Todo lo que haga Christopher Nolan nos emociona. Para 2026, el director prepara la adaptación de una de las historias más influyentes de la literatura universal: La Odisea. Este poema épico, atribuido a Homero, llegará a la pantalla grande con un elenco espectacular que dará vida a las figuras clave del mítico viaje de Odiseo.

Aquí te contamos quién es quién en La Odisea, repasando a los personajes confirmados, los actores que los interpretan y aquellos que, por ahora, siguen siendo rumores.

Imagen de La Odisea de Nolan / Foto: Universal Pictures

Elenco confirmado de La Odisea de Christopher Nolan

Ya se ha confirmado parte del elenco dentro de La Odisea. Como siempre, Nolan reúne a algunos de los actores más destacados en Hollywood, colaborando de nueva cuenta con unos y sumando a otros.

Estos personajes serán clave en el viaje de Odiseo, ya sea como aliados, antagonistas o deidades que influyen en su destino.

Matt Damon es Odiseo / Ulises

Matt Damon interpreta a Odiseo, también conocido como Ulises. Es el protagonista al encarnar a uno de los personajes principales de La Odisea (incluida su adaptación por Christopher Nolan) y también de La Ilíada. Odiseo es hijo de Laertes y Anticlea, y rey de Ítaca.

Es uno de los combatientes más destacados de la Guerra de Troya. Gracias a él, Aquiles se une a la campaña griega. Además, es el responsable del famoso caballo de Troya, que marca el principio del fin de la ciudad a manos de los griegos.

Tras 10 años de combate, Odiseo planea regresar a casa. Sin embargo, mientras explora una cueva en la isla de los cíclopes, se encuentra con Polifemo, un cíclope devorador de hombres e hijo de Poseidón, a quien deja ciego. Polifemo lo acusa con su padre, desatando la ira de Poseidón, lo que retrasa su regreso por otros 10 años. Todas estas vivencias son narradas en La Odisea.

Matt Damon es Odiseo como parte del elenco de La Odisea / Foto: Universal Pictures

Anne Hathaway es Penélope

Anne Hathaway interpreta a Penélope, esposa de Odiseo y, por lo tanto, reina de Ítaca. Con el paso de los años y ante la ausencia de su esposo, Penélope es presionada para volver a casarse, ya que muchos creen que el rey ha muerto en combate. Varios líderes de Ítaca se convierten en sus pretendientes.

Sin embargo, Penélope cree firmemente que Odiseo sigue vivo y que regresará a casa. Por ello, pide tiempo para tomar una decisión mientras teje un sudario para Laertes, padre de su esposo. Promete elegir a un pretendiente cuando lo termine.

El truco es que durante el día teje el sudario y por la noche lo desteje. Así logra engañarlos durante tres años.

Anne Hathaway es Penélope en La Odisea / Foto: Universal Pictures

Tom Holland es Telémaco

Tom Holland interpreta a Telémaco en La Odisea de Christopher Nolan. Es el hijo de Odiseo y Penélope, heredero del trono de Ítaca. Al ver que su madre es presionada para casarse, recibe los consejos y la guía de la diosa Atenea para intentar expulsar a los pretendientes que se han instalado en el palacio.

Más adelante, decide viajar a Pilos y Esparta en busca de su padre, aunque regresa sin encontrarlo. Al volver a Ítaca, descubre que Odiseo ha regresado, pero surge un nuevo reto: demostrar su verdadera identidad. Telémaco lo ayuda y juntos eliminan a varios de los pretendientes de Penélope.

Tom Holland es Telémaco en el elenco de La Odisea / Foto: Universal Pictures

Jon Bernthal es el Rey Menelao

Jon Bernthal interpreta a Menelao en La Odisea de Christopher Nolan. Menelao es rey de Esparta y hermano menor de Agamenón, rey de Micenas y líder del ejército griego durante la Guerra de Troya. Sin embargo, Menelao es especialmente conocido por su esposa: Helena.

Cuando Telémaco viaja a Esparta en busca de su padre, Menelao lo ayuda y le revela que Odiseo sigue vivo, aunque se encuentra retenido por la hechicera Circe.

