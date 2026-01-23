Lo que necesitas saber: La película de Supergirl llegará a la pantalla grande en junio de 2026.

Hace unos meses vivimos el fenómeno taquillero que generó la película de Superman de James Gunn y ahora, estamos cerca de ver en pantallas una nueva cinta del mismo director, en la que el universo DC se expande: Supergirl.

Tráiler oficial de Supergirl // YouTube: ‎⁨@dcofficial⁩

Jason Momoa será Lobo en Supergirl

“El casting perfecto no existe”… y cuál, si viendo a Jason Momoa parece que ni lo tuvieron que caracterizar. Bueno, quizás nomás tantito; pero el caso es que no pudo haber mejor actor para el villano de esta película.

El personaje de Jason Momoa es el responsable de aniquilar a toda su raza en su propio planeta natal, Czarnia. Un mercenario que ha sido capaz de darle batalla a Superman, Darkseid y Doomsday… definitivamente un gran peligro para Supergirl.

Checa el primer teaser tráiler de ‘Supergirl’

Hace unos meses, James Gunn compartió el primer tráiler de ‘Supergirl’, su siguiente película del nuevo universo de DC.

En esta cinta del que es considerado uno de los genios para la adaptación de cómics al cine, veremos la historia de “Supergirl: Woman of Tomorrow” con algunos cambios para llevarla a Hollywood.

En este nuevo adelanto se nos muestra el regreso de Milly Alcock como Kara Zor-El, (a quien ya pudimos ver con una breve aparición en ‘Superman) quién vivirá una historia de venganza en donde vemos a una Supergirl destruida por problemas emocionales que deberá enfrentar. Acá te dejamos el tráiler:



“Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca demasiado cerca de casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, une fuerzas a regañadientes con una compañera inesperada en un épico viaje interestelar de venganza y justicia”, así se resume Supergirl.

Además de Alcock, protagoniza la película Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa.

¿Cuándo llegará a cines?

Tan solo unos días antes de poder ver el tráiler oficial de ‘Supergirl’, se confirmó que la película dirigida por Craig Gillespie llegará a cines el próximo 26 de junio de 2026.

Y aunque aún faltan unos meses para poder ver a Kara, James Gunn también se nos compartió un nuevo póster de la tan esperada película ¿Emocionados?