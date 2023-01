Para nadie es un secreto que algunas de las celebridades del cine que hoy en día son famosas por sus apariciones en películas, tuvieron que pasar un duro camino para llegar hasta donde están. La mayoría dejaron sus ciudades, a sus familias y personas cercanas para cumplir el sueño de triunfar en Hollywood. Sin embargo, hay quienes de plano la sufrieron y gacho mucho antes de que pudieran darse lujos y los reconocieran por sus participaciones frente a las cámaras, como el caso de Barry Keoghan.

De unos años para acá, este actor de 30 años se ganó la atención de algunos de los estudios y directores más importantes de la industria cinematográfica. Y no es para menos, pues en cada cinta en la que aparece demuestra que tiene un montón de talento y gracias a eso, va directito al estrellato. Pero estamos seguros que casi nadie conoce todo lo que tuvo que enfrentar para llegar a las grandes ligas, pues detrás de su éxito hay una trágica historia que acá les vamos a contar.

Foto: Getty Images

La trágica historia personal de Barry Keoghan

Barry Keoghan nació el 18 de octubre de 1992 al norte de Dublín, Irlanda. Durante sus primeros años de vida tuvo una infancia relativamente normal, pues vivía en un barrio marginal junto a su madre y hermano, Eric. Sin embargo, en los 90, la heroína se puso de moda en su ciudad y lamentablemente, una de las personas que se enganchó con esta droga fue su mamá, quien luchó por mucho tiempo con su adicción hasta que murió cuando el ahora actor apenas tenía 12 años.

Desde entonces, tanto Barry como Eric pasaron siete años en albergues infantiles para niños huérfanos, pues los hermanos eran un desastre y los corrían luego de varios meses haciendo de las suyas. De hecho, Keoghan dice que a lo largo de esa época estuvieron en al menos 13 casas hogar… aunque eso cambió cuando su abuela, su tía y su hermana mayor Gemma decidieron cuidarlos.

Foto: Getty Images

A lo largo de esa época de rebeldía, Barry Keoghan no aprendió absolutamente nada. Lo único que le interesaba era la actuación, pues de niño participó en varias obras de teatro escolares e incluso en los albergues de donde lo corrían. Pero las personas a su alrededor le prohibieron participar en dichas puestas en escena, pues consideraban que “perdía el tiempo”… así como lo leen.

Sin embargo, él seguía tan clavado con subirse al escenario y al mismo tiempo, le empezó a atraer el cine. Tanto así que junto a sus amigos, se colaba en varias salas de Dublín para ver películas gratis, hasta que lo cacharon y le negaron la entrada. La cosa es que cuando Barry cumplió 18 años no sabía hacer nada, pues dejó sus estudios, pero lo peor de todo es que seguía siendo un desastre. Es por eso que el gobierno de Irlanda decidió dejar de apoyarlo económicamente, pues ya no era un niño ni tampoco tenía interés en la escuela.

Foto: Getty Images

Un anuncio que cambió su vida para siempre

Por supuesto que su abuela no quería que Barry Keoghan se quedara todo el tiempo en casa sin hacer nada, así que lo obligó a buscar un trabajo. Pero cuando llegaba a las entrevistas y checaban su historial, nadie quería contratarlo por todos esos años donde lo corrieron junto a su hermano de las casas hogar. Aunque su suerte cambió para siempre cuando un buen día, caminando por la calle, encontró en una tienda un anuncio donde buscaban actores para una película independiente de bajo presupuesto.

Dicha cinta era Between the Canals, un thriller policiaco en donde se ganó un pequeño papel como un joven llamado Aido. A pesar de que el personaje que le dieron no era el protagonista, su interpretación fue más que suficiente para que su abuela se diera cuenta del enorme talento. Es por eso que decidió pagarle a a su nieto la escuela de actuación y en 2011, Barry empezó a tomar clases en The Factory, un reconocido lugar de formación actoral en Dublín. Pero eso sí, Keoghan se las arreglaba para llegar a tiempo, pues dice que no tenía ni para el camión.

Llegando a las grandes producciones de Hollywood

A partir de ese momento, arrancó la carrera de Barry Keoghan y su vida cambió para siempre. Poco a poco tuvo participaciones en proyectos más importantes, como la telenovela irlandesa Fair City o la serie Love/Hate, donde interpretó el papel de Wayne que le valió el reconocimiento en Irlanda y que le llevó a actuar en producciones más grandes como 71, Mammal y Trespass Against Us. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2017 cuando dio vida a Martin Lang en The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos, donde compartió créditos con Nicole Kidman y Colin Farrell.

Ese mismo año, el nombre de Barry empezó a sonar en Hollywood, pues Christopher Nolan lo contrató para aparecer en Dunkirk con actores del tamaño de Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Michael Caine y hasta Harry Styles. El resto es historia, llegó a las grandes ligas y desde entonces lo hemos visto en series que dieron de qué hablar como Chernobyl, y en un montón de películas reconocidas: American Animals, The Green Knight, Eternals y The Batman (donde interpreta al mismísimo Joker).

Barry va por el Oscar y a pesar de todo, recuerda con mucho cariño a su mamá

Para 2022, Barry Keoghan se ganó el que hasta el momento, es el papel más importante de su carrera: Dominic Kearney en The Banshess of Inisherin, donde se reencuentra con Colin Farrell (ACÁ les contamos lo que deben saber sobre esta cinta). Y no lo decimos a la ligera, pues su actuación en dicha película ya le valió una mención a Mejor Actor de Reparto en los Golden Globes y se ganó la nominación en la misma categoría en los Oscar 2023.

A pesar de los momentos tan duros que Barry tuvo que pasar para llegar hasta donde está, no le guarda rencor a su madre por abandonarlo tras morir por una adicción. Al contrario, Keoghan ha mencionado en diversas entrevistas que la recuerda como la mujer más hermosa del mundo, que la ama como siempre e incluso, dice que antes de una audición piensa en ella y en lo orgullosa que estaría de ver todo lo que ha logrado. No cabe duda que hay historias reales que superan la ficción (y hasta cualquier guión de Hollywood) que son dignas de contar.

Foto: Getty Images