Marvel Studios liberó tres páginas del guion de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película de la franquicia protagonizada por Tom Holland y Zendaya, ahora bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.
Puede sonar a poco, pero esas páginas son bastante reveladoras en muchos sentidos, sobre todo con las anotaciones que los actores y parte del equipo de producción realizaron.
No sólo ayudan a ubicar la historia dentro de la línea del tiempo del MCU, sino que también dejan ver el estado emocional de Peter Parker en esta nueva etapa… y eso es lo que más nos interesa saber. Así que por acá les contamos lo más importante que sabemos hasta ahora gracias a esta excluisva de Entertainment Weekly.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde Spider-Man: No Way Home?
Han pasado nueve meses desde los eventos de Spider-Man: No Way Home.
Recordemos que Peter tomó una decisión brutal: pedirle a Doctor Strange que lanzara un hechizo para borrar su existencia de la memoria de todos y así restaurar la realidad. Ese punto de quiebre es clave para entender lo que viene para Peter Parker y para Spider-Man, sin poder separarlos.
Soledad y salud mental
Nadie recuerda a Peter Parker. Ni su exnovia MJ, ni su mejor amigo Ned… nadie en este mundo sabe que Peter existe. Y en ese caso, sólo reconocen la existencia de Spider-Man.
En el tráiler vimos que Peter escribió una carta para explicarle todo a MJ, pero nunca se la entrega. Y en el guion esto se refuerza como el eje emocional de la historia: Peter está completamente solo.
Esa soledad impacta su salud mental y física. Es un Spider-Man mucho más vulnerable del que hemos visto tanto en esta misma fraqnuicia como en las anteriores. Una parte de esto también lo vimos en el tráiler cuando Spider-Man no puede sacar su telaraña.
E.V., la nueva J.A.R.V.I.S.
Al desaparecer Peter Parker del mundo, también desaparecen los recursos que le dejó Tony Stark. Pero no olvidemos algo muy importante de este personaje. Y es que Peter es un genio… sin dinero, pero genio. Con lo poco que tiene, desarrolla E.V., un asistente de inteligencia artificial que recuerda a J.A.R.V.I.S.
El director hizo una anotación importante sobre esto. Puso: “Tristemente, eso es lo más cercano que Peter tiene a un amigo”.
Nuevo traje de Spider-Man
Además de muchos dispositivos y dinero, Peter pierde su traje avanzado. Pero eso hace que se vaya a las raíces del personaje para construir uno nuevo, mucho más rudimentario. Al parecer, el diseño del nuevo traje mezcla elementos de las otras versiones de Spider-Man que conoció en No Way Home, interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maguire.