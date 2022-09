Ah, caray: DC revela que el verdadero nombre del Joker es... ¿Jack White?

Sin duda, el Joker es uno de los personajes más emblemáticos en la historia de los cómics. Desde su primera aparición se convirtió en el más grande villano de Batman y prácticamente el némesis del héroe de Gótica y todo lo que representa. Sin embargo, a lo largo de los años, la historia de su origen ha cambiado y había una incógnita a su alrededor… su nombre.

Con el paso del tiempo, este personajazo ha tenido varios nombres. En Batman de 1989, era Jack Napier, mientras que en la película protagonizada por Joaquin era Arthur Fleck. Pero es hasta este 2022 y gracias a la serie de cómics Flashpoint Beyond que DC por fin se animó a soltar un montón de detalles bastante personales del ‘Príncipe Payaso del Crimen’. Entre todos esos datos revelaron cómo se llama el Guasón y aunque no lo crean, tiene el mismo nombre que el mismísimo Jack White. Sí, no es broma y tampoco nos lo estamos sacando de la manga.

Foto: Warner Bros.

Aunque no lo crean, el verdadero nombre del Joker es Jack White

Resulta que en el número 5 de estos cómics y de acuerdo con Consequence of Sound, el padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne (Batman en esta historia), se dirige al Asilo Arkham para reunirse con su esposa Martha (el Joker de este universo). Ella le cuenta a Thomas que obligó a Psico-Pirata, un villano conocido por tener amplios conocimientos del multiverso, a revelar todo lo que sabía sobre la línea temporal principal del Universo DC, incluido su verdadero nombre: Jack Oswald White, el cual comparte con el músico estadounidense.

Sin embargo, todo esto tiene una explicación. El propio Jack White contó en un post en sus redes sociales que durante el proceso de armar el arte de su álbum Fear of the Dawn (ACÁ pueden checar la reseña) le pidió al artista Rob Jones que se comunicara Mikel Janin –quien está al frente de esta historia de DC Comics–, para ver si estaba interesado en ilustrarlo así como dibuja al Guasón en las historietas.

Foto: DC Comics

“Había visto su versión y sus líneas me parecieron muy inspiradoras. Le envié los dibujos que había hecho del Joker que me encantaban, pero no quería que me hiciera parecer al Joker, sólo que utilizara parte de la intensidad del estilo de la cara y la estructura ósea que él utilizaba, sólo que menos maníaca (…) Esto fue incluido en el arte del álbum junto con otros ilustradores. En el universo surgen patrones y coincidencias extrañas de las que a veces sólo vemos destellos, algunos significativos y otros sin sentido”. Dijo Jack White sobre su contacto con Mikel Janin

En otra publicación, Jack White dijo que estaba agradecido con DC Comics por darle al Joker este nombre en su honor –pues es la primera vez que le dan uno en la línea principal de las historietas–, aunque el némesis de Batman no tiene el pelo azul como él. Sin embargo, el líder de The Raconteurs y The Dead Weather mencionó que este es “un gesto halagador por su parte y lo considero un honor. Ha sido un viaje solitario a lo largo de mi vida ser la única persona con ese nombre hasta ahora”. ¿Cómo lo ven? ¿Les late cómo se llama este gran villano?