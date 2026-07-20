Es imposible saber cuántas películas se han estrenado en cines a lo largo de la historia. Es una de esas preguntas para las que nadie tiene una cifra exacta, pues varía entre formatos, regiones y otros factores que hacen imposible conocer el dato preciso.

Pero lo que sí tenemos son estimaciones. Algunas fuentes señalan que, en total, se han estrenado entre 500 mil y 600 mil películas. Otros creen que el número supera el millón de producciones.

Imagen de una sala de cine vacía / Foto: Shutterstock

En cuanto a Hollywood, algunos datos indican que se han estrenado unas 25 mil cintas. Igual hay quienes dicen que son muchas más.

De lo que sí hay certeza es cuántas de ellas han superado los mil millones de dólares en taquilla: y la respuesta es 62. Deadline publicó la lista de esas 62 películas que recaudaron la cifra soñada, el número que marca la mayor diferencia entre el éxito, sí, pero también la historia.

Haciendo una revisión de las películas y sus cifras, sacamos estos nuevos datos que nos parecen interesantes. Nota: Les pondremos como ejemplo las más taquilleras de cada sección.

TIPO DE PELÍCULAS

7 de 62

Sólo 7 películas de las 62, superan los dos mil millones de dólares.

Avatar (2009)

$2,923,710,708

Avengers: Endgame (2019)

$2,799,439,100

Avatar: The Way of Water (2022)

$2,334,484,620

Ne Zha 2 (2025)

$2,260,176,370

Titanic (1997)

$2,264,812,968

Star Wars: The Force Awakens (2015)

$2,071,310,218

Avengers: Infinity War (2018)

$2,052,415,039

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¿Cuántas son animadas?

15 de las 62, son animadas como:

Ne Zha 2 (2025)

$2,260,176,370

Zootopia 2 (2025)

$1,866,647,950

Intensamente 2 (2024)

$1,698,863,816

Frozen 2 (2019)

$1,453,683,476

Los live action de Disney

5 de las 62, son live actions de Disney (como de sus clásicos animados) como:

El rey león (2019)

$1,662,020,819

La bella y la bestia (2017)

$1,266,115,964

Lilo & Stitch (2025)

$1,038,027,526

¿Hay biopics?

Sólo 1 es una biopic

Michael (2026)

$1,001,857,977 (hasta el 16 de julio)

¿De dónde son las más taquilleras?

De las 62, sólo una película no es de Hollywood. Es de China.

Ne Zha 2 (2025)

$2,260,176,370

DIRECTORES

James Cameron

James Cameron es el que más películas tiene en la lista con 4. Tres de ellas son las tres películas de la franquicia de Avatar.

Avatar (2009)

$2,923,710,708

Avatar: The Way of Water (2022)

$2,334,484,620

Titanic (1997)

$2,264,812,968

Avatar: Fire and Ash (2025)

$1,485,999,890

James Cameron / Foto: Shutterstock

Los hermanos Russo

Los hermanos Russo siguen en la lista con tres películas, todas dentro del MCU.

Avengers: Endgame (2019)

$2,799,439,100

Avengers: Infinity War (2018)

$2,052,415,039

Captain America: Civil War (2016)

$1,155,046,416

Los hermanos Russo / Foto: Shutterstock

Directoras

De todos los cineastas que aparecen entre las 62 películas que superan los mil millones de dólares en taquilla, sólo 5 son directoras:

Meg LeFauve

Intensamente 2 (2024)

$1,698,863,816

Greta Gerwig

Barbie (2023)

$1,446,938,421

Jennifer Lee

Frozen 2 (2019)

$1,453,683,476

Frozen (2013)

$1,284,879,663

Dana Ledoux Miller

Moana 2 (2024)

$1,059,242,164

Anna Boden

Capitana Marvel (2019)

$1,131,416,446

Greta Gerwig / Foto: Shutterstock

Los directores con 2 películas

10 directores, tienen dos películas en el listado. Las películas de cada director, son de la misma franquicia como:

J.J. Abrams

Star Wars: The Force Awakens (2015)

$2,071,310,218

Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

$1,077,022,372

J.J. Abrams / Foto: Shutterstock

Jon Watts

Spider-Man: No Way Home (2021)

$1,921,426,073

Spider-Man: Far From Home (2019)

$1,132,723,226

Jon Watts / Foto: Shutterstock

Colin Trevorrow

Jurassic World (2015)

$1,671,537,444

Jurassic World Dominion (2022)

$1,001,978,080

Colin Trevorrrow / Foto: Shutterstock

Joss Whedon

The Avengers (2012)

$1,520,538,536

Avengers: Age of Ultron (2015)

$1,405,018,048

Joss Whedon / Foto: Shutterstock

James Wan

Furious 7 (2015)

$1,515,342,457

Aquaman (2018)

$1,152,028,393

James Wan / Foto: Shutterstock

Chris Buck y Jennifer Lee

Frozen II (2019)

$1,453,683,476

Frozen (2013)

$1,284,879,663

Kyle Balda y Pierre Coffin

Minions (2015)

$1,159,457,503

Mi villano favorito 3 (2017)

$1,034,800,131

Peter Jackson

El señor de los anillos: El retorno del rey (2003)

$1,149,453,674

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

$1,017,453,991

Peter Jackson / Foto: Shutterstock

Michael Bay

Transformers: Dark of the Moon (2011)

$1,123,794,079

Transformers: Age of Extinction (2014)

$1,105,261,713

Michael Bay / Foto: Shutterstock

Christopher Nolan

The Dark Knight Rises (2012)

