¿Quiénes construyeron Comala para la película de 'Pedro Páramo' de Netflix?

Lo que necesitas saber: Netflix estrenará la película de 'Pedro Páramo' de Juan Rulfo. Es por eso que acá les contamos del equipo que trajo Comala a la vida real.

Este año por fin llegará a nuestras vidas la adaptación cinematográfica de una de las obras literarias más importantes de la historia de México. Así es, hablamos de Pedro Páramo, la cual pronto veremos en una película que promete muchísimo, pues cuenta con la producción de ni más ni menos que Netflix.

Para ser exactos, fue en 2021 cuando el gigante del streaming anunció con bombo y platillo que ya estaban trabajando en una cinta basada en la primera novela escrita por el autor mexicano, Juan Rulfo, un verdadero clásico que se considera como una de las obras precursoras del famoso boom latinoamericano.

Se anunció la adaptación cinematográfica de ‘Pedro Páramo’ de Juan Rulfo/Foto: Netflix

Es por eso que la noticia de una película de Pedro Páramo nos emocionó por completo, pues ya es justo y necesario que la historia de Juan Preciado llegue a más personas. Pero sobre todo, porque poco a poco fueron soltando detalles interesantes sobre la producción que nos dejaban ver que tirarían la casa por la ventana para mostrarnos algo impresionante.

No podemos adelantarles nada, pero pocas palabras, podemos decirles que lo que hizo el equipo detrás de esta cinta es simplemente alucinante, pues lograron que todos sintamos que en efecto, Comala existe y todos los personajes de la novela de Rulfo vivieron en la vida real. Toda una maravilla, si nos lo preguntan.

Imagen de ‘Pedro Páramo’ de Rodrigo Prieto / Foto: Netflix

Por supuesto que colaborar en esta película fue toda una chamba enorme, casi casi titánica para crear el mundo en el que se desarrolla esta historia. Es por eso que para calentar motores para el estreno de la película de Pedro Páramo, a continuación les contamos del equipo involucrado en este proyecto que podremos ver en cines y en el catálogo de Netflix.

Rodrigo Prieto encabeza la película de ‘Pedro Páramo’

Comencemos con la persona que está al frente de todo este proyecto. Así es, hablamos de Rodrigo Prieto, reconocido cinefotógrafo mexicano quien después de varios años rompiéndola en Hollywood y trabajando con leyendas de la industria cinematográfica, hará su debut como director en la película de Pedro Páramo.

Para que se den una idea de lo cañón que está Rodrigo, ha colaborado con cineastas del tamaño de Spike Lee (La hora 25), Curtis Hanson (8 Mile), Oliver Stone (Comandante, Persona Non Grata y Alexander),Alejandro González Iñárritu (Amores perros, 21 gramos, Babel y Biutiful), Pedro Almodóvar (Los abrazos rotos), Ang Lee (Brokeback Mountain y Lust, Caution), Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street, The Audition, Silence, The Irishman y Killers of the Flower Moon) y Greta Gerwig (Barbie).

El cinefotógrafo mexicano Guillermo Prieto /Foto: Getty Images

Por su trabajo como cinefotógrafo, Rodrigo Prieto ha estado nominado cuatro veces al Oscar a Mejor fotografía, pero lamentablemente nunca se ha llevado el premio. Eso sin contar que ha trabajado en videos musicales para Taylor Swift y Lana Del Rey. Sin embargo, nos pone contentos saber que luego de hacerse de un nombre en las ligas grandes, por fin se anime a dirigir su primera película y sobre todo, que sea con Pedro Páramo.

Además de tomar la silla de director, Prieto también hace la fotografía de la cinta junto a Nico Aguilar, quien bajita la mano, ha estado involucrado en proyectos interesantes. De entrada, compartió créditos con Rodrigo y Martin Scorsese en Killers of the Flower Moon, pero además, trabajó en producciones como Chupa o Foo’ls Paradise de Charlie Day. Por si eso no fuera suficiente, estuvo detrás de cámaras de videos de Twenty One Pilots y Marshmello.

Nico Aguilar también participó en la fotografía de la película de ‘Pedro Páramo’/Foto: IMDB

Una parte importante dentro de una película es el guión. Y sí, sabemos que Pedro Páramo está basado en la novela de Juan Rulfo, pero alguien tenía que encargarse de adaptar esta historia para la pantalla chica y el elegido fue Mateo Gil, cineasta y guionista español que tiene un curriculum bastante interesante.

Gil ha ganado tres veces el premio Goya a Mejor guion (tanto original como adaptado) por Mar adentro, El método y Ágora. Por si esto no fuera suficiente, también ha estado al frente de proyectos interesantes como Nobody Knows Anybody, Abre los ojos, La lengua de las mariposas, Blackthorn, Realive y The Laws of Thermodynamics.

Los encargados de “crear Comala” para ‘Pedro Páramo’

Si algo debemos aplaudirles a todos los involucrados en la película de Pedro Páramo es el excelente trabajo que hicieron para ambientar por completo los sets y locaciones de filmación, pues realmente nos hacen sentir en Comala. Y de ese lado, principalmente hay tres responsables que se rifaron como los grandes.

Arrancamos con Anna Terrazas, la diseñadora de vestuario de esta cinta, la cual ha hecho cosas maravillosas detrás de cámaras. Quizá su nombre no les suene, pero estamos seguros que han visto su chamba en el vestuario de producciones como Rudo y Cursi, Abel; Roma; Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades y Spectre de 007 con Daniel Craig.

Anna Terrazas/Foto: Getty Images

Seguimos con Eugenio Caballero y Carlos Y. Jacques, los meros meros del diseño de producción de Pedro Páramo. Caballero ha hecho cosas grandiosas junto a cineastas del tamaño de Jim Jarmusch (The Limits of Control), J. A. Bayona (The Impossible, A Monster Calls), Baz Luhrmann (Romeo + Juliet), Alfonso Cuarón (Roma), Alejandro González Iñárritu (Bardo), Floria Sigismondi (The Runaways), Carlos Cuarón (Rudo y Cursi) y muchos más.

Además de su trabajo en el cine y varias nominaciones del Oscar, en 2014, Eugenio diseñó la Ceremonia de Apertura Paralímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 junto al director Daniele Finzi, con quien también había colaborado con el Cirque du Soleil en el espectáculo Luzia de 2016. Así que como verán, es un verdadero crack en toda la extensión de la palabra.

Alejandro González Iñárritu y Eugenio Caballero / Foto: Getty Images

Por supuesto que Carlos Y. Jacques tampoco se queda atrás, pues antes de entrarle a la película de Pedro Páramo, ya había trabajado en proyectos importantes. Entre ellos Sicario; Spectre; Bad Boys For Life; Infinite; Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades y recientemente La sociedad de la nieve.

La música dentro de este fascinante mundo

Para cerrar con broche de oro, debemos hablar de otro elemento de la película de Pedro Páramo que quizá muchos no le presten tanta atención, pero que definitivamente hace la diferencia y le da un toque a especial a esta película. Así es, nos referimos a la música, que contó con la participación de dos rifados en el ámbito.

Primero, tenemos que hablar de Gustavo Santaolalla, un genio en toda la extensión de la palabra que compuso la música original para esta cinta. Sin embargo, tiene un historial enorme de trabajos impresionantes en la pantalla grande, en producciones como Amores perros, 21 Gramos, Diarios de motocicleta, Brokeback Mountain (por la cual ganó el Oscar a Mejor banda sonora), Babel, Biutiful, The Last of Us (tanto los videojuegos como la serie) y Narcos: Mexico.

Gustavo Santaolalla. es el encargado de la música original de ‘Pedro Páramo’/Foto: Getty Images

Por último pero no menos importante, tenemos que mencionar a Leonardo Heiblum, el supervisor musical de la película de Pedro Páramo. Para quien no lo conoce, seguro han escuchado su trabajo en cintas como La ley de Herodes, Noche de fuego, El Eco, Un extraño enemigo y muchas más. En conclusión, para este proyecto juntaron a un gran talento mexicano e iberoamericano de primer nivel.

