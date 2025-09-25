Lo que necesitas saber: ¿Sabían qué el DeLorean de Volver al Futuro nació en Fórmula 1?

¿Son fans de Volver al Futuro? Pues les tenemos buenas noticias, la icónica película de Steven Spielberg tendrá un reestreno en algunos cines de México para celebrar los 40 años desde su estreno en 1985.

Es la oportunidad perfecta para aquellos fans que no han tenido la oportunidad de verla en cines se lancen a verla, no solo en salas normarles, también en pantalla IMAX y 4DX.

Back to the Future

¿Cuándo es el reestreno de Volver al Futuro en México?

Vamos a lo importante. Cinepolis tendrá el reestreno de Volver al Futuro a partir del 23 de octubre del 2025. Y eso no es todo, habrá un preestreno el 21 de octubre, sí justo el día en el que Marty McFly llega al futuro en la segunda película.

Hasta ahora, no se ha revelado la fecha de venta de boletos, pero no se preocupen, acá los tendemos informados para que no se queden sin sus entradas.

Sin embargo, también deben considerar un punto importante, puede que la proyección no este disponible en todas las salas de cine y sean solo algunas las seleccionadas.

Volver al Futuro es una trilogía con muchos viajes en el tiempo; desde el viejo oeste hasta el futuro. Durante el desarrollo de la historia también vemos la amistad entre Michael J. Fox (Marty McFly) y Christopher Lloyd (Doc Emmett Brown), un joven de preparatoria y un científico.

Steven Spielberg fue el encargado de la producción y Robert Zemeckis de la dirección.

Aunque la primera película se estrenó por allá de 1985, sigue sumando más y más fanáticos. Es un referente del cine y claro, en la vida de cientos de personas que la guardan en un lugar muy especial.

¿Sabían qué el DeLorean de ‘Back to the Future’ nació en Fórmula 1? Acá les contamos la historia en Desde el Paddock.