situaciones bastante essstrañas. Se ve complicado que la Academia de Hollywood le entregue la estatuilla a Mejor Película, pero la esperanza es lo último que muere y tienen posibilidades de ganar.

Triangle of Sadness estará disponible próximamente en cines

Women Talking

Cerrando con la categoría de Mejor Película y continuando con las nominaciones que nos sorprendieron, tenemos a Women Talking. Y decimos que fue inesperada su aparición en los Oscar 2023 porque prácticamente no la hemos visto en esta temporada de premios, pero esta cinta que se centra en un grupo de mujeres dentro de una colonia religiosa que tratan de recobrar la fe tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales puede dejarnos con la boca abierta y salir con la victoria.

Women Talking se podrá ver próximamente en salas de cine.

Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2023 a Mejor Película Animada

Pinocchio

En cuanto a Mejor Película Animada, tenemos qué arrancar con nuestra favorita y la que muchos consideran que debe llevarse el Oscar. Por supuesto que hablamos de Pinocchio, pues Guillermo del Toro le dio la vuelta a este cuento clásico para presentarnos una historia conmovedora sobre las pérdidas y la desobediencia como virtud en la vida, todo en animación stop-motion. Sin duda, el cineasta mexicano es el principal contendiente para llevarse la estatuilla en esta categoría.

Puedes ver Pinocchio en Netflix

Marcel the Shell with Shoes On

Guillermo del Toro no es el único director que le entró a la animación stop-motion en el último año. Lo decimos porque en la categoría de Mejor Película Animada de los Oscar 2023 está Marcel the Shell with Shoes On, cinta basada en una serie de cortos del mismo nombre que tiene como protagonista a un entrañable caparazón antropomórfico que vive una serie de cosas impresionantes y de paso, nos enseña que lo más importante son los pequeños detalles de la vida. Sin duda, esta película será una de las contendientes más fuertes en la terna.

Marcel the Shell with Shoes On no está disponible en México

Puss in Boots: Last Wish

Una de las sorpresas más gratas del 2022 fue Puss in Boots: Last Wish, la secuela de este personajazo que conocimos en Shrek y que nos dejó con el ojo cuadrado. No solo lo decimos por las técnicas de animación que utilizaron para filmar la película, también por la historia tan madura e interesante que plantearon con el Gato con Botas. Y quien sabe, en una de esas le roba la estatuilla dorada a Pinocchio en los Oscar eh…

Puedes ver Puss in Boots: Last Wish en cines

The Sea Beast

Netflix anda con todo en la categoría de Mejor Película Animada, pues además de la cinta de Guillermo del Toro, están presentes con otro título impresionante. Hablamos de The Sea Beast, producción que cuenta la vida de un legendario cazador de monstruos marinos cambia por completo al encontrar a una persona muy particular oculta en su barco. Al menos el gigante del streaming tiene dos posibilidades para quedarse con el Oscar, ¿no lo creen?

The Sea Beast está disponible en Netflix

Turning Red

A pesar de que Disney estrenó varias películas animadas en 2022, la única de sus cintas que entró a la contienda por el Oscar fue Turning Red. Y la es que esta historia de comedia y aventuras que retrata a la pubertad de una manera metafórica es una verdadera joyita. Aunque siendo muy honestos y a pesar de que es muy buena, la casa de Mickey Mouse tiene pocas oportunidades de quedarse con el premio a Mejor Película Animada,

Puedes ver Turning Red en Disney+

Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2023 a Mejor Película Extranjera

Argentina, 1985 (Argentina)

Entrando de lleno en la categoría de Mejor Película Extranjera, debemos considerar a la favorita –al menos en Latinoamérica– para quedarse con el Oscar: Argentina, 1985. Esta cinta que cuenta la historia un grupo de abogados que investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar argentina a finales de los 80, ya se llevó el Golden Globe en esta sección, y es probable que repita con el máximo premio de Hollywood.

Puedes ver Argentina, 1985 en Amazon Prime Video

Close (Bélgica)

Siempre es complicado elegir a una producción que es clara vencedora en cuanto a Mejor Película Extranjera. Sin embargo, en la contienda por el Oscar 2023 está Close, una cinta que cuenta la historia de un par de amigos cercanos cuyas vidas dan un giro cuando un suceso impensable los separa. ¿Será que esta película que compite por Bélgica se robe el premio este año? Eso ya lo veremos.

Close no está disponible en México

EO (Polonia)

En el camino en busca de quedarse con una nominación en Mejor Película Extranjera para la próxima ceremonia del Oscar, se quedaron fuera un montón de países. Sin embargo, Polonia logró colarse en la terna final con EO, una peculiar historia que sigue a un burro del mismo nombre, el cual pasa de dueño a dueño y experimenta la alegría y el dolor de los humanos en el proceso. Puede que suene muy rara esta idea, pero quienes ya la han visto dicen que es una maravilla y quién sabe, en una de la Academia de Hollywood le da el premio.

EO no está disponible en México

The Quiet Girl (Irlanda)

Por último y para cerrar la categoría de Mejor Película Extranjera, tenemos a The Quiet Girl, la contendiente por Irlanda en los Oscar 2023. Esta cinta está ambientada en 1981, y narra la impactante historia de una niña retraída de nueve años que experimenta por primera vez el cariño de un hogar cuando pasa el verano en una granja con unos parientes lejanos. Sin duda, es una de esas tramas que le encantan a Hollywood y que puede dar la sorpresa en esta terna.

The Quiet Girl no está disponible en México