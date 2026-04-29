Marvel Studios liberó tres páginas del guion de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película de la franquicia protagonizada por Tom Holland y Zendaya, ahora bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.

Puede sonar a poco, pero esas páginas son bastante reveladoras en muchos sentidos, sobre todo con las anotaciones que los actores y parte del equipo de producción realizaron.

No sólo ayudan a ubicar la historia dentro de la línea del tiempo del MCU, sino que también dejan ver el estado emocional de Peter Parker en esta nueva etapa… y eso es lo que más nos interesa saber. Así que por acá les contamos lo más importante que sabemos hasta ahora gracias a esta excluisva de Entertainment Weekly.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde Spider-Man: No Way Home?

Han pasado nueve meses desde los eventos de Spider-Man: No Way Home.

Recordemos que Peter tomó una decisión brutal: pedirle a Doctor Strange que lanzara un hechizo para borrar su existencia de la memoria de todos y así restaurar la realidad. Ese punto de quiebre es clave para entender lo que viene para Peter Parker y para Spider-Man, sin poder separarlos.

Los personajes de MJ y Ned en ‘Spider-Man: Brand New Day’ / Foto: Sony Pictures

Soledad y salud mental

Nadie recuerda a Peter Parker. Ni su exnovia MJ, ni su mejor amigo Ned… nadie en este mundo sabe que Peter existe. Y en ese caso, sólo reconocen la existencia de Spider-Man.

En el tráiler vimos que Peter escribió una carta para explicarle todo a MJ, pero nunca se la entrega. Y en el guion esto se refuerza como el eje emocional de la historia: Peter está completamente solo.

Esa soledad impacta su salud mental y física. Es un Spider-Man mucho más vulnerable del que hemos visto tanto en esta misma fraqnuicia como en las anteriores. Una parte de esto también lo vimos en el tráiler cuando Spider-Man no puede sacar su telaraña.

Peter Parker y Spider-Man tienen problemas / Foto: Sony Pictures

E.V., la nueva J.A.R.V.I.S.

Al desaparecer Peter Parker del mundo, también desaparecen los recursos que le dejó Tony Stark. Pero no olvidemos algo muy importante de este personaje. Y es que Peter es un genio… sin dinero, pero genio. Con lo poco que tiene, desarrolla E.V., un asistente de inteligencia artificial que recuerda a J.A.R.V.I.S.

El director hizo una anotación importante sobre esto. Puso: “Tristemente, eso es lo más cercano que Peter tiene a un amigo”.

Tom Holland como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day / Foto: Sony Pictures

Nuevo traje de Spider-Man

Además de muchos dispositivos y dinero, Peter pierde su traje avanzado. Pero eso hace que se vaya a las raíces del personaje para construir uno nuevo, mucho más rudimentario. Al parecer, el diseño del nuevo traje mezcla elementos de las otras versiones de Spider-Man que conoció en No Way Home, interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maguire.