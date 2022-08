HBO está trabajando en una secuela de Game of Thrones protagonizada por Kit Harington, quien regresa para el personaje de Jon Snow. ACÁ la noticia. Esta es una de las muchas producciones que la plataforma tiene en el radar con el material de George R.R. Martin.

La más inmediata es la precuela titulada House of the Dragon enfocada en la dinastía de los Targaryen con Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Paddy Considine. Pero a esta se le suman algunos proyectos animados y otros planes para expandir el universo de Game of Thrones.

Ahora bien. House of the Dragon se estrenará el próximo 21 de agosto (pronto les mostraremos nuestra entrevista con los protagonistas). ACÁ el tráiler. En cuanto a la serie de Jon Snow, aún no hay fecha de estreno, elenco, ni nada. Y lo único que podemos hacer es pensar en algunas posibilidades con la historia entre personajes y situaciones. Acá les contamos.

Kit Harington como Jon Snow en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Aegon Targaryen

El final de la séptima temporada de Game of Thrones tuvo una de las revelaciones más grandes de toda la serie. Nos enteramos que Jon Snow, quien era conocido por ser el bastardo de Ned Stark (durante un supuesto desliz durante la guerra de Robert Baratheon), era de sangre noble y heredero del trono de los Siete Reinos.

A través de una visión de Bran junto al Cuervo de tres ojos, se nos revela que Snow es el hijo de Rhaegar Targaryan, el primer hijo del rey Aerys II y por tanto heredero al trono. Y de Lyanna Stark, hermana de Ned, y de quien Robert estaba enamorado.

Rhaegar Targaryan y Lyanna Stark en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

El nombre real de Jon Snow es Aegon Targaryen, y por tanto, se convierte en el legítimo heredero al trono por encima de Daenerys, quien al momento de la revelación mantenía una relación con él. Su identidad se mantuvo en secreto para que no fuera asesinado por Robert, quien pensó que Rhaegar había secuestrado a Lyanna (su futura esposa).

En el spin-off de Game of Thrones nos encantaría ver algo útil con esta información. Al cierre de la serie, no importó el nombre ni apellido de Snow, y sin tomar en consideración su derecho al trono y los eventos protagonizados por Daenerys, fue desterrado al norte del muro. Ojalá hagan algo con esta parte y se metan de lleno en flashbacks, por ejemplo, de cómo se dio la relación entre sus padres. ¡ALGO!

Daenerys y Jon Snow en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Tormund

Uno de los personajes más entrañables (no en un sentido tierno, sin duda) de Game of Thrones y que no pertenecía al grupo principal, es Tormund Giantsbane, el sujeto pelirrojo y alto del Pueblo Libre que forma parte del grupo cercano de Mance Ryder, el Rey-Más-Allá-del-Muro.

Comienza una relación con Jon Snow en la tercera temporada cuando este, como Cuervo de la Guardia de la Noche, es llevado por Ygritte ante Mance Ryder, y se une a ellos como una forma de superviviencia (es cuando escalan el muro). Se hacen amigos cuando Jon Snow que rompe con todo lo conocido en la época respecto a los conflictios entre Westeros y la Guardia de la Noche con el Pueblo Libre.

Jon logra hacer una alianza con él para que que el Pueblo Libre pase de manera segura a través del Muro frente a la amenaza de los white walkers. Y luego, cuando los cuervos traicionan a Jon siendo Comandante y lo matan, Tormund reúne a algunas personas para recuperar el lugar y cobrar venganza.

Kristofer Hivju como Tormund en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

A partir de aquí, ya sin ataduras con la Guardia, Jon se va a Winterfell para salvar a su hermano Rickon. Esto lo hace con ayuda de Tormund y algunas personas del Pueblo Libre en el espectacular episodio de “Battle of the Basterds”.

Y hay más. Luego, Tormund toma un castillo del muro y acompaña a Jon para conseguir un white walker y convencer a Cersei para pelear. Al final de Game of Thrones, cuando Jon es desterrado tras matar a Daenerys, Tormund lo acompaña al norte del Muro. Le dice que nunca fue tan feliz como cuando compartió momentos con Ygritte en esa parte del norte.

Si hay un spin-off de enfocado en Jon Snow, nos encantaría ver a Tormund una vez más, pues a pesar de involucrarse en algunos eventos violentos, siempre le daba un toque gracioso a las cosas. Como cuando recibe a Snow tras ser resucitado con un chiste sobre sus genitales, o su crush con Brianne of Tarth.

Ghost

Sí o sí, en esta producción debemos ver a Ghost aunque sea una vez más. ¿Por qué? Porque nadie ni nada fue tan fiel a ningún personje (ni Jaime con Cersei, para que se den una idea) como Ghost con Jon Snow, quien lo acompañó a lo largo de las ocho temporadas.

Es más, Ghost apareció en el primer episodio de Game of Thrones cuando a cada uno de los hijos de Ned Stark se le dio un lobo huargo después de que hallaran a su madre muerta. Todos los lobos de la familia protegieron a los Stark, y los únicos dos que sobrevivieron fueron Nymeria (fue liberada tras su camino a King’s Landing) y Ghost, quien estuvo junto a Snow durante todos los enfrentamiento, incluida la Batalla de Winterfell.

