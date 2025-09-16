La noticia de la muerte de Robert Redford es un duro golpe para la industria del cine. No sólo porque fue uno de los actores y directores más destacados con clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid como actor o con Ordinary People como director, sino porque construyo una plataforma que revolucionó la difusión de cine independiente: el Festival de Sundance.

En la década de los 80, Robert Redford decidió fundar una organización sin fines de lucro con el objetivo, como dijo alguna vez durante una entrega de los Premios Oscar: “tratar de regresarle algo a la industria que ha sido tan buena conmigo. Y por supuesto, el Sundance lo representa“.

¿Pero cómo fue que construyó uno de los festivales de cine independiente más importantes en el mundo del cine? Por acá les contamos la historia de Robert Redford, a quien despedimos este martes 16 de septiembre, y el Festival de Sundance.

Robert Redford / Foto: Getty

Instituto Sundance de Robert Redford

En 1981, un año después de que Robert Redford debutara como director con Ordinary People, el cineasta fundó el Instituto Sundance para resguardar el cine independiente y servir como una plataforma para presentar y resguardar las nuevas voces independientes del cine en “americano”.

Pero su primer nombre fue Utah/US Film Festival a partir de que Robert Redford decidió ubicar las oficinas principales a un lado de Salt Lake City, cerca de la Cordillera Wasatch. ¿La razón? El actor había comprado unas tierras en esa zona y las había bautizado como Sundance por su personaje de Butch Cassidy and the Sundance Kid que ya mencionamos (el nombre de Sundance para el festival se hizo oficial hasta 1991).

Robert Redford en el Festival de Sundance en 1994 / Foto: Getty images

Ese mismo año, durante una visita de la prensa, Redford dijo que sin saber bien qué seguía para el recién fundado festival, los esfuerzos se mantendrían en lograr difundir el cine, pues él mismo reconocía (hace más de 40 años) que distribuir una película era la cosa más compleja si no tenía asegurada una taquilla de millones de dólares.

De acuerdo con algunos reportes, el antes y el después del Festival de Sundance llegó hasta 1989 cuando se estrenó el debut como director de Steven Soderbergh, una película titulada Sex, Lies, and Videotape que cuenta con el protagónico de James Spader, Andie MacDowell, Peter Gallagher y Laura San Giacomo.

La cosa es que la película se llevó el Premio del Público y además, Miramax compró los derechos de distribución. Eso provocó que, de a poco, y de acuerdo con declaraciones del mismo Robert Redford, le pusieran atención al Sundance: los estudios empezaron a llegar para hacer compras y las celebridades para presentarse.

5 datos del festival de Sundance, fundado por Robert Redford

En 1994, Guillermo del Toro presentó en el Festival de Sundance su primer largometraje titulado Cronos.

En 1986, se consideró la idea de eliminar la “competencia” a favor de celebrar el cine independiente de Estados Unidos. ¿Se imaginan? No habría películas “ganadoras”.

En 1991, como les contamos, se oficializó el nombre de Festival de Cine de Sundance. Pero también fue el primer año de dos secciones: la de Midnight y la de los programas de cortometrajes.

En 1995, el Sundance viajó a China para convertirse en el primer festival de cine independiente en el país asiático. La delegación que fue a China ese año estuvo comandada por Ethan Coen, Quentin Tarantino y Allison Anders.

En 2003 se presentó Bend It Like Beckham de Gurinder Chadha en Sundance. La cosa es que esta fue la primera película que se televisó en Corea del Norte.