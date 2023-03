Ya sabíamos que iba a llegar, pero no deja de ponernos tristones el hecho de que los domingos de TLOU se van a tener que detener un buen rato hasta la segunda temporada. Pero no todo es malo pues la memiza se puso chida… Así que es momento de ver las reacciones y los memes por el final de temporada de The Last of Us.

Pedro Pascal en The Last of Us. Foto: HBO.

La temporada 1 de ‘The Last of Us’ llegó a su fin

Fin, toooodo tiene un fin… Se acabó la primera temporada de TLOU y nos duele el corazón no solo por lo épico que fue, sino porque tendremos que esperar la segunda tanda de capítulos hasta quién sabe cuándo. Pero de algo estamos seguro luego de nueve episodios increíbles: esta debe ser la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego.

Antes de pasar a las reacciones y los memes del final de temporada de The Last of Us, hay que decir que el noveno episodio fue un cierre genial para la historia en al menos esta primera entrega. Y es que –sin hacer spoilers– por fin nos revelan ESA intensa historia de origen de Ellie, con ESE cameo que los fans del juego más acérrimos estaban esperando.

Pero no solo eso, sino que Joel por confirma que está más que dispuesto a todo por proteger a la joven que de a poco se ha convertido en su hija. Ahora sí, como diría tu amigo cinéfilo intenso, “esto sí es cine” (bueno, es una serie, pero ustedes entienden qué onda).

Bella Ramsey en The Last of Us. Foto: HBO.

Así los memes y las reacciones por el final de temporada de ‘The Last of Us’

Entonces, ¿qué les pareció el final de temporada de The Last of Us? ¿Creen que estuvo a la altura del juego y que fue un cierre perfecto para una serie prácticamente perfecta?

Por supuesto, los memes no se han hecho esperar y sí, parece que todos lo sentimos: nos da pa’ bajo que se acabaran los domingos de TLOU. Que los meses pasen rápido que ya nos urge la segunda temporada. Acá unos memazos sobre la serie y porque tuvimos a Pedro Pascal por partida doble (estuvo en los Oscar tirando rostro y toda la cosa en los Oscar 2023).

Reacciones. Foto: Captura de pantalla.

Reacciones. Foto: Captura de pantalla.

Reacciones. Foto: Captura de pantalla.

Reacciones. Foto: Captura de pantalla.

Reacciones. Foto: Captura

Reacciones. Foto: Captura

Reacciones. Foto: Captura

Yo después de ver que el final de temporada termino con un Ok y ahora no habrá domingos de #TheLastOfUs #TheLastOfUsHbo pic.twitter.com/2uGepoAQ2t March 13, 2023