Ghost en la octava temporada de ‘Game of Thrones’ / HBO

En la octava temporada, hubo una primera despedida entre Jon Snow y Ghost, la cual causó la indignación de los fans. Jon Snow le encraga a Tormund que cuide a Ghost. Mientras el lobo mira a su amo, este simplemente lo ignora sin despedirse de él. Perdón… pero nadie se despide así de una mascota/compañero.

Los creadores dijeron que como Ghost se hacía con CGI, era complicado que el personaje se despidiera. Esto sólo enojó más a la gente. Y con razón. Sin embaro, para el episodio final, cuando Jon se va al norte, se reencuentra con Ghost y lo acaricia, y el lobo lo acompaña al otro lado del Muro. Así que espereamos que este animal aparezca en esta nueva serie.

Children of the Forest

Durante las primeras siete temporadas de Game of Thrones, la historia explotó el recurso de la fantasía para cerar un drama político. Con la existencia de los white walkers liderados por el Rey de la Noche y los dragones.

A lo largo de los años, construyeron toda una premisa relacionada con la historia de Westeros, los primeros hombres que habitaron el lugar y la magia alrededor de todo. Pero para la octava temporada, dejaron todo esto de lado, y en tres episodios lo cerraron sin dar mayores explicaciones de un montón de cosas fascinantes.

Incluso las teorías de los fans eran mejores que lo que vimos al final. Pero sin entrar en la discusión, lo que sí debemos decir es que dejaron abiertas muchas cosas, y una de ellas fue lo relacionado con los Children of the Forest.

Children of the Forest en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Estas criaturas con cualidades mágicas, se cree, fueron los primeros en habitar Westeros antes de la llegada de los Primeros Hombres. Cuando estos llegaron al lugar, comenzaron a cortar los árboles en donde se habían tallado los rostros de los dioses, desatando una guerra de dos mil años.

Los Hijos del Bosque capturaron a uno de los Primeros Hombres, lo amarraron a un árbol, y le encajaron vidriagón, creando así al primer white walker conocido como el Rey de la Noche. Pero pronto, su creación les dio la espalda y comenzaron a destruir todo, dando paso a la conocida Long Night.

Con magia, los Hijos del Bosque ayudaron a crear el Muro para detener a los white walkers. Durante miles de años, desparecieron y se convirtieron en un mito, pero cuando Bran cruza el Muro y llega con el Cuervo de tres ojos, descubrimos que están vivos.

Game of Thrones nos mostró lo poderosos que son, y cómo sacrificaron su vida para salvar a Bran. Muchos fans esperaban verlos de regreso en la octava temporada para que ayudaran a los humanos a terminar con los white walkers, pero nunca aparecieron. La serie de Jon Snow podría revelarnos más detalles de estas criaturas y recuperar los elementos fantásticos de la historia.

Samwell Tarly

Si esperamos que Tormund aparezca en el spin-off de Jon Snow, entonces también debería hacerlo Samwell Tarly, el mejor amigo del protagonista y su más grande confidente. Ambos se encuentran en la primera temporada de Game of Thrones a su llegada en el Castillo Negro como parte de la Guardia de la Noche.

Mientras Snow quiere convertirse en un guerrero, Samwell busca ser el próximo maester del lugar. Su conocimiento sobre historia es extenso, y mientras recorren el norte del Muro, les explica algunas cosas relacionadas con la leyenda de los white walkers. Es él quien descubre que el vidriagón puede terminar con ellos, por ejemplo.

Otro de los puntos más destacados de Samwell Tarly es que a la par de Bran, descubre que Jon Snow es un Targaryen. Contra todo pronóstico, sobrevive a toda adversidad y forma parte del grupo de personas que reconstruirán Westeros tras la muerte de Daenerys. Sería justo verlo en esta nueva serie junto a su amigo Jon Snow.

Samwell Tarly en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Drogon

Drogon es uno de los tres dragones de Daenerys Targaryen junto con Rhaegal y Viserion. Su nombre surgió en honor a Khal Drogo, y es el más grande, por lo cual se convirte en el dragón principal.

Al final de la serie, tras el uso de los dragones en batallas (contra los white walkers y Cersei), dos de ellos mueren y el único que sobrevive es Drogon. La última vez que lo vemos es en el episodio final cuando se lleva el cuerpo de Daenerys después de que Jon Snow la mata. AQUÍ más información sobre esto.

Drogon y Daenerys / Foto: HBO

¿Por qué nos gustaría ver a Drogon? Primero, porque hasta donde nos quedamos, era el único dragón que quedaba, y formó parte importante del desarrollo en Game of Thrones. No obstante, nos aventuramos a pensar en la posibilidad de que haya más dragones y no sólo veamos a Drogon.

Al final, nadie creía que lo dragones volverían, pero Daenerys lo hizo posible. Queda la idea de que por ahí vuelvan estas criaturas y tomen el poder que tenían antes.