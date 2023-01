El próximo 12 de marzo, se llevará a cabo la ceremonia de los premios de la Academia, mejor conocidos como Oscar, para su edición 95 que corresponde a este 2023. Podemos decir, entonces, que arranca de manera oficial la temorada de premios entre sus reconocimientos más importantes en la industria del cine, esto a partir del anuncio de los nominados.

Entre las y los nominados siempre hay sorpresas y ausencias para bien y para mal. Y este año no ha sido la excepción con algunas menciones inesperadas y la falta de algunos títulos y personajes. Pero primero, AQUÍ les dejamos todos los nominados a los premios Oscar 2023.

Ya que hayan checado la lista, por acá hacemos un repaso de los nominados para ver quiénes nos hicieron falta, cuáles no esperábamos y qué puede suceder el 12 de marzo.

Imagen ilustrativa de los Oscar / Foto: Getty Images

La más nominada

Everything Everywhere All at Once, quizá la película más destacada de 2022 por su originalidad y la forma en la que arrasó en una taquilla que no esperaba mucho, se convirtió también en la cinta más nominada de la edición de este año en los premios Oscar con 11 menciones.

La cinta dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como Daniels, arrasó en las categorías principales que incluyen Mejor Película, Director(es), Actriz, Actrices de Reparto y Actor de Reparto, entre las cuales tienen a sus favoritos a Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.

Es una verdadera sorpresa considerando que Everything Everywhere All at Once es una comedia de ciencia ficción que integra varias referencias de otras películas de género. Además, tenemos que hablar que esta película pertenece a aquellos presupuestos de cintas independientes (cortesía de A24), por lo que verla tan nominada nos sorprende para bien.

Sin mujeres directoras

Aquí viene la eterna discusión de la inclusión entre los nominados a Mejor Director, una categoría que ha sido bastante dura con el trabajo de las mujeres, sobre todo en Hollywood, plagada de ausencias. Sí, no se tiene que nominar a nadie cuyo trabajo no sea destacado… pero este 2023 vaya que algunas cineastas destacaron, pero volvieron a ser ignoradas.

El fenómeno de Aftersun, por ejemplo, que dividió internet hace unas semanas, es algo de lo que se tiene que hablar. El debut de Charlotte Wells es uno de los más comentados y aclamados, pero se dejó pasar en el tema de dirección. Lo mismo sucedió con las de The Woman King de Gina Prince-Bythewood, She Said de Maria Schrader o Till de Chinonye Chukwu.

Ni qué decir de Women Talking de Sarah Polley, la cual logró una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película y Mejor Guion Adaptado, pero nada para su directora. Todas estas ausencias pesan bastante, y estamos seguros que pasarán factura en el futuro.

¿Y los actores de Babylon?

Babylon es una película que también dividió a las audiencias desde que se estrenó en Estados Unidos a finales de 2022, y tras su llegada a México este enero de 2023. La película se ha ido a los extremos entre los espectadores con una reacción de “amor” a la cinta, o el “odio” puro.

Para Damien Chazelle, su director, eso es bueno, pues se trata de una cinta que abre conversaciones. Y así es como logró tres nominaciones en las categorías de Mejor Score, Diseño de Producción y Vestuario. Pero no quedaron nominados ni el cineasta ni el elenco, el cual presentó a Margot Robbie, Diego Calva y Brad Pitt. Esa sí es una sorpresa entre las ausencias.

En otras premiaciones, estos tres actores fueron considerados para nominaciones como Actriz, Actor y Actor de Reparto, respectivamente. Pero la Academia decidió dejarlos fuera, lo cual representa una de las ausencias más fuertes pensando en que las actuaciones fue de lo más destacado en la cinta.

BARDO queda fuera

BARDO de Alejandro González Iñárritu nos había dado la esperanza de que México estuviera entre los nominados a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera en representación del país (la última que tuvimos fue por ROMA en 2018, la cual nos dio el primer galardón).

Pero se quedó a la mitad del camino, y al final, la cinta de Netflix sólo recibió una nominación por el trabajo de Darius Khondji en la Fotografía. Nuestras apuestas fuertes llevaban a que BARDO sería mencionada en categorías como Diseño de Producción, Edición o Sonido, pero se quedó fuera de todas, lo cual es una lástima porque más allá de la historia (la cual no conectó con una buena parte de la audiencia, pero sobre todo la crítica), la cinta es todo un espectáculo fílmico.

Su ausencia habla de la falta de criterio por parte de la Academia para reconocer una cinta con varios logros fílmicos más allá de las reacciones de la audiencia.

Nope para Nope

Pero si hablamos de una película cuya ausencia sí pesa, es Nope de Jordan Peele. Este cineasta es uno de los más aclamados de los últimos años gracias al éxito comercial y en críticas de cintas como Get Out y Us. Pero su tercer largometraje, el cual aumentó las apuestas en muchos términos, se quedó fuera en TODO. ¡Sorpresa!

