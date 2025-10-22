Lo que debes saber: Jacob Elordi es el actor detrás de La Criatura en Frankenstein, de Guillermo del Toro. Conoce todo sobre él y su trayectoria en el cine y las plataformas de streaming.

Jacob Elordi es un actor que hemos visto escalar posiciones en cada proyecto desde ser un galán adolescente en las películas de The Kissing Booth a convertirse en el personaje principal de una de las películas más esperadas de 2025: Frankenstein, del director mexicano Guillermo del Toro quien en muchísimas ocasiones habló sobre la enorme ilusión que le hacía poder llevar a la pantalla grande su versión de este clásico del cine de terror.

A pesar de que se trata de un actor muy joven, Jacob ha tenido la oportunidad de interpretar a figuras como Elvis Presley, en Priscilla, la película de Sofia Coppola, además de compartir créditos con Karry Keoghan en Saltburn. Ahora, el nombre de Jacob Elordi y Margot Robbie aparecen juntos como protagonistas de la película Cumbres Borrascosas (2026), previamente los vimos en una campaña de Chanel… no es que tengan alguna relación sentimental pero con quien sí pasó esto fue con Kaia Gerber, al igual que Joey King su coprotagonista en las películas de El Stand de los Besos.

Barry Keoghan y Jacob Elordi protagonizan Saltburn. Foto: Amazon MGM Studios.

Ya dimos un repaso muy rápido sobre la carrera de Jacob Elordi pero ahora te contamos más detalles sobre su vida y su filmografía para que la cheques antes o después de ver Frankenstein.

¿Quién es Jacob Elordi?

Su nombre completo es Jacob Nathaniel Elordi y nació en Australia. Es conocido simplemente como Jacob Elordi y es el menor de los cuatro hijos de John y Melissa Elordi. Tiene tres hermanas mayores y gran parte de su educación la cursó en escuelas católicas.

¿De dónde es Jacob Elordi?

Nació en Brisbane, Queensland, Australia y actualmente vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en donde comparte su hogar con una perrita que presentó a Vogue en un video y de la que ha hablado en varias entrevistas.

¿Cuántos años tiene Jacob Elordi?

Nació el 26 de junio de 1997 por lo que, actualmente, tiene 28 años de edad.

Instagram de Jacob Elordi

El actor, quien debutó en las pantallas interpretando a Noah Flynn en El Stand de los Besos, es uno de esos actores que prefieren mantener lo más privada posible si vida por lo que no está en redes sociales de manera oficial.

¿Cuánto mide Jacob Elordi?

Mide 1.96 metros.

Novias de Jacob Elordi

Jacob Elordi ha sido novio de algunas de sus compañeras de proyecto como Joey King con quien empezó a salir cuando trabajaron en el rodaje de The Kissing Booth, la película de Netlflix con la que se dio a conocer. Estuvieron juntos por más de un año antes de separarse 2018.

Luego de terminar su romance con Joey King, comenzó el rumor de que Elordi estaba saliendo con Zendaya, la protagonista de Euphoria. Ninguno confirmó tener un romance hasta 2020 cuando empezaron a dejar de aparecer juntos en las fotos de los paparazzis. Actualmente Zendaya está comprometida con el actor Tom Holland.

Posteriormente, en septiembre de 2020 para ser más precisos, Jacob empezó a salir con Kaia Gerber, modelo e hija de la supermodelo Cindy Crawford, con quien fue fotografiado en muchas ocasiones ya fuera paseando o en alfombras rojas. La pareja estuvo junta cerca de un año hasta que, en diciembre de 2021, Kaia comenzó una relación con, el también, actor, Austin Butler.

La novia de Jacob Elordi hasta agosto de 2025 fue Olivia Jade Giannulli con quien inició un romance en diciembre de 2021.

Jacob Elordi es Frankenstein en la película de Guillermo del Toro

Jacob Elordi es La Criatura en la versión de Frankenstein de Guillermo de Toro que llegará al cine el 23 de octubre de 2025 y que estará disponible en Netflix el 3 de noviembre de 2025.

Si estás por ver la película o ya la viste te contamos quién es quién en Frankenstein.

Jacob Elordi caracterizado como La Criatura en el set de Frankenstein, de Guillermo del Toro. Foto: Ken Woroner/Netflix

Series de Jacob Elordi

The Narrow Road to the Deep North (2025)

Euphoria (2019-2026)

Acting for a Cause (2020)

Películas de Jacob Elordi

Frankenstein (2025)

Oh, Canada (2024)

On Swift Horses (2024)

Priscilla (2023)

Saltburn (2023)

The Sweet East (2023)

He Went That Way (2023)

Deep Water (2022)

The Kissing Booth 3 (2021)

2 Hearts (2020)

The Kissing Booth 2 (2020)

The Very Excellent Mr. Dundee (2020)

The Mortuary Collection (2019)

The Kissing Booth (2018)

Jacob Elordi en México con el reparto de Frankenstein

Guillermo del Toro y parte del elenco de su película han recorrido festivales de cine como el de Venecia (en donde fue ovacionado) para presentar su más reciente película, esa que soñó filmar.

Con él han recorrido la alfombra roja Oscar Isaac y Jacob Elordi quienes estarán de visita en México el 3 noviembre de 2025 para presentar la nueva versión de Frankenstein.

Mia Goth, Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi. Foto: StillMoving.Net para Netflix

Frankenstein se estrenará en cines el 23 de octubre de 2025 y el 7 de noviembre llegará a Netflix. Checa en dónde ver la película de Guillermo del Toro en CDMX y el resto de México.