En cinco años, Denis Villeneuve construyó una de las sagas de ciencia ficción más épicas, enormes y fascinantes con Dune y el protagónico de Timothée Chalamet. La adaptación de la icónica obra de Frank Hebert cerrará su ciclo con la salida del cierre con Dune: Part Three.

Dune: Part Three, como su nombre lo indica, es la tercera entrega de la franquicia del cineasta canadiense que nos cuenta la historia de Paul Atreides, la figura de una profecía universal marcada con la herencia, las traiciones, el poder y el amor.

En 2021 se estrenó la primera entrega. Para 2024 llegó la segunda. Y este 2026 tendremos la tercera que a juzgar por las primeras imágenes y el primer tráiler liberados por parte de Warner Bros., las cosas se van a poner tan intensas, que no sabemos cómo lidiar con la espera. Aquí les contamos.

Zendaya en el tráiler de ‘Dune: Part Three’ / Foto: Warner Bros.

El tráiler de Dune: Part Three

Con el tráiler de Dune: Part Three, hacemos un nuevo viaje hacia Arrakis, mejor conocido como Dune, el planeta desértico habitado por los Fremen y los gusanos de arena que resguarda la famosa y costosa melange.

Hacia el cierre de la segunda entrega de Dune, Paul (ya conocido como Lisan al-Gaib) puso en jaque al Imperio y los Harkonnen con un ataque masivo, dando inicio a la Guerra Santa en la que Paul ataca las Grandes Casas, uniéndose también en matrimonio con la princesa Irulan (la peor traición para Chani).

Para esta tercera entrega, las cosas no se pondrán más sencillas a pesar de que hacemos un salto en el tiempo de más de 10 años en los que Paul es el Emperador, pero también es objeto de muchas conspiraciones con la llegada de nuevos personas, incluso de los suyos como su hermana Alia.

¿En cuál de los libros de Frank Herbert está basada?

Dune: Part Three es una adaptación de Dune Messiah o El mesías de Dune de 1969, la segunda de la serie en la que Paul es el nuevo Emperador junto a Irulan, convirtiendo a todo el universo conocido en una suerte de imperio teocrático basado en su figura como Muad’Dib.

En la novela, las tensiones más grandes vienen de las proyecciones a futuro de Paul, basadas en su descendencia. Si tiene hijos con Irulan, asegura la permanencia de las Bene Gesserit. Si tiene hijos con Chani, la pierde a ella por completo.

Zendaya como Chani en ‘Dune: Part 2’/Foto: Warner Bros. Pictures

Es por eso que entra en juego Alia, hija de Lady Jessica y Leto Atreides, que a diferencia de su hermano, tiene dominados todos sus poderes desde su concepción, pues además, se desarrolla en el vientre de su madre ya viviendo en Dune.

Paul debe tomar muchas decisiones para asegurar no sólo su linaje, sino la poca estabilidad del Imperio y de los Fremen: ¿ha de morir como un profeta, como el mesías, o como un hombre que camina solo hacia el desierto?

El equipo de Dune: Part Three

Desde luego que Denis Villeneuve vuelve como director de esta entrega, asegurando ser la última que él dirige dentro de este mismo universo. ¿Eso significa que podría haber otras cintas para el resto de las novelas pero con otros directores? No lo sabemos pero no suena nada mal.

El guion corre de nueva cuenta por Villeneuve junto a Jon Spaihts. Hans Zimmer vuelve como el compositor principal para el score, el cual le valió una nominación al Oscar para la primera entrega pero no la segunda, pues retomó la base de su composición para construirla. ¿Una tontería? Sí, pero ha habido muchas injusticias entre Dune y la Academia.

Denis Villeneuve en CDMX / Foto: Sopitas.com

La fotografía para Dune: Part Three cambia de mando. Greig Fraser, ganador del Oscar por la primera de Dune, no logró entrar al proyecto por temas de agenda. Entonces, ahora correrá a cargo de Linus Sandgren, otro ganador del Oscar en la misma categoría por La La Land.

