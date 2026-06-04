El pasado 17 de febrero, Shia LaBeouf volvió a ocupar titulares tras verse involucrado en un altercado físico en Nueva Orleans. Ahora, varios meses después de aquel incidente, el actor se declaró culpable de tres cargos de agresión simple y fue sentenciado a libertad condicional.

Seguramente recuerdan el video que se volvió viral en redes sociales durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans. En las imágenes se puede ver a Shia LaBeouf, sin camiseta, empujando a una persona hasta derribarla y, posteriormente, golpeando a otra en el rostro.

Más tarde comenzaron a circular otros videos en los que el actor y director aparecía tendido en el suelo y, posteriormente, siendo trasladado en una ambulancia.

Arresto de Shia LaBeouf // Foto: Especial

Shia LaBeouf recibe sentencia

Como resultado del incidente, Shia LaBeouf fue condenado a dos años de libertad condicional. Además, deberá participar en un programa de rehabilitación y tratamiento relacionado con el consumo de alcohol. Todo esto es de acuerdo con la información compartida por su abogada a distintos medios estadounidenses.

El actor tampoco podrá acercarse a ninguna de las personas involucradas en la pelea ni regresar al bar del que fue retirado.

Las controversias de Shia LaBeouf

Esta no es la primera vez que Shia LaBeouf enfrenta consecuencias legales vinculadas al consumo de alcohol. En 2017 fue arrestado en Georgia por intoxicación en la vía pública y conducta desordenada mientras se encontraba filmando The Peanut Butter Falcon.

En años recientes, Shia LaBeouf fue acusado por Tahliah Debrett Barnett, mejor conocida como FKA Twigs, de agresión física, agresión sexual y de causarle daños emocionales. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo en julio de 2025.

Mia Goth, Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi. Foto: StillMoving.Net para Netflix

Pero esa también es sólo una de las múltiples controversias en las que se ha visto envuelto el actor de 39 años.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en 2015, cuando protagonizó una fuerte discusión con Mia Goth mientras ella trabajaba en una producción en Alemania. Según reportes de la época, tras abandonar el lugar del altercado, LaBeouf llegó a afirmar que, de haberse quedado, la habría matado.

Desde entonces, la carrera del actor ha estado marcada por una serie de incidentes públicos, problemas legales y procesos de rehabilitación que han acompañado su trayectoria profesional durante la última década.