Y no porque a fuerza tenga que aparecer entre los nominados, pero la realidad es que Nope es impresionante en muchos de sus aspectos como el Sonido, la Edición e incluso en uno de los más importantes, que es la Fotografía, la cual corrió a cargo de Hoyte van Hoytema, ya nominado en ocasiones anteriores.

Keke Palmer, Daniel Kaluuya y Brandon Perea en ‘Nope’ / Foto: Universal Pictures

Le faltaron nominaciones a Pinocchio

Pinocchio es una de las películas mejor calificadas de 2022, y uno de los éxitos de taquilla más interesantes del año pasado. Y no está de más, pues Guillermo del Toro nos entregó una cinta perfecta que retoma el cuento clásico italiano, para hacer reflexiones sobre la muerte, las ausencias, las infancias en la guerra y más. AQUÍ más sobre el tema.

Muchos críticos en medios especializados, pensaron que no sería nada descabellado que Pinocchio recibiera una nominación a Mejor Película, algo que sólo han logrado cintas como La bella y la bestia o Toy Story 3. Y esto sólo demostró lo destacado de la película de Del Toro y cómo todo apuntaba a que arrasaría en las nominación de los premios Oscar.

Pero no fue así. Pinocchio recibió la nominación “obvia”, que fue Mejor Película Animada, pero se quedó fuera, al menos, de las dos que parecían estar cantadas que fueron Mejor Score para Alexandre Desplat y Mejor Canción Original para el mismo director mexicano.

Nada para The Northman

Esta viene más del dolor, pues ya sabíamos que The Northman de Robert Eggers quedaría fuera de varias premiaciones y de los nominados. Pero teníamos la ligera esperanza de que apareciera en alguna categoría como Fotografía, Edición, Diseño de Vestuario, Diseño de Producción o Efectos Especiales. Pero nada.

A esta épica vikinga no le fue nada bien en taquilla a pesar de ser una película alucinante en cada uno de sus aspectos. Y parece que eso determinó la decisión de la Academia para dejarla fuera de la edición de los premios Oscar 2023, lo cual nos parece un error, un grave error.

Ni para Moonage Daydream

Otro título del cual no tenemos palabras por su asuencia para los Oscar 2023. Se trata del documental Moonage Daydream de Brett Morgen, nominado anteriormente por su trabajo en On the Ropes. Teníamos muy presente que esta cinta enfocada en David Bowie lograría colarse para competir por el galardón, pero no fue así.

Imagen de David Bowie en el documental ‘Moonage Daydream’ / Foto: NEON

Alfonso Cuarón recibe nominación

Teníamos muy en mente la presencia de Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu en los premios Oscar gracias a Pinocchio y BARDO, respectivamente. Y no habíamos pensado en Alfonso Cuarón porque no lanzó ningún largometraje (de hecho, su última cinta fue ROMA de 2018).

Sin embargo, nos dio la sorpresa de aparecer con una nominación como productor en la categoría de Mejor Cortometraje Live Action con Le Pupille, una historia navideña de 2022 que recibió algunas de las mejores críticas y calificaciones al cierre del año pasado. ACÁ les contamos más de este corto.

Imagen de ‘Le Pupille’ / Foto: Disney+

Taylor Swift sin nominación

El rating de los Oscar ha bajado con el tiempo. Esa es una realidad. Cada vez menos gente se interesa por televisar los premios de la Academia a pesar de los nominados, los invitados o incluso, las controversias que pueden surgir en la ceremonia en vivo.

Sin embargo, creemos que este 2023 los Oscar tenían una oportunidad fabulosa entre sus nominados: llevar a una de las cantantes más populares a nivel mundial no sólo a posar a la alfombra roja, sino presentarse en vivo. Hablamos de la esperada presencia de Taylor Swift, quien pudo haber recibido una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original por “Carolina” como parte de Where the Crawdads Sing.

Foto: Getty Images

Corea no entra a los Oscar 2023

Una de las películas que más se esperaban entre los nominados, era Decision to Leave de Park Chan-wook, la cual había aparecido en varias ceremonias internacionales, e incluso se habló de que en los premios Oscar podía recibir una nominación a Mejor Película y una de Mejor Director.

Pero se quedó fuera de Mejor Película Extranjera. Las cintas y los países que recibieron mención fueron All Quiet on the Western Front por Alemania, Argentina, 1985 de Argentina, Close para Bélgica, EO por Polonia y The Quiet Girl para Irlanda.

Las primeras tres estaban cantadas, pero fueron las últimas dos las que dieron una sorpresa, dejando de fuera a Corea del Sur con Decision to Leave. La misma suerte corrió, como mencionamos, BARDO de Alejandro González Iñárritu para México.

Park Hae-il y Tang Wei en ‘Decision to Leave’ / Foto: MUBI