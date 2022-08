House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones, es una de las apuestas más grandes para HBO no sólo de este 2022, sino de su catálogo. AQUÍ el tráiler. Y eso la convierte también en un riesgo del que se deben considerar varios factores entre los que destacan la relación de la audiencia con el universo creado por George R.R. Martin.

Sin embargo, y a pesar de estos elementos que parecen jugarle en contra, House of the Dragon podría convertirse en una de las mejores series. ¿Las razones? El nivel de su producción, el cual supera al de GoT con la implementación de nuevas tecnologías. También porque es una adaptación que de inicio a fin, toma como base una obra que ya está escrita (Martin, además, está involucrado).

Y por último, por el elenco, el cual está liderado por Paddy Considine (Peaky Blinders), Olivia Cooke (Sound of Metal), Emma D’Arcy (Wanderlust), Rhys Ifans (Harry Potter), Fabien Frankel (The Serpent) y Matt Smith (Doctor Who, The Crown). Tuvimos la oportunidad de platicar con estos dos últimos a propósito del estreno de House of the Dragon:

También puedes leer: Esta es la guía completa de la Casa Targaryen

House of the Dragon

La Casa del Dragón o House of the Dragon está ambientada 200 años antes de los eventos que vimos en Game of Thrones. Hablamos de una época en la que la Casa Targaryen se sentaba en el Trono de Hierro desde la conquista de Westeros por parte de Aegon I y su dragón Balerion.

La serie arranca con el rey Viserys I, quien tiene una hija llamada Rhaenyra. Al ser mujer su primogénita, busca tener un varón que se convierta en el heredero al trono. Sin embargo, su esposa Aemma Arryn muere tras el nacimiento del último, quien nace frágil y también pierde la vida.

Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO Max

Así que Viserys, en lugar de nombrar a su hermano Daemon como el heredero, decide darle ese lugar a Rhaenyra, desatando un conflicto interno que se potencia cuando el rey toma por esposa a Alicent Hightower (la mejor amiga de su hija), y le da un hijo varón que es llamado Aegon II.

Esto desata un periodo conocido como la Danza de los Dragones, una guerra entre los Taragryen, específicamente entre Rhaenyra y Daemon contra Aegon, por la lucha del control de Westeros. Este conflicto marca el principio del fin de la dinastía de los Targaryen que los lleva, incluso, a la extinción de los dragones.

La princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, padres de Aemon III, en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO