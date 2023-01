La temporada de premios está en marcha, y eso también contempla a aquellas premiaciones que uno no enmarcaría precisamente entre sus logros. Como cada año, los Premios Golden Raspberry, también conocidos como los Razzie, llegan en la previa de los Oscar con el objetivo de reconocer –o desprestigiar mejor dicho– a lo peor del cine del último año.

Para la edición 2023 de los llamados ‘anti-Oscars’, la película Blonde dirigida por por Andrew Dominik con Ana De Armas como protagonista, es quien encabeza las nominaciones con 8 en total.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en ‘Blonde’/Foto: Netflix

La cinta inspirada en la vida de Marilyn Monroe, fue una de las más divisivas del 2022 para el público y la crítica. Por un lado, la actuación de Ana De Armas se llevó el elogio de la gente… Pero ha sido el guión, la trama y la dirección del mencionado Dominik lo que no agradó del todo al parecer.

‘Blonde’ arrasa las nominaciones de los Razzie; Tom Hanks también se lleva varias menciones

Tranquilos, fans de Ana De Armas… La actriz de origen cubano se salvó de llevarse una nominación al Razzie pues, como dijimos, su interpretación de Monroe fue posiblemente lo más destacado de Blonde. Sin embargo, la película en términos más generales, sí ‘figuró’ en diversas categorías.

De las 8 nominaciones que tiene a los Golden Raspberry, las más llamativas son para Peor Película, Peor Guión y Peor Director para Andrew Dominik. “La película explora la explotación de Marilyn Monroe… al continuar explotándola póstumamente”, señalaron los organizadores de esta premiación en su anuncio de los nominados.

Imagen ilustrativa de los Razzie Awards. Foto: Getty

Good Mourning, la película escrita, dirigida y protagonizada por Colson Baker (o Machine Gun Kelly para los cuates), se posiciona como el segundo largometraje con más nominaciones a los Razzie, con un total de 7.

Y entre los actores que más críticas se llevaron este año por parte de la premiación, estuvo Tom Hanks. El icónico actor no se salvó de las críticas por su participación en el nada bien recibido live-action de Pinocchio de Disney, y aunque Elvis fue una de las mejores películas del último año, en esta ocasión no pasó desapercibida su comentada caracterización como el Coronel Tom Parker.

Más abajito les dejamos la lista con la lista completa de nominados.

Tom Hanks en Elvis.. Foto: Warner Bros.

Estas son las nominaciones de los Razzies 2023

Peor película

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peor actor

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) – Good Mourning

Pete Davidson (doblaje de voz) – Marmaduke

Tom Hanks (como Gepetto)- Disney’s Pinocchio

Jared Leto – Morbius

Sylvester Stallone – Samaritan

Peor actriz

Ryan Kiera Armstrong – Firestarter

Bryce Dallas Howard – Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton – Mack & Rita

Kaya Scodelario – The King’s Daughter

Alicia Silverstone – The Requin

Peor remake, rip-off o secuela

Blonde

Ambas secuelas de 365 Days – “365 Days: This Day” y “The Next 365 Days”

Disney’s Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Peor actriz de reparto

Adria Arjona – Morbius

Lorraine Bracco – Pinocchio de Disney (doblaje de voz)

Penélope Cruz – The 355

Bingbing Fan – The 355 y The King’s Daughter

Mira Sorvino – Lamborghini: The Man Behind the Leyenda

Peor actor de reparto

Pete Davidson – Good Mourning

Tom Hanks – Elvis

Xavier Samuel – Blonde

Mod Sun – Good Mourning

Evan Williams – Blonde

Peor pareja en pantalla

Machine Gun Kelly y Mod Sun en Good Mourning

Los dos personajes de la vida real en la escena del dormitorio de la Casa Blanca en Blonde

Tom Hanks y su cara con excesivo látex en Elvis

Andrew Dominik y su problemas con las mujeres en Blonde

Las dos secuelas de 365 Days

Peor director

Judd Apatow – The Bubble

Machine Gun Kelly y Mod Sun – Good Mourning

Andrew Dominik – Blonde

Daniel Espinosa – Morbius

Robert Zemeckis – Pinocchio

Peor guión

Blonde

Pinocchio de Disney

Good Mourning

Jurassic World: Dominion

Morbius