Tom Holland y Zendaya. Muchos creen que se trata de una pareja construida por Hollywood, pero la realidad parece ser muy distinta. Lo decimos porque el actor británico acaba de confirmar que ya están casados y que planean pasar el resto de sus vidas juntos.

Nos parece particularmente lindo que Holland reconozca algo que pocas veces se dice con tanta claridad: Hollywood y el mundo de la actuación pueden ser lugares inmensamente estresantes.

Vivir bajo la mirada constante del público no debe ser sencillo, y muchas parejas de la industria han terminado sucumbiendo a esa presión. Pero no parece ser el caso de Holland y Zendaya. Y todo esto lo sabemos porque el actor reveló algunos detalles sobre su relación con la actriz y cantante, confirmando de paso que ya son marido y mujer.

Tom Holland y Zendaya en la promoción de -Spider-Man: Brand New Day’ en junio de 2026 / Foto: @spidermanmovie

Tom Holland y Zendaya, la historia de amor perfecta

Tom Holland y Zendaya se conocieron durante el proceso de casting para Spider-Man: Homecoming, película estrenada en 2017. Para ambos, aquella producción marcó un antes y un después en sus carreras al convertirlos en estrellas internacionales gracias a sus interpretaciones de Peter Parker y MJ.

Entre 2017 y 2018 comenzaron a circular rumores sobre una posible relación romántica más allá de una evidente amistad. Sin embargo, en 2019, mientras promocionaban Spider-Man: Far From Home, Zendaya fue vista junto a Jacob Elordi, su coprotagonista en Euphoria.

No fue sino hasta 2021 cuando todo pareció hacerse oficial. Ese año comenzaron a circular fotografías de Holland y Zendaya juntos en Los Ángeles, y poco después el actor compartió una publicación en Instagram felicitándola por su cumpleaños con el mensaje: “Mi MJ”.

Post de Tom Holland con Zendaya / Foto: @tomholland2013

Desde entonces, ninguno de los dos ha intentado ocultar la relación. La conversación se intensificó cuando se dio a conocer su compromiso a finales de 2024.

Más tarde, en marzo de 2026, el estilista Law Roach aseguró públicamente que ambos ya se habían casado. ¿Era verdad? Zendaya aprovechó parte de la especulación para promocionar The Drama, su película junto a Robert Pattinson, en la que interpreta a una mujer que está a punto de casarse.

Incluso el propio Pattinson llegó a bromear en algunas entrevistas sobre el supuesto matrimonio de la actriz.

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Tom Holland confirma que ya están casados

Después de meses de rumores, fue el mismísimo Tom Holland quien confirmó la noticia. Durante una entrevista con Esquire, el actor habló sobre unas imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que supuestamente mostraban su boda con Zendaya.

Contó que su abuela se molestó porque creyó que realmente se habían casado sin invitarla. Cuando le preguntaron si otros familiares también habían reaccionado a las imágenes, Holland respondió: “No, todos estuvieron ahí. Y eso es todo lo que te diré sobre eso“.

Tom Holland como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day / Foto: Sony Pictures

La respuesta fue interpretada como la confirmación definitiva de que la boda ya ocurrió. Más adelante, el actor habló sobre lo que Zendaya representa en su vida, independientemente del matrimonio.

“Nuestra profesión puede presentar situaciones muy estresantes, y por eso es grandioso tener a alguien que te respalde en una relación que superará la prueba del tiempo. Nos podemos apoyar el uno al otro de maneras en que sólo nosotros podemos porque entendemos lo que significa vivir esto“.

Y también dijo: “He encontrado a mi persona. Es mi mejor amiga y soy el más feliz cuando estoy con ella. Nunca me he sentido tan apoyado y seguro. Jamás“.

Zendaya en el episodio final de ‘Euphoria’ / Foto: HBO

Lo que sigue para Tom Holland y Zendaya

El 15 de junio iniciaron la gira internacional de promoción de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega protagonizada por Holland como Peter Parker y que promete convertirse en el inicio de una nueva trilogía para el personaje.

Además, unas semanas antes del estreno de esa película, los dos llegarán a los cines con La Odisea, la esperada adaptación de Christopher Nolan. Spider-Man: Brand New Day se estrenará el próximo 30 de julio de 2026.