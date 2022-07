Uno de los fenómenos fílmicos en lo que va de este 2022 fue el estreno de Everything Everywhere All at Once de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, mejor conocidos como Daniels. La película se estrenó en Estados Unidos en el pasado mes de marzo de manera discreta, pero conforme pasaron las semanas, se convirtió en la película más exitosa en cartelera.

Esto hizo que A24 decidiera impulsarla en mercados internacionales (a través de distribuidoras más locales) en los siguientes meses. Por ejemplo, a México llegó en junio y también robó la atención de las audiencias, llevándose buenas críticas, la aceptación del público, y una taquilla que ha superado todas las expectativas.

De este modo, Everything Everywhere All at Once se ha convertido en la primera película de A24 en superar los 100 millones de dólares, dejando a Hereditary en segundo lugar como su filme más exitoso. Esta cinta de terror de Ari Aster se estrenó en 2018 y recaudó 79 millones de dólares. ¿Pero qué significa y esto y por qué la convierte en la película más exitosa en lo que va del año?

Michelle Yeoh es Evelyn en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

Everything Everywhere All at Once y los millennials

Como les contamos, Everything Everywhere All at Once recaudó ya 100 millones de dólares de un presupuesto de 25 millones. Si pensamos en películas como Top Gun: Maverick que lleva unos mil 200 millones de dólares en taquilla, la recaudación de Everything Everywhere All at Once se ve menor… Pero no. Lo que hace a este filme el más exitoso de lo que va este 2022 no es tanto la lana, sino lo arriesgado de su producción e historia. Pero vamos por partes.

La cinta, producida por los hermanos Russo, nos atrevemos a decir que apela más a una generación (los millennials) que a una audiencia en general. El gran Paul Schrader la fue a ver y en sus redes sociales dijo que era ingeniosa, impresionante y emocional, pero no la disfrutó porque “necesitas crecer en una sociedad de medios fragmentados para sentirte cómodo“. El guionista de Taxi Driver dijo que le hizo sentirse viejo.

La historia tiene mucha información visual y sonora, y utiliza el recurso de los multiversos. Es confusa y Schrader tiene un punto, porque los medios, las plataformas y las redes buscan la atención del espectador por todos lados (y a como dé lugar), y estos han logrado adaptarse al atasque de información.

¿Y quiénes son los que se han adaptado? Aquellos que si bien no nacieron en medio de la era digital, si crecieron con el internet, el boom de los dispositivos móviles y más. Hablamos de los millennials en adelante. La película como tal puede llegar a ser abrumadora con un montón de finales consecutivos que no son fáciles de seguir.

Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

La originalidad en su historia

Otro punto a considerar es la originalidad, la cual va relacionada con el tema anterior, pero aquí se habla más de la esencia y no tanto de la forma. Pocos directores han sobrevivido, actualmente, a las propuestas orginiales en medio de una industria que se va a la segura con remakes, reboots, versiones animadas/live action, adpataciones, secuelas, precuelas… lo que se les ocurra.

Daniels escribieron una historia completamente original con un argumento que a pesar de ser complejo y difícil de seguir, logra conectar con las emociones de la audiencia. Sí, no es la primera vez que se habla del multiverso ni vemos a una madre lidiar con la falta de comunicación con sus hijos. Pero nunca las habíamos visto reunidas ni de esta forma.

Y no sólo eso. La mezcla de narrativas y géneros también es interesante, pues se describe como una película de ciencia ficción, de acción con secuencias increíbles, una comedia con un montón de referencias a la cultura pop, y un drama familiar.

Ke Huy Quan y Michelle Yeoh en ‘EEAAO’ / Foto: A24.

Inclusión y representación

Y el tercero es que Everything Everywhere All at Once se enfoca en comunidades muy específicias que ponen al centro la inclusión y la representación: la experiencia migrante, la identidad de género, sexualidad y la comunidad asiática.

El éxito en taquilla de Everything Everywhere All at Once es una buena noticia. Y no nos lean mal, pero hay muy pocos ejemplos de películas producidas en Hollywood con protagonistas de ascendencia asiática, por ejemplo, que no recurran al estereotipo. Y si siempre hablamos de representación, la película de los Daniels va un paso adelante porque no se concentra en los rasgos de la comunidad, sino en la mera dinámica familiar en la que intervienen, desde luego, tradiciones y preceptos culturales.

Se potencia al mostrar la experiencia de los migrantes en relación con lo que acabamos de mencionar entre las barreras del idioma, pero sobre todo las culturales. Y entre sus protagonistas, está alguien que si bien conversa sobre su identidad de género y sexual, no construye al personaje en torno a esto. (En entrevista con Daniels, justo mencionamos esta parte).

Jamie Lee Curtis en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

