Checa el nuevo tráiler de 'Peaky Blinders: The Immortal Man'

Peaky Blinders: The Immortal Man es el cierre de la historia de Thomas Shelby.

Tenemos nuevo tráiler de la película Peaky Blinders: The Immortal Man y sí o sí que echarle un ojo, mientras nos preparamos para el estreno en marzo de este 2026:

Los más entusiastas de la serie Peaky Blinders verán de regreso a Thomas Shelby en una Birmingham impactada por la Segunda Guerra Mundial y la llegada de una generación nueva con el personaje de Barry Keoghan como líder.

Nuevo tráiler de ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’

Foto: Netflix.

Y como les contamos, en esta ocasión la historia seguirá en pleno 1940, durante el primer año de la Segunda Guerra Mundial.

El estreno de ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’

Chance muchos ya saben que el estreno en cines de Peaky Blinders: The Immortal Man está planeado para este 6 de marzo.

Foto: @netflixuk

Sin embargo, también habrá chance de ver la película en casa o, bueno, en streaming, pues Netflix planea su lanzamiento para el 20 de marzo de este 2026.

Foto: Netflix

Cillian Murphy y Barry Keoghan son los protagonistas de esta nueva entrega de Peaky Blinders, serie que agarró fuerza tanto que también se planeó un spin-off entre Netflix y la BBC. Aquí pueden leer más del proyecto.

¡La historia de la familia Shelby continúa! Se viene nueva serie de ‘Peaky Blinders’