Joe Walker, uno de los colaboradores más grandes de Villeneuve, vuelve como editor para esta tercera entrega de Dune. Lo mismo con Jacqueline West como la encargada del vestuario y Patrice Vermette regresa también para el diseño de producción, por el cual ganó el Oscar en 2022 tras el estreno de la primera película.

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El elenco de la película

Timothée Chalamet vuelve para el personaje principal de Paul Atreides, y lo hace junto a muchos del elenco que vimos desde Dune en 2021, los que repitieron en 2024 y los que se presentaron en esa misma película. Ahora, este 2026 conoceremos los nuevos rostros.

Los que vuelven a Dune: Part Three

Zendaya como Chani

Zendaya vuelve como Chani en ‘Dune: Part Three’ / Foto: Warner Bros.

Rebecca Ferguson como Lady Jessica

Rebecca Ferguson formará parte de la tercera entrega de ‘Dune’ / Foto: Warner Bros.

Florence Pugh como la princesa Irulan

Florence Pugh estará en ‘Dune: Part Three’ / Foto: Warner Bros.

Javier Bardem como Stilgar

Javier Bardem vuelve como Stilgar en ‘Dune: Part Three’ / Foto: Warner Bros.

Josh Brolin como Gurney Halleck

Anya Taylor-Joy como Alia (salió hacia el final de Dune: Part Two)

Ahora sí veremos a Anya Taylor-Joy como Alia / Foto: Warner Bros.

Léa Seydoux como Lady Margot

Jason Momoa como Duncan Idaho (vuelve en una forma bastante perversa conocida como ghola)

Jason Momoa salta de la primera ‘Dune’ a la tercera / Foto: Warner Bros.

Los nuevos rostros de Dune: Part Three

Robert Pattinson como Scytale

Este es el primer vistazo de Robert Pattinson como Scytale / Foto: Warner Bros.

Isaach de Bankolé como Farok

La sorpresa del elenco: Isaach de Bankolé como Farok en ‘Dune: Part Three’ / Foto: Warner Bros.

Los que murieron pero extrañamos:

Oscar Isaac fue Duque Leto Atreides

Stellan Skarsgård fue Vladimir Harkonnen

Austin Butler fue Feyd-Rautha Harkonnen

Christopher Walken fue el Emperador Shaddam IV

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La fecha de estreno de Dune: Part Three

Dune: Part Three tiene una fecha de estreno programada para el 18 de diciembre de 2026. Es la fecha perfecta para una de las películas más grandes de este año.

Lo curioso es que ese mismo día se estrenará Avengers: Doomsday, la nueva entrega del MCU que, parece, devolverá la fe que Marvel ha perdido en los últimos años. Para que se den una idea, esta cinta está dirigida por los hermanos Russo, los mismos responsables de Infinity War y Endgame.

Imagen de Paul Atreides en ‘Dune: Part Three’ / Foto: @tchalamet

La película trae de regreso a Chris Evans como Steve Rogers y a Robert Downey Jr. como Victor von Doom. Además, también tenemos a Chris Hemsworth como Thor, uno de los primeros seis Vengadores que validaron el éxito de la franquicia de Marvel por más de 10 años.

El elenco es extenso. Tendremos a Los 4 Fantásticos, a los X-Men, Black Panther, a los New Avengers, Ant-Man, Capitán América, Falcon, Shang-Chi, M’Baku, Loki, y hasta Tenoch Huerta como Namor. A ver qué tal se pone la cosa ese día.

Steve Rogers regresará para ‘Avengers: Doomsday’ / Captura de pantalla

¿Qué hay de Dune: Prophecy?

Dune: Prophecy es la serie de HBO que funciona como precuela de todos los eventos que vemos en Dune. Y cuando decimos precuela, hablamos de que está ambientada 10 mil años antes de que la Casa Atreides sea enviada a Arrakis para sufrir de la peor traición.

La historia se centra en la escuela de las Bene Gesserit enfocada en el adiestramiento de humanos. Su objetivo principal es político: unir linajes a lo largo de los años para crear al Kwisatz Haderach, un hombre capaz de llegar a lugares en el pasado y el futuro a los que nadie tiene acceso. Es el protagonista de la profecía conocido también como Lisan al-Gaib.