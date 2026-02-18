Lo que necesitas saber: El protagonista de 'Transformers' enfrenta dos cargos de agresión simple.

Shia LaBeouf, el famoso actor conocido por su papel en ‘Transformers’, volvió a ser tendencia en redes sociales y no por las razones correctas… pues fue arrestado tras ser acusado de golpear a dos hombres durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans.

Imagen de Shia LaBeouf // Foto: Wikipedia.

Arrestan a Shia LaBeouf por supuesta pelea durante el Mardi Gras

Tal parece que Shia LaBeouf tendrá que dejar de lado la idea de convertirse en sacerdote… o al menos por el momento, pues primero tendrá que salir del problema en el que está metido.

Y es que resulta que durante el ‘Mardi Gras’ en Nueva Orleans (uno de los más famosos carnavales de Estados Unidos), el actor fue arrestado tras ser acusado por golpear a dos personas.

De acuerdo con información difundida por TMZ, el protagonista de ‘Transformers’ enfrenta dos cargos de agresión simple. De ser encontrado culpable, podría estar hasta 3 meses en prisión por cada cargo y recibir multas máximas de 200 dólares.

Una larga lista de problemas con la ley

Este nuevo episodio en la vida de Shia LaBeouf se suma a la larga lista de problemas que el actor ha tenido durante los últimos años con la ley.

Desde 2017, cuando fue detenido y tuvo que ingresar a rehabilitación, hasta 2020, cuando su exnovia FKA Twigs lo demandó por agresión sexual. En fin, habrá que ver si esta es la última vez que Shia LaBeouf se vuelve tendencia en redes por andar metido en problemas.