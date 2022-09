El Joker se ha convertido en un personaje que ha trascendido los cómics de DC para hacerse igual de emblemático en el cine. Y en ese sentido, las últimas dos versiones que han llegado a la pantalla vienen con la aclamada interpretación de Joaquin Phoenix y la intensa pero breve imagen de Barry Keoghan que Warner Bros mostró en una escena eliminada de The Batman.

Sin embargo, aunque son las más identificables al momento, no son las únicas que tenemos. Hay una más que llegó recién al Festival Internacional de Cine de Toronto en este año bajo la visión de la cineasta Vera Drew.

Imagen de logo de la película. Foto: Especial.

The People’s Joker es el título de la cinta de Drew y se ha vuelto tendencia en estos días ya que llegó al ya mencionado festival de cine canadiense, para luego ser retirada casi de inmediato. ¿La razón? Temas de derechos de uso de la imagen y el nombre del personaje.

¿De qué va ‘The People’s Joker’?

Tal vez el nombre de Vera Drew no les suene a muchos, pero ella ya tiene una larga carrera en la industria del entretenimiento, sobre todo en el ámbito de la edición y la producción. Solo para que se den una idea, ella ha estado nominada al Emmy gracias a su trabajo como editora en el show Who Is America creado por Sacha Baron Cohen.

Sus créditos incluyen dirección y edición para todo tipo de series web y algunos contenidos de Adult Swim. Pero desde hace un tiempo, decidió emprender un proyecto ambicioso y bastante peculiar con esta película llamada The People’s Joker que, según Polygon, comenzó como una producción menor surgida luego de que un amigo de Vera le mandara a ella 12 dólares para hacer una parodia del Guasón de Todd Phillips de 2019.

Lo que empezó como una broma, después se convertiría en una producción más amplia. Y aunque no había un enorme presupuesto de por medio, Vera Drew se la jugó convocando desde su podcast personal a animadores, guionistas, comediantes y realizadores que quisieran participar. Luego, en otra convocatoria en YouTube con un video llamado Welcome to the People’s Joker, la directora pidió a la gente que quisiera participar, que mandaran videos suyos disfrazados satíricamente como personajes de Batman para agregarlos al corte final de la película.

“Estoy momentáneamente desempleada y soy estúpidamente ambiciosa”, dijo en este video de presentación de su proyecto -el cual escribió, dirige y protagoniza ella misma- que lanzó en el 2020 y pueden ver arriba. Así nació una producción que por decir lo menos, resultó interesante… Y que a pesar de las circunstancias como la pandemia, se concretó.

Per bueno, ¿de qué trata The People’s Joker? En uno de los tráilers oficiales mostrados, da toda la pinta que se trata de una parodia y un contenido totalmente satírico que usa referencias de Batman (vestimentas, personajes, etc) para desarrollar su trama… Pero hay que decir que no es precisamente una reinterpretación de las historias de los cómics o de alguna entrega para el cine o la TV.

Esta es una película con algunos tintes autobiográficos en la que Vera Drew nos cuenta una historia queer. Todo comienza con un chico que dice que “siente como si hubiera nacido en el cuerpo equivocado”. En su desarrollo, el personaje delinea su identidad de género y a través del humor, el personaje protagonista se envuelve en una historia superheroica llena de sátira, elementos absurdos (en el buen sentido), comedia dramática y más.

Ciudad Gótica ha criminalizado la comedia y solo el gobierno determina lo que es gracioso. Eso ha llevado a la gente a que se haga adicta a un inhalante conocido como Smylex. Con la comedia prácticamente limitada en la ciudad y con el cuestionamiento de qué tan divertido es él mismo en realidad, un irreverente payaso abrirá su propio espacio para el humor prácticamente clandestino.

Y sí: en este contexto, se enfrentará a un enmascarado misterioso con apariencia de murciélago (ya saben quién) con unas ideas medio radicales y hasta fascistas. Vaya manera de darle un giro a la historia, eh.

La película, sin embargo, se retira del Festival de Cine de Toronto

The People’s Joker (o El Guasón del pueblo), dentro de lo que supone un filme de bajo presupuesto, estaba ganando algo de atención cuando se anunció que formaría parte del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que se lleva a cabo actualmente. Tuvo una o dos proyecciones y desafortunadamente, Vera Drew decidió retirarla casi de último momento aunque estaba programada para otras funciones.

Entrando a la página oficial del TIFF, se puede leer “La cineasta ha retirado esta película por cuestiones de derechos. Nos disculpamos por cualquier inconveniente”. Sí, como uno podría suponer, parece que Warner Bros reclamó los derechos (aunque no se han pronunciado) de sus personajes. Pero es interesante lo que está pasando con esto.

Imagen de la película. Foto: Especial

En una reciente entrevista con Collider, Vera Drew mencionó que esta película no violaba los derechos de autor y estaba protegida por la ley para que se pudiera reproducir. “Está completamente protegida por el uso justo y las leyes de derechos de autor; como una ley de parodia“, dijo la cineasta. “No habría pasado dos años de mi vida haciendo una película de Joker realmente ilegal“, agregó.

Este mismo miércoles 14 de septiembre, Vera escribió un tuit para aclarar un poco su decisión de no seguir con la película en el TIFF. “Pase lo que pase en las próximas horas, quiero que sepan… Si han estado esperando y deseando ver nuestra película, lo harán pronto. Estén atentos y quédense conmigo. Necesito tu ayuda”, escribió Drew.

El tuit de Vera Drew. Foto: Captura de Twitter.

Si las cosas se aclaran por la vía legal, lo que se esperaría es que Warner Bros y Vera lleguen a un acuerdo de distribución o de permisos para que la cinta pueda ver la luz en otros festivales o en salas internacionales a futuro. O el estudio podría demandar a Drew, lo que sería algo bastante manchado que terminaría en una onda tipo David vs Goliath. Pues a ver qué pasa.