Si de algo estamos seguros, es que Rupert Grint ha encontrado un momento muy especial en su carrera en los últimos años. Nomás para calar la onda, el británico ha aparecido en las series Servant, Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro y ahora, forma parte del elenco de Knock at the Cabin que llega en este 2023 como una de las películas más interesantes del año.

Pero en medio del ajetreo, siempre se da un espacio para recordar aquella época que lo lanzó al estrellato: cuando fue Ron Weasley en la saga cinematográfica de Harry Potter.

Rupert Grint como Ron Weasley, Foto: Warner Bros.

Rupert Grint recuerda lo “asfixiante” que era interpretar a Ron Weasley

Y es que desde que se concluyó la historia de Harry Potter en el cine hace ya varios años, los fans siguen especulando si los actores volverían para una nueva aventura en la pantalla (aún cuando parece muy poco probable que suceda). Dedicarle tantos años de su vida a una sola franquicia, por más exitosa que fuera, también tiene sus detalles complicados… y así lo sabe el propio Rupert Grint.

En una reciente entrevista con el medio Bustle, el actor recordó un poco de la época en que le tocó darle vida a Ron y cómo llegó un momento en que sintió que se fusionó con el personaje. “En las películas, nos fusionamos en uno. Al final, me estaba interpretando a mí mismo. Las líneas estaban borrosas”, dijo Grint cuando se le preguntó sobre las similitudes entre su vida personal y las vivencias del icónico pelirrojo del Mundo Mágico.

Grint en promoción de Knock at the Cabin. Foto: Getty.

Rupert Grint también señaló que dedicarle tanto tiempo a la franquicia basada en los libros de JK Rowling, le hizo poner en perspectiva si quería seguir en la actuación. Pero igual, considera que la historia terminó en el momento adecuado, al menos en el cine.

“En Harry Potter estaba tan concentrado en [filmar] todo el año, luego hacíamos promoción el resto del tiempo. Fue bastante asfixiante… Quería un respiro, reflexionar sobre todo... Fue una experiencia extracorpórea durante un tiempo, pero creo que terminamos en el momento adecuado. Si hubiéramos continuado, [la franquicia] podría haber ido cuesta abajo“, dijo.

No cierra la posibilidad de volver a interpretarlo

Eso sí, aún cuando estuvo pesado ser Ron Weasley, Rupert Grint también dijo en la entrevista mencionada que toma con buen humor cuando lo llaman por el personaje en lugar de por su nombre real. Considera que ‘Ron’ es su segundo nombre ahora.

Y en ese sentido, parece que no le cierra del todo las puertas a la posibilidad de reinterpretarlo. En otra reciente intervención en el programa This Morning, el británico mencionó que sí volvería a meterse en la piel del personaje, siempre y cuando haya dos condiciones como tal:

“Si el momento es el adecuado y todo el mundo volviera. Fue un personaje importante para mí; básicamente nos convertimos en la misma persona”, mencionó. Como dijimos, parece casi imposible que el elenco original regrese dado que Daniel Radcliffe y Emma Watson, ya de entrada, han tenido sus roces mediáticos con la propia Rowling.

Grint junto a Daniel Radcliffe y Emma Watson. Foto: Getty.

Knock at the Cabin

Rupert Grint vuelve a la gran pantalla con Knock at the Cabin, película de M. Night Shyamalan en la que el elenco lo completan Dave Bautista, Jonathan Grofft, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn y más.

La película se estrena este 2 de febrero en México y POR ACÁ les contamos de qué va esta tensa historia. Aquí abajito les dejamos el tráiler por si no le han echado un ojo.