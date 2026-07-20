Es imposible saber cuántas películas se han estrenado en cines a lo largo de la historia. Es una de esas preguntas para las que nadie tiene una cifra exacta, pues varía entre formatos, regiones y otros factores que hacen imposible conocer el dato preciso.
Pero lo que sí tenemos son estimaciones. Algunas fuentes señalan que, en total, se han estrenado entre 500 mil y 600 mil películas. Otros creen que el número supera el millón de producciones.
En cuanto a Hollywood, algunos datos indican que se han estrenado unas 25 mil cintas. Igual hay quienes dicen que son muchas más.
De lo que sí hay certeza es cuántas de ellas han superado los mil millones de dólares en taquilla: y la respuesta es 62. Deadline publicó la lista de esas 62 películas que recaudaron la cifra soñada, el número que marca la mayor diferencia entre el éxito, sí, pero también la historia.
Haciendo una revisión de las películas y sus cifras, sacamos estos nuevos datos que nos parecen interesantes. Nota: Les pondremos como ejemplo las más taquilleras de cada sección.
TIPO DE PELÍCULAS
7 de 62
Sólo 7 películas de las 62, superan los dos mil millones de dólares.
Avatar (2009)
$2,923,710,708
Avengers: Endgame (2019)
$2,799,439,100
Avatar: The Way of Water (2022)
$2,334,484,620
Ne Zha 2 (2025)
$2,260,176,370
Titanic (1997)
$2,264,812,968
Star Wars: The Force Awakens (2015)
$2,071,310,218
Avengers: Infinity War (2018)
$2,052,415,039
¿Cuántas son animadas?
15 de las 62, son animadas como:
Ne Zha 2 (2025)
$2,260,176,370
Zootopia 2 (2025)
$1,866,647,950
Intensamente 2 (2024)
$1,698,863,816
Frozen 2 (2019)
$1,453,683,476
Los live action de Disney
5 de las 62, son live actions de Disney (como de sus clásicos animados) como:
El rey león (2019)
$1,662,020,819
La bella y la bestia (2017)
$1,266,115,964
Lilo & Stitch (2025)
$1,038,027,526
¿Hay biopics?
Sólo 1 es una biopic
Michael (2026)
$1,001,857,977 (hasta el 16 de julio)
¿De dónde son las más taquilleras?
De las 62, sólo una película no es de Hollywood. Es de China.
Ne Zha 2 (2025)
$2,260,176,370
DIRECTORES
James Cameron
James Cameron es el que más películas tiene en la lista con 4. Tres de ellas son las tres películas de la franquicia de Avatar.
Avatar (2009)
$2,923,710,708
Avatar: The Way of Water (2022)
$2,334,484,620
Titanic (1997)
$2,264,812,968
Avatar: Fire and Ash (2025)
$1,485,999,890
Los hermanos Russo
Los hermanos Russo siguen en la lista con tres películas, todas dentro del MCU.
Avengers: Endgame (2019)
$2,799,439,100
Avengers: Infinity War (2018)
$2,052,415,039
Captain America: Civil War (2016)
$1,155,046,416
Directoras
De todos los cineastas que aparecen entre las 62 películas que superan los mil millones de dólares en taquilla, sólo 5 son directoras:
Meg LeFauve
Intensamente 2 (2024)
$1,698,863,816
Greta Gerwig
Barbie (2023)
$1,446,938,421
Jennifer Lee
Frozen 2 (2019)
$1,453,683,476
Frozen (2013)
$1,284,879,663
Dana Ledoux Miller
Moana 2 (2024)
$1,059,242,164
Anna Boden
Capitana Marvel (2019)
$1,131,416,446
Los directores con 2 películas
10 directores, tienen dos películas en el listado. Las películas de cada director, son de la misma franquicia como:
J.J. Abrams
Star Wars: The Force Awakens (2015)
$2,071,310,218
Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
$1,077,022,372
Jon Watts
Spider-Man: No Way Home (2021)
$1,921,426,073
Spider-Man: Far From Home (2019)
$1,132,723,226
Colin Trevorrow
Jurassic World (2015)
$1,671,537,444
Jurassic World Dominion (2022)
$1,001,978,080
Joss Whedon
The Avengers (2012)
$1,520,538,536
Avengers: Age of Ultron (2015)
$1,405,018,048
James Wan
Furious 7 (2015)
$1,515,342,457
Aquaman (2018)
$1,152,028,393
Chris Buck y Jennifer Lee
Frozen II (2019)
$1,453,683,476
Frozen (2013)
$1,284,879,663
Kyle Balda y Pierre Coffin
Minions (2015)
$1,159,457,503
Mi villano favorito 3 (2017)
$1,034,800,131
Peter Jackson
El señor de los anillos: El retorno del rey (2003)
$1,149,453,674
The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
