Sin duda, Everything Everywhere All at Once es una una películas que tomó por sorpresa tanto a la industria cinematográfica como al público en general. Si bien, el concepto de multiverso es algo que hemos explorado en otras cintas, lo que esta historia plantea es totalmente diferente y vino para refrescar por completo lo que estábamos viendo en la gran pantalla. Y eso se lo debemos a dos mentes maestras: Daniels.

Quizá no les suene, pero Daniel Kwan y Daniel Scheinert llevan un buen rato haciendo cosas grandiosas. Comenzaron como muchos filmando cortos que llamaron la atención, hasta que tuvieron su gran oportunidad trabajando en series como NTSF:SD:SUV:: y Childrens Hospital. Sin embargo, todo su talento lo demostraron con la cinta Swiss Army Man, protagonizada por Paul Dano y Daniel Radcliffe.

Daniel Scheinert y Dan Kwan/Foto: Getty Images

Daniels tienen un gran pasado como directos de videos musicales

A pesar de que tienen un buen curriculum dentro del cine y la televisión, los Daniels comenzaron a ganar fama gracias a su trabajo dirigiendo algunos videos musicales espectaculares. Fue ahí donde se forjaron y más tarde, darían el siguiente paso para contar esas historias tan fascinantes y fuera de lo común, que en estos momentos están dejando a muchos con el ojo cuadrado, como Everything Everywhere All at Once.

Foster The People, Tenacious D, Chromeo, Battles, Kimbra, Passion Pit, The Shins, Jack Johnson y DJ Snake son solo algunos de los artistas con los que este dúo ha trabajado. Y en esta ocasión, recordaremos algunos de sus mejores videoclips para demostrar que desde que colaboraban con estos músicos, ya soltaban destellos de lo que años después harían con su genialidad y talento.

The Shins – “Simple Song”

En 2012, The Shins estrenó Port of Morrow, su cuarto material discográfico. En este álbum incluyó un montón de rolas que se convirtieron en clásicos de esta agrupación, pero entre todo el tracklist sobresalió “Simple Song”, un temazo que apareció en varias series importantes y los catapultó como una de las bandas de rock alternativo de aquel momento.

Por supuesto que para este rolón tenían que armar un video musical digno, y para eso contaron con la dirección de Daniels. En el videoclip vemos representado de manera surrealista el funeral del frontman y vocalista, James Mercer, mientras que los demás integrantes interpretaron un doble papel, como hijos de Mercer y como intérpretes de la canción. Una belleza audiovisual.

Foster the People – “Don’t Stop (Color on the Walls)“

A lo largo de su carrera, Daniels ha colaborado en múltiples ocasiones con Mark Foster. Sin embargo, cuando Foster The People empezaba, tanto estos directores como la banda creyeron mútuamente en su talento. Y el reflejo de esto se nota en el video de “Don’t Stop (Color on the Walls)“, el cuarto sencillo del álbum debut de la agrupación, Torches.

El videoclip está protagonizado por Mark y la actriz Gabourey Sidibe (a quien recordarán por protagonizar la película Precious). En el visual, Sidibe interpreta a una estudiante de una escuela de manejo que, sin saberlo, deja entrar en su coche a un estafador (Foster). Ambos pelean por el control del volante mientras inician una frenética persecución con una patrulla al más puro estilo de Hollywood. Daniels y la banda volvieron a trabajar en “Houdini”, pero este fue el primer vistazo de lo que juntos podían crear.

Battles – “My Machines” feat. Gary Numan

Subiéndole un poquito a los decibeles, no podíamos dejar de lado cuando Daniels colaboró con una de las bandas más importantes de rock experimental de inicios de los 2000, ni más ni menos que Battles. En 2012, el dúo estadounidense estrenó el sencillo “My Machines”, en donde participa una verdadera leyenda de la música británica, ni más ni menos que el gran Gary Numan, y estos directores se encargaron del videoclip oficial.

En este visual vemos a Numan cantando mientras atrás de él vemos a un sujeto cayendo por las escaleras eléctricas de un centro comercial. Las cosas comienzan a subir de intensidad cuando aparecen en escena los integrantes del proyecto, pues es ahí cuando el tipo empieza a luchar con más fuerza con tal de librarse de las escaleras hasta que lo logra. Una idea muy essstraña pero cool.

Tenacious D – “Rize of the Fenix”

Parece que el 2012 fue un año lleno de creatividad y grandes proyectos para Daniels, porque en ese momento también surgió la oportunidad de dirigir el video musical de “Rize of the Fenix”, la rola que le da título al tercer material discográfico de Tenacious D. Y es que si tienes a Jack Black y Kyle Gass, solamente puede surgir algo épico, es por eso que el dúo de directores no decepcionó y les sacó todo el provecho posible.

El videoclip inicia con Jack y Kyle usando unas túnicas y tocando en el desierto. Pero conforme avanza, todo se sale de control porque empiezan a aparecer espadas medievales, dragones, personas extrañas y demás (todo gracias a la magia de la pantalla verde). El final es simplemente alucinante, un verdadero trip por las mentes debrayadas de estos músicos y actores. Si no lo han visto, se están perdiendo de una maravilla.

DJ Snake – “Turn Down For What” feat. Lil Jon

Ok, estamos seguros que muchos escucharon hasta el cansancio “Turn Down For What”, la rola de DJ Snake en colaboración con el rapero Lil Jon y que sin querer, se convirtió en uno de los memes virales más importantes en la historia del internet de las cosas. Sin embargo, es probable que no sepan que detrás del videoclip de este hitazo mundial estuvieron ni más ni menos que los Daniels.

Aunque ustedes no lo crean, el protagonista de este visual es ni más ni menos que Dan Kwan, quien aparece junto a la actriz y comediante, Sunita Mani. La historia es sumamente rara, pues en este clip exploran la sexualidad masculina de una manera muy essstraña, ya que nos muestran a un sujeto que están tan prendido con su nepe y concentrado en su testosterona que lo demuestra rompiendo cosas. No cabe duda que este par tenían ideas locas, absurdas y asombrosas desde hace años.