$1,085,429,532

The Dark Knight (2008)

$1,008,480,203

Christopher Nolan / Foto: Shutterstock

FRANQUICIAS

MCU

11 películas de las 62, forman parte del MCU (incluido Spider-Man y Deadpool):

Avengers: Endgame (2019)

$2,799,439,100

Avengers: Infinity War (2018)

$2,052,415,039

Spider-Man: No Way Home (2021)

$1,921,426,073

The Avengers (2012)

$1,520,538,536

Avengers: Age of Ultron (2015)

$1,405,018,048

Chris Evans como Capitán América / Foto: Marvel Studios

Black Panther (2018)

$1,349,926,083

Deadpool & Wolverine (2024)

$1,338,073,645

Iron Man 3 (2013)

$1,215,577,205

Capitán América: Civil War (2016)

$1,155,046,416

Spider-Man: Far From Home (2019)

$1,132,723,226

Captain Marvel (2019)

$1,131,416,446

Michael B. Jordan como Killmonger en ‘Black Panther’ / Foto: Marvel Studios

Star Wars

Hay 4 películas de Star Wars en el listado de las películas mil millonarias:

Star Wars: The Force Awakens (2015)

$2,071,310,218

Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

$1,077,022,372

Rogue One (2016)

$1,058,684,742

Star Wars: The Phantom Menace (1999)

$1,046,515,409

Imagen de Rogue One / Foto: Lucasfilms

Jurassic Park/World

Hay 4 películas de la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World:

Jurassic World (2015)

$1,671,537,444

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

$1,308,566,455

Jurassic Park (1993)

$1,103,117,297

Jurassic World Dominion (2022)

$1,001,978,080

Escena de la mesa en ‘Jurassic Park’ / Foto: Especial

Transformers

Michael Bay se cuela al listado gracias a Transformers con dos películas:

Transformers: Dark of the Moon (2011)

$1,123,794,079

Transformers: Age of Extinction (2014)

$1,105,261,713

Imagen de ‘Transformers’: Dark of the Moon’ / Foto: IMDb

Harry Potter

2 películas de la adaptación fílmica de Harry Potter aparecen:

Harry Potter y la piedra filosofal (2001)

$1,029,374,615

Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte (2011)

$1,342,942,050

Leslie Phillips fue la voz del Sombrero Seleccionador/Foto: Warner Bros.

Piratas del Caribe

2 películas de Piratas del Caribe están en el listado:

Piratas del Caribe: Dead Man’s Chest (2006)

$1,066,179,747

Piratas del Caribe: On Stranger Tides (2011)

$1,046,721,266

Piratas del Caribe: Dead Man’s Chest / Foto: IMDb

Rápidos y furiosos

2 películas de la familia Toretto están aquí:

Furious 7 (2015)

$1,515,342,457

The Fate of the Furious (2017)

$1,236,009,236

Fate of the Furious / Foto: IMDb

Mi villano favorito / Minions

La franquicia animada de Mi villano favorito tiene 2 películas:

Mi villano favorito 3 (2017)

$1,034,800,131

Minions (2015)

$1,159,457,503

Imagen de ‘Minions’ / Foto: IMDb

Toy Story

Desde luego que Toy Story aparece en el listado, y probablemente agregue una más al listado:

Toy Story 4 (2019)

$1,073,841,394

Toy Story 3 (2010)

$1,067,316,101

‘Toy Story 3’ es una de las películas animadas más nominadas en la historia de los premios Oscar / Foto: ©Disney/Pixar

Adaptaciones de Mario

El plomero de ascendencia italiana tiene 2 películas mil millonarias:

The Super Mario Bros. Movie

$1,360,783,214

The Super Mario Galaxy Movie

$1,009,599,439

Luigi y Mario en ‘Super Mario Galaxy’ / Foto: Universal Pictures

James Bond

Sí, el agente 007 también tiene una película:

Skyfall (2012)

$1,108,594,137

Imagen Skyfall / Foto: IMDb

DÉCADAS

Películas de los 90

Los 90 fueron la primera década que registró películas cuya taquilla superó los mil millones de dólares. Estas fueron las únicas 3:

Jurassic Park (1993)

$1,103,117,297

Titanic (1997)

$2,264,812,968

Star Wars: The Phantom Menace (1999)

$1,046,515,409

Los 2000

En la lista de las películas taquilleras, hay 7 películas que se estrenaron entre 2000 y 2010:

Harry Potter y la piedra filosofal (2001)

$1,029,374,615

El señor de los anillos: El retorno del rey (2003)

$1,149,453,674

Piratas del Caribe: Dead Man’s Chest (2006)

$1,066,179,747

2011 y 2019

Aquí se puso buena la cosa, entre 2011 y 2019. ¿La razón? 37 películas de las 62 más taquilleras, se estrenaron en estos años:

Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte (2011)

$1,342,942,050

Iron Man 3 (2013)

$1,215,577,205

Buscando a Dory (2016)

$1,029,266,989

Joker (2019)

$1,078,958,629

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2020 a 2025

13 películas que se estrenaron entre 2020 y 2025, llegaron a los mil millones de dólares en taquilla:

Spider-Man: No Way Home (2021)

$1,921,426,073

Top Gun: Maverick (2022)

$1,503,260,455

Deadpool & Wolverine (2024)

$1,338,073,645

2026

Hasta ahora, sólo hay dos películas de 2026 que superaron los miles de millones en taquilla:

The Super Mario Galaxy Movie

$1,009,599,439

Michael (2026)

$1,001,857,977 (hasta el 16 de julio)