Todavía queda un rato para que Sam Levinson traiga una nueva temporada de Euphoria, pero ya tiene un nuevo proyecto en la mira junto a The Weeknd que luce muy interesante… Pues sí, tenemos un nuevo tráiler de The Idol, para irle metiendo emoción a la espera.

Y lo mejor es que ya no falta tanto para su estreno, pues HBO finalmente reveló la fecha en que la serie llegará a sus canales y servicio de streaming. Agárrense que se viene algo bastante loco, por lo que podemos ver en los avances.

The Weeknd en ‘The Idol’. Foto: HBO.

Aquí el nuevo tráiler de ‘The Idol’ con The Weeknd y Lily Rose-Depp

La historia de The Idol será una mirada a la parte enfermiza de la industria de la música. En ese contexto, conoceremos a Jocelyn (Lily-Rose Depp), una estrella de pop cuya carrera atraviesa un difícil momento cuando un ataque de nervios complicara los planes de su última gira.

Ahora, ella está decidida a retomar su imagen como la artista de pop más grande del momento. Y es en ese momento en que conoce a Tedros (interpretado por The Weeknd), un enfermizo pero astuto empresario que también la hace de gurú de la autoayuda y que es definido como una especie de ‘líder de culto contemporáneo’.

“¿Cuándo fue la última chica pop mala y traviesa?”, dice un sujeto en el nuevo tráiler de The Idol. Así, vemos el encuentro entre Jocelyn y Tedros en un club hasta que se relacionan sentimentalmente. Su relación se mira tensa no solo por el tipo de vínculo que forman, sino que el círculo de la cantante tiene la idea de que su nuevo amante le está lavando el cerebro. Aquí el avance.

¿Cuándo se estrena ‘The Idol’?

Como les decíamos, junto con el nuevo tráiler de The Idol, por fin se ha confirmado la fecha de estreno de la serie. Y agárrense que no falta mucho en realidad, eh… El show creado por Sam Levinson y The Weeknd se estrenará en las señales de HBO y HBO Max el 4 de junio.

Pues ya tienen el dato. Ahí nos cuentan qué les parece esta serie al menos con lo que nos han mostrado los avances por el momento. Y tomando en cuenta el tipo de narrativas y contenido que Levinson ha hecho para HBO con Euphoria, podemos esperarnos algo bastante impactante.

Vaya año para el cantante canadiense, ¿no? Estrena su serie y además, lo veremos muy pronto por acá en México ahora que su gira pasará por el país. ¿Emocionados?

Lily-Rose Depp en ‘The Idol’. Foto: HBO.