$1,017,453,991
Michael Bay
Transformers: Dark of the Moon (2011)
$1,123,794,079
Transformers: Age of Extinction (2014)
$1,105,261,713
Christopher Nolan
The Dark Knight Rises (2012)
$1,085,429,532
The Dark Knight (2008)
$1,008,480,203
FRANQUICIAS
MCU
11 películas de las 62, forman parte del MCU (incluido Spider-Man y Deadpool):
Avengers: Endgame (2019)
$2,799,439,100
Avengers: Infinity War (2018)
$2,052,415,039
Spider-Man: No Way Home (2021)
$1,921,426,073
The Avengers (2012)
$1,520,538,536
Avengers: Age of Ultron (2015)
$1,405,018,048
Black Panther (2018)
$1,349,926,083
Deadpool & Wolverine (2024)
$1,338,073,645
Iron Man 3 (2013)
$1,215,577,205
Capitán América: Civil War (2016)
$1,155,046,416
Spider-Man: Far From Home (2019)
$1,132,723,226
Captain Marvel (2019)
$1,131,416,446
Star Wars
Hay 4 películas de Star Wars en el listado de las películas mil millonarias:
Star Wars: The Force Awakens (2015)
$2,071,310,218
Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
$1,077,022,372
Rogue One (2016)
$1,058,684,742
Star Wars: The Phantom Menace (1999)
$1,046,515,409
Jurassic Park/World
Hay 4 películas de la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World:
Jurassic World (2015)
$1,671,537,444
Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)
$1,308,566,455
Jurassic Park (1993)
$1,103,117,297
Jurassic World Dominion (2022)
$1,001,978,080
Transformers
Michael Bay se cuela al listado gracias a Transformers con dos películas:
Transformers: Dark of the Moon (2011)
$1,123,794,079
Transformers: Age of Extinction (2014)
$1,105,261,713
Harry Potter
2 películas de la adaptación fílmica de Harry Potter aparecen:
Harry Potter y la piedra filosofal (2001)
$1,029,374,615
Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte (2011)
$1,342,942,050
Piratas del Caribe
2 películas de Piratas del Caribe están en el listado:
Piratas del Caribe: Dead Man’s Chest (2006)
$1,066,179,747
Piratas del Caribe: On Stranger Tides (2011)
$1,046,721,266
Rápidos y furiosos
2 películas de la familia Toretto están aquí:
Furious 7 (2015)
$1,515,342,457
The Fate of the Furious (2017)
$1,236,009,236
Mi villano favorito / Minions
La franquicia animada de Mi villano favorito tiene 2 películas:
Mi villano favorito 3 (2017)
$1,034,800,131
Minions (2015)
$1,159,457,503
Toy Story
Desde luego que Toy Story aparece en el listado, y probablemente agregue una más al listado:
Toy Story 4 (2019)
$1,073,841,394
Toy Story 3 (2010)
$1,067,316,101
Adaptaciones de Mario
El plomero de ascendencia italiana tiene 2 películas mil millonarias:
The Super Mario Bros. Movie
$1,360,783,214
The Super Mario Galaxy Movie
$1,009,599,439
James Bond
Sí, el agente 007 también tiene una película:
Skyfall (2012)
$1,108,594,137
DÉCADAS
Películas de los 90
Los 90 fueron la primera década que registró películas cuya taquilla superó los mil millones de dólares. Estas fueron las únicas 3:
Jurassic Park (1993)
$1,103,117,297
Titanic (1997)
$2,264,812,968
Star Wars: The Phantom Menace (1999)
$1,046,515,409
Los 2000
En la lista de las películas taquilleras, hay 7 películas que se estrenaron entre 2000 y 2010:
Harry Potter y la piedra filosofal (2001)
$1,029,374,615
El señor de los anillos: El retorno del rey (2003)
$1,149,453,674
Piratas del Caribe: Dead Man’s Chest (2006)
$1,066,179,747
2011 y 2019
Aquí se puso buena la cosa, entre 2011 y 2019. ¿La razón? 37 películas de las 62 más taquilleras, se estrenaron en estos años:
Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte (2011)
$1,342,942,050
Iron Man 3 (2013)
$1,215,577,205
Buscando a Dory (2016)
$1,029,266,989
Joker (2019)
$1,078,958,629
2020 a 2025
13 películas que se estrenaron entre 2020 y 2025, llegaron a los mil millones de dólares en taquilla:
Spider-Man: No Way Home (2021)
$1,921,426,073
Top Gun: Maverick (2022)
$1,503,260,455
Deadpool & Wolverine (2024)
$1,338,073,645
2026
Hasta ahora, sólo hay dos películas de 2026 que superaron los miles de millones en taquilla:
The Super Mario Galaxy Movie
$1,009,599,439
Michael (2026)
$1,001,857,977 (hasta el 16 de julio)