Robert Pattinson es Antínoo

Robert Pattinson interpreta a Antínoo en La Odisea de Christopher Nolan. Antínoo es hijo de Eupites y uno de los pretendientes de Penélope durante la ausencia de Odiseo. Es el más insistente en casarse con ella y lidera un complot contra Telémaco.

Robert Pattinson en Antínoo en el elenco / Foto: Universal Pictures

Zendaya es Atenea

Zendaya forma parte del elenco de La Odisea y podría interpretar a Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica. Hija de Metis y Zeus, se diferencia de su hermano Ares por su inteligencia, prudencia y su papel como mentora.

Atenea es una pieza clave en el viaje de Telémaco, ayudándolo a convertirse en hombre durante la ausencia de su padre.

John Leguizamo es Eumeo

John Leguizamo interpreta a Eumeo en La Odisea. Eumeo es un porquero, encargado de cuidar a los cerdos. Fue criado junto a Odiseo desde niño, tras llegar a Ítaca como esclavo. Es un hombre fiel y leal a Odiseo, a quien informa que su esposa ha sido asediada por pretendientes durante su ausencia.

John Leguizamo es Eumeo en La Odisea / Foto: Universal Pictures

Charlize Theron es Circe

Durante su regreso a casa, Odiseo llega a distintas islas y puertos donde vive numerosas experiencias. Una de ellas ocurre en Eea, isla dominada por la poderosa hechicera Circe. Ella convierte en cerdos a varios miembros de la tripulación de Odiseo.

Hermes le entrega a Odiseo una planta que lo vuelve inmune a los hechizos de Circe. A pesar de ello, ambos se convierten en amantes y Odiseo permanece en la isla durante un año. Circe le aconseja viajar al inframundo y le advierte sobre el peligro de las sirenas.

Himesh Patel es Euríloco

Himesh Patel interpreta al personaje de Euríloco, una pieza clave en La Odisea al ser el lugarteniente de Odiseo, y tiene una participación más extensa durante el viaje de regreso al ser leal al protagonista, pero al mismo tiempo caer en algunas tentaciones durante sus distintas estadías.

Himesh Patel es Euríloco en el elenco de La Odisea / Foto: Universal Pictures

Jimmy Gonzales es Cefeo

Cefeo es interpretado por Jimmy Gonzales en La Odisea de Nolan. Cefeo también acompaña a Odiseo en su viaje de regreso a casa, y de acuerdo con algunos relatos, es uno de los miembros de su tripulación que muere en manos del cíclope.

Jimmy Gonzales es Cefeo en La Odisea / Foto: Universal Pictures

Mia Goth es Melanto

Mia Goth da vida a Melanto en La Odisea de Christopher Nolan. Melanto es una sirvienta de Penélope que apoya la permanencia de los pretendientes en el palacio y forma parte del complot contra Telémaco. Cuando Odiseo regresa disfrazado de vagabundo, ella lo maltrata.

Mia Goth es Melanto en La Odisea / Foto: Universal Pictures

Personajes que son rumores en La Odisea de Christopher Nolan

Además de los personajes ya confirmados, existen algunos que aún no se confirman del todo.

Lupita Nyong’o podría ser Helena

Lupita Nyong’o podría interpretar a Helena, la hermosa esposa del rey Menelao. Su secuestro por Paris, hijo del rey de Troya, es el detonante del conflicto entre griegos y troyanos que da origen a la Guerra de Troya.

Benny Safdie podría ser Agamenón

Benny Safdie también aparece en La Odisea de Christopher Nolan y podría dar vida a Agamenón, rey de Micenas, hermano de Menelao y líder del ejército griego. Antes de partir a la Guerra de Troya, envía a Odiseo a cumplir diversas misiones.

Entre ellas, le ordena llevar a su hija Ifigenia para ser sacrificada, con el fin de asegurar un viaje favorable a Troya. Más adelante, durante su descenso al inframundo, Odiseo se encuentra con Agamenón.

Otros actores confirmados en La Odisea de Christopher Nolan

Elliot Page

Bill Irwin

Samantha Morton

Corey Hawkins

Jesse Garcia

Will Yun Lee

Rafi Gavron

Shiloh Fernandez

Nick Tarabay

Maurice Compte

Michael Vlamis

Iddo Goldberg

Cosmo Jarvis

Ryan Hurst