En los últimos días, revivió una de las conversaciones más intensas de los últimos años en la industria cinematográfica: el Universo Cinematográfico de Marvel. Así como hay actores y directores que están a favor de las películas de superhéroes, también existen muchos detractores en Hollywood y entre ellos está ni más ni menos que Quentin Tarantino. Aunque eso sí, ya salió al quite una de las figuras más importantes del MCU, el mismísimo Robert Downey Jr.

Como recordarán, fue hace unas semanas cuando el cineasta que nos ha traído cintas como Pulp Fiction o Kill Bill dio su opinión sobre las producciones de Marvel y las afectaciones de su existencia en la industria. Además, criticó a los cineastas y actores que aparecen en estas películas, pues en sus palabras “tienes que ser un empleado para hacer estas cosas”. Desde entonces, Simu Liu –quien protagonizó Shang-Chi and the Leyend of the Ten Rings– le contestó directo a Tarantino (POR ACÁ pueden checar lo que dijo), pero ahora tenemos la voz autorizada del propio Iron Man, quien no dudó en hablar al respecto.

Fotos: Getty Images/Marvel Studios

Así reaccionó Robert Downey Jr. a las críticas de Quentin Tarantino al MCU

Resulta que recientemente, Robert Downey Jr. platicó con Deadline sobre su carrera y aprovechó la oportunidad para decir que propiedades como el MCU se han convertido definitivamente en una prioridad en la industria cinematográfica, por encima de una “personalidad o celebridad” y reconoció que él ha contribuido a esa mentalidad, aunque también está consciente de que esto puede ser un arma de doble filo..

“Un pedazo de propiedad intelectual sólo es tan bueno como el talento humano que lo represente, y puedes tener una gran propiedad intelectual incluso si viene de un autor o de un tesoro nacional como guionista y director, y si no tienes el tipo adecuado de artista en ese papel, nunca sabrás lo buena que podría haber sido”. Dijo Downey Jr. sobre las personas que trabajan en grandes franquicias

Por otro lado, el actor que dio vida a Iron Man declaró que la discusión en torno al MCU no tiene sentido, pues para él, es una pérdida de tiempo estar en guerra entre ellos mismos. Además, Downey Jr. mencionó que antes le molestaban las críticas y conversaciones de este tipo, pero que ha llegado a un punto en el que prefiere simplemente superarlo: “Tirar piedras de una forma u otra… y he tenido mis reacciones en el pasado cuando la gente decía cosas que yo sentía que desacreditaban mi integridad… digo: ‘¿Sabes qué? Vamos a superarlo. Todos somos una comunidad'”.

Foto: Getty Images

Por último pero no menos importante, Robert Downey Jr. cerró afirmando que cuando las grandes producciones ganan miles de millones en taquilla, en realidad, pueden ayudar a dejar espacio para proyectos más pequeños: “Hay sitio para todo, y gracias a Dios por ‘Top Gun: Maverick’ y ‘Avatar: The Way of Water’. Eso es todo lo que tengo que decir. Necesitamos lo grande para hacer sitio a otras películas”.