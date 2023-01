Este 2023, al menos en el mundo de la televisión, hay un nombre que debemos tener muy presente: Pedro Pascal. El actor de origen chileno arrancó el año con el estreno de The Last of Us (AQUÍ las reacciones al primer episodio), la adaptación del famoso videojuego para HBO Max. Y en unos cuantos meses, estrenará la tercera temporada de The Mandalorian en Disney+.

Ambas producciones son de las que más expectativas han generado para este año; sobre todo la segunda, pues llevamos poco más de dos años esperando el regreso de Din Djarin junto al adorable Grogu. Pues bien, tendremos que esperar al 1 de marzo de 2023 para ver qué sigue en el recorrido intergaláctico de estos dos personajes. AQUÍ les dejamos el primer teaser.

Y es por eso que Star Wars y Disney+ liberaron un nuevo tráiler, el cual trae varias sorpresas entre personajes que veremos por primera vez en la pantalla, además de algunos lugares como Sundari, la capital de Mandalore (la cual habíamos visto en The Clone Wars y Rebels), y también algunas situaciones que nos llevarán a esta nueva experiencia.

‘The Mandalorian’ en su tercera temporada / Foto: Disney+

The Mandalorian

Para empezar, por acá les dejaremos un breve repaso de dónde se quedaron las cosas. Al final de la segunda temporada de The Mandalorian, Luke Skywalker va en busca de Grogu para entrenarlo como un jedi, mientras Mando se queda con Bo-Katan Kryze, quien quiere obtener el Darksaber para recuperar el control de Mandalore.

Luego, a finales de 2020, se estrenó la serie de The Book of Boba Fett (ACÁ un quiz) donde vemos la reunón entre Din Djarin y Grogu en Tatooine. ¿Por qué? Porque Grogu decide dejar el entrenamiento como jedi para reunirse con su amigo (que es más como un padre, creemos), y de paso, ayudar a llevar la paz al planeta desértico.

Algunas conversaciones que tuvo Mando en esta serie enfocada en Boba Fett, nos dieron a entender que el mandaloriano buscará la redención, y que no ha dejado de lado, al menos no del todo, la filosofía de Children of the Watch, la cual dictaba una postura rígida respecto a la forma de vivir.

Mando y Grogu se reúnen en ‘The Book of Boba Fett’ / Foto: Disney+

¿Qué vemos en este nuevo tráiler?

En este nuevo tráiler, vemos una breve recapitulación de lo que pasó en los últimos episodios de The Book of Boba Fett, con Din Djarin regresando a Mandalore para expiar sus culpas y explorar un poco más sobre este planeta. Pero no solo eso, también aparece el querido Grogu, quien recuerda algunas cosas de sus años como aprendiz en el templo jedi y sobre todo, parece que aprenderá a controlar aún más la fuerza que lleva dentro de su pequeño cuerpo, jeje.

La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará el 1 de marzo de 2023. Mientras, les dejamos acá el tráiler de esta nueva entrega, la cual promete subir las apuestas en su producción e historia. ¿Ya listos para ver de nueva cuenta a Mando y Grogu?