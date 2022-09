Si hay una serie y un personaje que obsesionó a la audiencia, de nueva cuenta, con el universo de Star Wars, esa fue The Mandalorian con Din Djarin (o Mando para los cuates o aquellos que no quieran robarle a Grogu). Esta serie de Jon Favreau y Dave Filoni recuperó la emoción por la franquicia al estrenar una de las mejores series de los últimos años (dentro y fuera de este universo).

La primera temporada de The Mandalorian, la cual se estrenó en 2019, fue todo un fenómeno no sólo dentro de Disney+, sino en las plataformas y las producciones en general, desatando una locura por el personaje de The Child o Baby Yoda.

La segunda entrega de 2020 potenció su alcance, sobre todo con un final que si bien apela al fan service (muchos odian eso), fue MEMORABLE: Luke Skywalker se lleva a Grogu y Mando se quita el casco para que este lo vea. ¿Ya vieron el episodio especial? AQUÍ les contamos. Entonces, ¿cuáles son las expectativas con la tercera entrega?

Luke Skywalker en el episodio final de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’. / Foto: Disney+

The Mandalorian 3

Para no perder la costumbre, durante las actividades de la D23, se revelaron nuevos detalles de la tercera temporada de The Mandalorian con el regreso de Pedro Pascal en el papel principal. ¡Y es una locura!

En teoría, esta nueva entrega se tuvo que haber estrenado en noviembre 2021 respetando los tiempos y el año de espera, pero la producción se atrasó por diversas razones entre las que destacan la prioridad que se le dio a las series Obi-Wan Kenobi y The Book of Boba Fett, esta última liberada a finales de 2021.

The Mandalorian en su tercera temporada / Foto: Disney+

Pero ahora en la D23, se dio a conocer el primer teaser oficial de la serie y se ve espectacular, pues hace un breve resumen de las dos temporadas pasadas, definiendo al protagonista fuera de la orden de los Mandalorianos a partir de que se quitó el caso.

Ahorsa, Mando debe enfrentarse a su pasado y al hecho de que pertenció, según le dicen, a un culto que destrozó a la comunidad de mandalorianos. Por lo que vemos, tendrá que revertir el daño y saber realmente qué sucedió y de dónde viene. ¿Lo mejor? Vive esta aventura junto a Grogu. Aquí les dejamos este avance:

¿Quiénes regresan con Mando?

Si de algo estamos seguros, es que Gina Carano no volverá como Cara Dune a la tercera temporada de The Mandalorian ni a ninguna otra producción de Star Wars (sería protagonista en Rangers Of The New Republic), o Disney en general. La razón está, como recordamos, en la publicación de una serie de mensajes racistas y antisemitas en sus redes sociales. AQUÍ la noticia de su salida.

Carl Weathers estará de regreso como Greef Karga, y no sólo formará parte del elenco, sino que también dirigirá un episodio de la serie. Considerando el final de la segunda temporada, volveremos a ver a Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), quien lidera a un grupo de mandalorianos alejados del credo que implica, entre muchas otras cosas, no revelar nunca su rostro.

Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze en la segunda temporada de ‘The Mandalorian’ / Foto: Disney+

Bo-Katan quiere recuperar el Darksaver y convertirse en su líder. Según dicen, quien sea dueño de este artefacto o símbolo de liderazgo, podrá tomar el mando entre los mandalorianos. Mando, después de que se enfrenta a Moff Gideon, le quita el Darksaver… por lo que no sabremos qué sucederá entre él y Bo-Katan, pero lo más probable es que se unan.

Otro detalle importante a considerar es que Mando se entera que forma parte de los Child of the Watch, un grupo ultra religioso que en algún punto se alejó de la sociedad original de mandalorianos. Aquí podría haber una historia a seguir en la tercera temporada de The Mandalorian.