QUIZ: ¿Qué tanto sabes de las películas ganadoras del Oscar?

Lo que necesitas saber: Te retamos a demostrar en este quiz qué tanto sabes de las películas ganadoras en los premios Oscar.

Desde su creación en 1929, los premios Oscar se han convertido en uno de los reconocimientos más grandes en el mundo del cine. De hecho, cada año vemos cómo cineastas, actores, actrices, técnicos y otros artistas involucrados en las cintas compiten por ganar una de estas estatuillas.

Pero más allá de ser sólo un premio dorado en forma de persona, los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas son un símbolo de la pasión, dedicación, creatividad y otras habilidades que tienen muchos al contar historias que enamoran a millones de personas en el mundo.

La ceremonia de los premios Oscar 2024 está muy cerca

Ya sea por la historia en sí, las actuaciones en la trama, la fotografía o hasta la música que acompaña a la cinta, año con año los premios Oscar premian varios elementos de las películas que destacan en la industria. Y sí, muchos siempre estamos atentos a quienes se coronan como las mejores cintas.

En este 2024, será el próximo domingo 10 de marzo cuando sabremos qué cintas se llevarán las palmas y categorías importantes de la premiación, tal y como las de mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto.

Y este año conoceremos las películas que se llevarán varias categorías en las que están nominadas

Cintas como Barbie, Oppenheimer y Poor Things lideran la lista de más nominaciones a los premios Oscar de este año, donde otros títulos como The Holdovers, The Zone of Interest y Anatomy of a Fall también pintan para dejar su huella en la Academia de Hollywood.

Pero bueno, lo cierto es que en la historia de los premios Oscar hay muchas películas que se han convertido en ganadoras de una estatuilla. Y justo para hacer la espera más amena hasta la ‘noche más importante del cine’, acá nos armamos un quiz para que demuestren sus conocimientos.

Mide tus conocimientos sobre películas ganadoras del Oscar con este quiz

Si son de los que dicen “Me atrapaste, es cine”, entonces los invitamos a que respondan de manera perfecta el siguiente quiz, donde hablamos de varias de las películas que han destacado como ganadoras en los premios Oscar. ¡Nos comparten sus resultados!

/ Cierto o falso: El ejército de Nueva Zelanda participó en 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey' Foto: New Line Cinema Escoge la respuesta correcta Cierto

Falso Actor que iba a interpretar al personaje de Jack Dawson en la película 'Titanic' Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en 'Titanic'. Foto: 20 Century Fox. Escoge la respuesta correcta Leonardo DiCaprio

Matthew McConaughy

Johnny Depp

Tom Cruise Fue la primera película con temática deportiva en ganar un premio Oscar a 'Mejor Película' Imagen ilustrativa de los premios Oscar. Foto: Getty. Escoge la respuesta correcta 'Golpes del destino'

'Un Sueño Imposible'

'Contra lo imposible'

'Rocky' Nombre de la canción que suena en esa escena de 'Forrest Gump' donde Forrest le escribe una carta a Jenny durante una lluvia en Vietnam Jenny y Forrest Gump en la película 'Forrest Gump' / Foto: Paramount Pictures Escoge la respuesta correcta “Where Have All the Flowers Gone” de Peter, Paul & Mary

“Blowin’ in the Wind” de Robin Wright

“Hello, I Love You” de The Doors

“California Dreamin" de The Mamas & the Papas Esta fue la primera película de terror en llevarse un premio Oscar en la categoría 'Mejor Película' Imagen del premio Oscar/Foto: Getty Images Escoge la respuesta correcta Black Swan (2011)

El silencio de los Inocentes (1991)

El exorcista (1974)

Jaws (1976) ¿Cuál fue la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a 'Mejor Película'? Imagen de la ceremonia de los Oscar 2023/Foto: Getty Images Escoge la respuesta correcta 'The Postman'

'Amélie'

'Life is Beautiful'

'Parasite' La Reina Isabel II prohibió que se realizara la película 'El discurso del rey' Foto: Netflix Escoge la respuesta correcta Verdadero

Falso La batalla de Geonosis en 'Star Wars - Episodio II: El ataque de los clones' se inspiró en la película: Foto: Disney+ Escoge la respuesta correcta 'Cleopatra' de Joseph L. Mankiewicz

'Gladiador', de Ridley Scott

'El Señor de los Anillos: Las Dos Torres' de Peter Jackson

'Troya', de Wolfgang Petersen Compositor de la banda sonora de 'La La Land' Ryan Gosling y Emma Stone en 'La La Land'. Foto: Sony Pictures Escoge la respuesta correcta Trent Reznor y Atticus Ross

Justin Hurwitz

Alexandre Desplat

Hans Zimmer Película que le dio a Alfonso Cuarón el premio Oscar a 'Mejor Director', en 2014 Foto: Getty Images Escoge la respuesta correcta 'Gravity'

'Y Tu Mamá También'

'Roma'

'Children of Men' Esta película fue acusada de plagio en 2018 Los premios Oscar son la ceremonia más importante del cine. Foto: Getty Images Escoge la respuesta correcta 'The Shape of Water'

'Get Out'

'The Post'

'Lady Bird' Este personaje tuvo la escena más cara en la grabación de 'El Padrino' Foto: Especial Escoge la respuesta correcta Sonny Corleone

Carlo Rizzi

Bruno Tattaglia

Salvatore Tessio Película que inspiró el video musical "From Yesterday" de la banda 30 Seconds To Mars Foto: Getty Images Escoge la respuesta correcta 'El Último Emperador'

'The Shining'

'Braveheart'

'Pulp Fiction' ¿Cuántas nominaciones obtuvo 'Dune', de Denis Villanueve, en 2021? Timothée Chalamet en Dune. Escoge la respuesta correcta 10

4

6

13 Chiron es el personaje principal de la película: Foto: Pexels Escoge la respuesta correcta 'Chicago'

'Argo'

'Moonlight'

'Million Dollar Baby' Película con el mayor número de nominaciones en los premios Oscar que además, ganó la mayoría de las categorías en las que competía Los premios Oscar 2023 / Foto: Getty Images Escoge la respuesta correcta 'La La Land'

'All About Eve'

'Lo que el viento se llevó'

