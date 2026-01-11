Lo que debes saber: Los Oscar 2026 son considerados como la premiación más importante del cine. Esta es la fecha y horario en la que se llevarán a cabo y lo que se sabe hasta el momento.

Los Oscar 2026 significan la 98 edición de la premiación en la que se reconoce a lo más destacado del cine. Poco a poco se conocen los detalles de esta nueva edición. En ella, actores, actrices, directores y otros profesionales recibirán reconocimiento por su trabajo en el cine.

Esto es todo lo que se sabe, hasta el momento, sobre la ceremonia de los premios Oscar 2026 que, en esta ocasión, premiará 24 categorías con cinco nominados excepto Mejor Película en la que compiten 10 títulos que aún desconocemos pero que podemos intuir que estarán en posibilidad de ganar luego de premiaciones como los Golden Globes 2026.

Foto: Robert Gauthier / Los Angeles Times via Getty Images

¿Cuándo son los Oscar 2026?

La 98 edición de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 siendo una de las últimas premiaciones de la temporada.

¿Dónde son los Oscar 2026?

Como es tradición la ceremonia de entrega de los premios Oscar se lleva a cabo en el Dolby Theater ubicado en Hollywood, en Los Ángeles, California.

Este teatro es famoso en el mundo del cine. Además, está cerca del conocido Teatro Chino. Allí se pueden ver las palmas y firmas de muchos actores y actrices. Se encuentra en Ovation Hollywood en donde también está el famoso paseo de las luminarias que se visitado por miles de turistas todos los días.

Este teatro es uno de los iconos del corazón de Hollywood.

¿A qué hora empiezan los Oscar 2026?

La ceremonia comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Así que si sueles organizar o participar en la quiniela es el momento en el que comenzarán a conocerse a los ganadores.

¿A qué hora terminan los Oscar 2026?

La duración aproximada de la ceremonia es de tres horas, así que podría estar terminando a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver los Oscar 2026 en vivo

La transmisión en vivo de los Oscar 2026 se puede seguir por televisión abierta y en streaming. Si quieres sintonizarla en tu televisión puedes hacerlo en TNT, en televisión de paga, y por Azteca 7 en televisión abierta.

Si quieres ver los Oscar 2026 en streaming puedes hacerlo en Max.

Checa todos los detalles sobre dónde ver en vivo los Oscar 2026: horarios, canales y plataformas de streaming.

Dónde ver la alfombra roja de los Oscar 2026

La alfombra roja es uno de los momentos más importantes de los premios Oscar y sucede antes de la premiación. Las coberturas más completas se transmiten por TNT, para toda Latinoamérica, y Azteca 7 en México.

Aunque la llamados alfombra roja, en 2024 cambió su color y los invitados a la ceremonia desfilaron por una alfombra color champagne.

Fechas clave rumbo a los Oscar 2026

12 de enero de 2025 – Comienzan las votaciones para elegir a los nominados

16 de enero de 2025 – Terminan las votaciones para elegir a los nominados

22 de enero de 2025 – Anuncio de los nominados a los Oscar 2026

10 de febrero de 2025 – Lunch de nominados a los Oscar 2026

26 de febrero de 2025 – Comienzan las votaciones para elegir a los ganadores

5 de marzo de 2025 – Terminan las votaciones para elegir a los ganadores

15 de marzo de 2025 – 98 entrega de los Premios Oscar 2026

28 de abril de 2025 – Scientific and Technical Awards

Nominados a los Oscar 2026

Aunque ya se dio a conocer la shortlist que nos deja empezar a ver el panorama de que podría pasar en la premiación, la lista completa de nominados al Oscar 2026 se dará a conocer durante la mañana del 22 de enero de 2026.