Este 2026 es el año prometido para los fans de Westeros y el universo creado por George R.R. Martin. Primero se estrenó la primera temporada de A Knight of the Seven Kingdoms, desde ahorita una de nuestras series favoritas. Sino que se estrenará la tercera temporada de House of the Dragon.

Así es. La aclamada precuela de Game of Thrones regresa este año, más específico en el verano con su nueva temporada, la cual nos promete más acción, dragones, tragedias, ataques, traiciones y todo lo relacionado con el principio del fin de la familia Targaryen. AQUÍ les dejamos una guía sobre la dinastía.

Y para calentar motores, HBO liberó el primer teaser tráiler de la tercera temporada de House of the Dragon, la cual pone en el foco las decisiones que Rhaenyra Targaryen tomará para tomar el trono que le pertenece y convencer al resto de que ese es su lugar.

Póster oficial de la tercera temporada de House of the Dragon / Foto: HBO

Tráiler de la tercera temporada de House of the Dragon

Como les contamos, HBO liberó el primer teaser tráiler de la tercera temporada de House of the Dragon, la cual marca el regreso del grandioso elenco comandado por Emma D’Arcy Olivia Cooke y Matt Smith en la lucha por dominar Trono de Hierro en Westeros.

Como recordamos, el rey Viserys dijo que su hija Rhaenyra sería la heredera al trono, una decisión inaudita pensando que una mujer jamás había ocupado el máximo poder. Todo los tenían muy claro hasta que en su lecho de muerte, Alicent, su esposa, escuchó que Viserys mencionaba el nombre de Aegon…

Olivia Cooke y Ewan Mitchell como Alicent y Aemond en la tercera temporada de House of the Dragon / Foto: HBO

Inmediatamente piensa que se trata de su hijo, no su nieto (el hijo de Rhaenyra). Y es aquí donde comienza una guerra civil entre los hermanos Taragryen para ver quién se queda con el Trono de Hierro y cuáles son las Casas de Westeros que se suman a su campaña.

En el tráiler de la tercera temporada de House of the Dragon, arranca con el cierre de la segunda, cuando Alicent va a Dragonstone para firmar la paz con Rhaenyra. La cosa es que muchos quieren la guerra, entre ellos Daemon y Aemond. Las consecuencias serán fatales para todos los involucrados conforme el conflicto escala.

El elenco de House of the Dragon

Ya les decíamos que la tercera temporada de House of the Dragon tiene de vuelta a Emma D’Arcy como Rhaenyra, Olivia Cooke como Alicent y Matt Smith como Daemon, pero también veremos a Rhys Ifans como Otto Hightower, Tom Glynn-Carney como Aegon II y Ewan Mitchell como Aemond.

Otros que vuelven son Phia Saban como Helaena Targaryen, Steve Toussaint como Corlys Velaryon, Harry Collett como Jacaerys Velaryon, Fabien Frankel como Criston Cole, Matthew Needham como Larys Strong, Abubakar Salim como Alyn of Hull, Sonoya Mizuno como Mysaria, Bethany Antonia como Baela Targaryen, Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen, Jefferson Hall como Tyland Lannister, Freddie Fox como Gwayne Hightower, Gayle Rankin como Alys Rivers y Kurt Egyiawan como Orwyle.

Algunos de los personajes que conocimos en la segunda temporada de House of the Dragon gracias a que Rhaenyra quiere expandir su ejército con jinetes “bastardos” que tengan sangre Targaryen, son Tom Bennett como Ulf, Kieran Bew como Hugh y Clinton Liberty como Addam of Hull. AQUÍ les explicamos su importancia.

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen en la tercera temporada de House of the Dragon / Foto: HBO

Los nuevos rostros

Entre los actores que se incorporan para la tercera temporada de House of the Dragon está James Norton como Ormund Hightower, Tommy Flanagan como Ser Roderick Dustin y Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly.

James Norton como Ormund Hightower en House of the Dragon / Foto: HBO

¿Cuándo se estrena House of the Dragon?

El teaser tráiler de la tercera temporada de House of the Dragon llegó también con una fecha de estreno, o al menos una aproximación de la misma. No tenemos un día, pero los primeros episodios llegarán en junio de 2026.